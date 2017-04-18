Dha Yurt Bülteni - 18
Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (7) (Görüntü dökümüyle yeniden)ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİTunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişinin isimleri belirlendi.
Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (7) (Görüntü dökümüyle yeniden)
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ
Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişinin isimleri belirlendi. Henüz helikopter enkazından çıkartılmadığı belirtilen şehitlerin isimleri şöyle:
"Komiser Pilot Abdullah Ortanca, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, Hakim Onur Alan, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Gündede.
Görüntü Dökümü
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Cenaze araçlarından görüntüler
Haber: TUNCELİ,
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Gaziantep'te, şehit polisin baba evinde yas
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polislerden 31 yaşındaki Mesut Özdemir'in acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.
Polisin şehit olduğu haberini, Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Yığınlı Mahallesi'nde yaşayan ailesine polis yetkilileri verdi. Şehit polis Özdemir'in acı haberini alan annesi Ayşe ve babası Servet Özdemir, gözyaşlarına boğuldu. Şark görevini Tunceli'de yaptığı belirtilen 6 yıllık polis memuru şehit Özdemir'in baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Bekar olan şehit polis Özdemir'in cenazesi, yarın Yığınlı Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şehit evi
Türk bayrağı
Taziyeye gelenler
Genel ve detay görüntüler
Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,
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CHP'li gençler pazar gününe kadar her akşam eylem yapacak
CHP MANİSA İl Gençlik Kolları Başkanlığı, referandumda mühürsüz oyları geçerli olarak sayan YSK'ya tepkisini göstermek amacıyla 23 Nisan Pazar gününe kadar her akşam eylem yapacaklarını açıkladı.
Referandumda mühürsüz oyları geçerli olarak sayan Yüksek Seçim Kurulu'na tepki göstermek amacıyla CHP Manisa İl Gençlik Kolları, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda eylem yaptı. CHP'li gençlerin yaptığı eyleme CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütleri de katılarak destek verdi. Ellerinde "Mühür yoksa meşruluk yok", "Hayır kazandı YSK çaldı", "Demokrasi için ayaktayız" yazılı dövizler bulunan gençler "Hayır bitmedi mücadeleye devam", "Gün gelecek YSK halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.
Grup adına açıklamayı yapan CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay, "3 ay boyunca her karışına adım attığımız Manisa'da inanarak, cesaretle 'Hayır'ı örgütledik. Biz 16 Nisan gecesi burada memleketimize ve geleceğimize sahip çıktık. Kentimizden 'Hayır' kararının çıkması sürpriz değil, bir emektir. Bugün is emek, sahip çıktığımız oylarımız çalınmak istenmektedir. Bizim nezdimizde bu seçimin hiçbir meşrutiyeti yoktur. Meşru olan bizim kararlılığımızdır. Bizim kararımızdır. Meşru olan Manisa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Artvin'den, Diyarbakır ve Mersin'den yani memleketin yarısından hep birlikte haykırdığımız hayırdır. Referandum iptal edilene kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Manisa'da geniş kapsamlı bir 'Hayır' yürüyüşü yapacaklarını dile getiren CHP'li Durbay, 23 Nisan tarihine kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda YSK'yı protesto etmek için saat 19.30'da eylem yapacaklarını ve tüm Manisa halkını eyleme beklediklerini dile getirdi.
Eylemde konuşan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise, referandumun meşruiyetini kaybettiğini ve bu nedenle referandumun bir an önce iptal edilmesi gerektiğini belirtti.
Açıklamaların ardından yaklaşık 15 dakika boyunca sloganlar atan grup olaysız bir şekilde dağıldı. Eylem boyunca Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olayın yaşanmaması için Çevik Kuvvet ekipleriyle geniş güvenlik önlemleri aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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YSK'yı protesto eyleminden ve sloganlardan görüntü
CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay'dan açıklama
Genel ve detay görüntü
Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,
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YSK'yı protesto etmek isteyen CHP'lilere polis engeli
AYDIN'da referandum sonuçlarını ve YSK kararını protesto etmek amacıyla yürümek isteyen CHP'lilere polis izin vermedi. Yaşanan gerginlik basın açıklamasının yapılmasıyla sona erdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı 16 Nisan Halk Oylaması'nın sonuçlarını ve YSK'nın verdiği karara tepki göstermek için Kent Meydanı'nda bir araya geldi. CHP İl Başkanı Bayram İnci önderliğinde yürümek isteyen partilileri polis engel oldu. CHP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki ile polis arasında gerginlik yaşanırken, polis gruba dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ancak buna rağmen yürümek isteyen partililere polis barikat kurarak engel oldu. Polis basın açıklamasına izin verirken, grup adına açıklamayı okuyan CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, "Eşit ve adil olmayan şartlarda biz bir seçim süreci yaşadık. Bu süreçte bizleri 'Hayır'da buluşturan memleket gençliğine büyük mücadele verdik. Hiçbir arkadaşımızın boynu bükülmesin. Gözleri yere bakmasın. Duruşumuz gibi boynumuzda dimdik dursun. Biz bu cumhuriyetin parçası olduğu meclise hepsinden öte yaşadıklarımıza ve yaşayacaklarımıza sahip çıktık. En başından beri bu memleketin birikimine inandık. Kanmadık, aldanmadık, vazgeçmedik ve en önemlisi yanılmadık. Memleketin her tarafından hep birlikte haykırdığımız 'Hayır'dı. Mücadelemiz bitmedi daha yeni başladı" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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CHP'li gruptan görüntü
Polisle yaşanan gerginlikten görüntü
Basın açıklamasından görüntü
Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / (Aydın),
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Kardak'ta Türk ve Yunan botları arasında kovalamaca
TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasında Kardak Kayalıkları'nda gerginlik yaşandı. Türk Sahil Güvenlik botu, karasularımızı ihlal edip Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 2 mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelen, ardından Kardak'a yönelen Yunan botunu kovalamaca sonucu bölgeden uzaklaştırdı.
Geçen hafta sonu Paskalya Bayramı nedeniyle Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Kalalimnos Adası'na ardından da Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki ve Kardak kayalıklarına sekiz mil mesafedeki Bulamaç (Farmakonisini) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'nı ziyaret etmesinin ardından bölgede bulunan Yunan botlarının Türk karasularını ihlalleri sıklaştı. Bugün öğle saatlerinde Kalalimnos Adası önünde bekleyen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Gümüşlük Mahallesi'ne iki mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelmesinin ardından Kardak Kayalıkları yakınında devriye nöbeti yapan Türk Sahil Güvenlik Botu müdahalede bulundu.
Türk botu, Yunan botunu kovalamaca sonucu Türk karasularından çıkardı. İki ülke botunun zaman zaman birbirlerine iki metre kadar yaklaşması dikkati çekti. Ardından bur süre sonra Yunan botu bu defa da Kardak Kayalıkları önlerine gelmek istedi. Ancak Türk botu yine engel oldu. O anlar DHA kameraları tarafından görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Türk botunun Kardak'ta devriye gezmesi
-Yunan botunun Çavuş Adası önlerine gelmesi
-Türk botun ile Yunan botunun Kardak kayalıkları önünhdeki kovalamacasından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA)
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Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 8 yaralı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir Konya karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Göçer idaresindeki 01 NP 395 plakalı kamyonet, aynı istikamette giden Veysel İncel (31) idaresindeki 07 EBU 42 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Ali Göçer ve araçta bulunan aynı aileden Zeynep (31), Ergül (17), İrfan (15), Nazlı (15), Kadife (6), Muhammet Ali (6) ve iki yaşındaki Ülger Göçer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.
Görüntü dökümü:
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Olay yeri detay
Yaralıların ambulaslara alınması
Yaralıların hastaneye getirilişi
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA))