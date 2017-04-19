Dha Yurt Bülteni-18

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 ölü (1)







GAZİANTEP'te dört otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 5 kişi yaşamanı yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.



Kaza, saat 22.10 sıralarında Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Karayolunda ilerleyen plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin karşı yönden gelen otomobillere çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Karayolunun çift yönle ulaşıma kapandığı olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınan yaralılar hastanelere taşınarak tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü:



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-Araçlardan görüntü



-sağlık ekiplerinin müdahalesi



-itfaiyenin müdahalesi



-vatandaşların izlemesi



-genel ve detay görüntüler



Haber: Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP,



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Kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü



Antalya'da kasksız motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Yusuf Sarıkoç, kazada hayatını kaybetti. Sarıkoç'un ailenin tek erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı. Kaza, Kepez İlçesi Fatih Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde saat 21.00'de meydana geldi. Cezaevi Kavşağı'ndan evine doğru gitmekte olan ehliyetsiz Yusuf Sarıkoç, 07 DBL 26 plakalı motosikletinin kontrolünü bir anda yitirdi. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sol tarafındaki kaldırım taşlarına çarptı. Motosiklet üzerinden fırlayan Sarıkoç, önce aydınlatma direğine çarptı, daha sonra refüje düştü.



KASK TAKMAMIŞ



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sarıkoç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yolu tek şeritli trafiğe kapatan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken sürücü Sarıkoç'un kask takmadığı anlaşıldı.



AİLENİN TEK ERKEK ÇOCUĞU



Kaza haberini alan Sarıkoç'un annesi Zeynep, babası Mustafa ve mahalleden yakın arkadaşları olay yerine koştu. Talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaşan aile bireyleri olay yerinde gözyaşları içinde feryat etti. Aile üyeleri olay yerindeki yakınları tarafından sakinleştirilirken Yusuf Sarıkoç'un ailenin tek erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı. Bu sırada arkadaşlarından biri, Sarıkoç'un öldüğünü öğrenince motosikleti tekmeledi. Kazayı gören 23 yaşındaki Nayif Aydın, "Büyük bir gürültü duydum. Yola doğru koşunca motosikletin havada 4-5 takla attığını gördüm. Kaza yerinde otomobiller normal seyrinde devam ediyordu" dedi. Kazayı gören İkram Arslan ise "Geldiğimde çocuk yerde yatıyordu boynu kırılmıştı. Bizim mahallede oturuyor, görünce kötü oldum. Motosikleti kimseye tavsiye etmiyorumö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kaza yeri detay



-Kalabalık detay



-Motosiklet detay



-Anne ve babasının feryadı



-kazayı gören ikram Arslan röp



-Kazayı gören Nayif aydın röp



-Kanlı aydınlatma direği detay



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



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Kuyumcuyu öldürüp altınları çaldılar



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde 65 yaşındaki kuyumcu Mustafa Gök, tabancayla öldürüldükten sonra iş yeri soyuldu.



Olay saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Gök'e ait kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının kepenginin yarıya kadar inmiş olduğunu gören komşusu, içeri girdiğinde Gök'ü kanlar içine yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Gök'ün öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Gök'ün tabancayla vurulduğunu ve vitrindeki altınların çoğunun da çalındığını saptadı. İncelemelerde iş yerinin güvenlik kameraları görüntülerinin kaydedildiği hard diskin de çalındığı anlaşıldı. Olayı duyup iş yerine gelen Gök'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Gök'ün cesedi otopsi için morga konuldu.



Polis, Mustafa Gök'ü öldürüp iş yerini soyan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kuyumcu önündeki kalabalık



Polisin inceleme yapması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,



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Bursa'da YSK'yı protesto yürüyüşüne izin verilmedi



BURSA'da referandumda mühürsüz oy pusulalarını geçerli kabul eden YSK'yı protesto etmek için yürüyüş düzenlemek isteyen gruba, polis izin vermedi.



Geçen Pazar günü yapılan halk oylamasında mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan YSK'yı protesto amacıyla Bursa Demokrasi Güçleri öncülüğünde bir grup, Setbaşı'nda bir araya geldi. Buradan Heykel'e yürümek isteyen gruba, OHAL kapsamında Valilik tarafından izin verilmedi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Setbaşı'nda grup adına açıklama yapan CHP Bursa İl Sekreteri Muharrem Or, "YSK'nın oylamalar sayılırken yasalara aykırı bir şekilde yaptığı açıklamayla referandumda 'Evet' grubunun kazandığı görüldü. Biz YSK'nın yasadışı yaptığı bu uygulamayı tanımıyoruz. Bu oylamanın tekrar edilmesi gerekir. Biz aslında burada toplanıp, Atatürk anıtına kadar yürüyüp, basın açıklamasını orada yapacaktık. Ancak OHAL gerekçesiyle Bursa Valiliği'nin aldığı kararla bize izin verilmedi. Sadece basın açıklaması yaptıkö dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Toplanan kalabalığın slogan atması



-Alkışlar



-Muharrem Or ile röportaj



Haber: Edip TEKİN/Hüseyin TÜCCAR, (BURSA),