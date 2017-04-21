Dha Yurt Bülteni - 18
Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali başladıOSMANİYE'de, Türk edebiyatının usta isimlerinden Yaşar Kemal'in anısına bu yıl ilki düzenlenen 'Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali' çeşitli etkinliklerle başladı.
Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali başladı
OSMANİYE'de, Türk edebiyatının usta isimlerinden Yaşar Kemal'in anısına bu yıl ilki düzenlenen 'Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali' çeşitli etkinliklerle başladı.
Üç gün sürecek olan festivalin ilk gününde 'Yaşar Kemal ve Benim Çukurova'm' konulu resim yarışması sergisinin açılışı ve 'Yılanı Öldürseler' filminin özel gösterimi yapıldı. Park 328 AVM'deki resim sergisinin açılışını Osmaniye Valisi Kerem Al, yapımcı ve yönetmen Abdurrahman Keskiner ile protokol üyeleri yaptı. 1012 resim arasından seçilen 50 ilkokul ve 50 ortaokul öğrencisinin eserlerinin yer aldığı sergide konuşan Vali Al, Çukurova'nın romanların ülkesi, kahramanlarının ise Çukurovalılar olduğunu söyledi. Çukurova'nın sanat ve kültürüne sahip çıkacaklarını belirten Vali Al, "Biz politik duruşlara bakmayacağız, genel olarak kendi bir değerimiz olarak kabul edeceğiz" dedi.
Resim sergisinin gezilmesinin ardından Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan 'Renklerle bir Yaşar Kemal Portresi' belgeseli ile Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve Türkan Şoray'ın oynayıp yönettiği, 'Yılanı Öldürseler' filminin özel gösterimleri yapıldı. Gösteriminin hemen sonrasında sahneye gelen Türk sinemesinin sultanı Türkan Şoray, Yılanı Öldürseler filminin çekiminde yaşadklarını izleyecilerle paylaştı. Festival, 22 Nisan Cumartesi gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Vali Kerem Al'ın konuşması
Resim sergisinin gezilmesi
Sergideki resimlerden görüntü
Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban'dan görüntü
Vali Kerem Al, Abdurrahman Keskiner ile sohbet ederken
Türkan Şoray'ın gelişi, vatandaşlarla selamlaşması
Türkan Şoray'dan detay görüntüler
Sinema gösterimi öncesi katılımcılardan görüntüler
Belgesel gösteriminden görüntü
- Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk konuşması
Türkan Şoray'ın söyleşisi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,
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Kolunu makineye kaptıran çiftçi öldü
SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde traktörün arkasında bağlı olan tarım makinesine kolunu kaptıran 51 yaşındaki Mahmut Düzgün yaşamını yitirdi.
Olay, Kaynarca Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Düzgün tarlasında çalışırken traktörün arkasında bağlı olan tarım makinesine ip dolandı. Mahmut Düzgün makine çalışırken dolanan ipleri temizlemek istedi. Düzgün bu sırada kolunu makinenin bıçaklarına kaptırınca olay yerinde hayatını kaybetti. Mahmut Düzgün'ün cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
Haber: Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya),
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