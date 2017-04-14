Dha Yurt Bülteni - 18
Bakan Avcı 'Oyun başlasın' etkinliğindeKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de 'Oyun başlasın' adı altında düzenlenen İlkokullar arası Spor Şenliği'ne katıldı.
Bakan Avcı 'Oyun başlasın' etkinliğinde
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de 'Oyun başlasın' adı altında düzenlenen İlkokullar arası Spor Şenliği'ne katıldı.
Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eski çocuk oyunlarının günümüze uyarlanmasının gerçekleştiği '2'nci Geleneksel İlkokullar arası Spor Şenliği' Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Eskişehir Valisi Azmi Çelik de katıldı. Çocuklarla sohbet edip şakalaşan bakan Avcı törende yaptığını konuşmada şunları söyledi:
"Çocuklarımıza sağlıklı bir hayat için sporun önemini vurgulayan, sporun onlar için yaşam kültürü haline gelmesine vesile olan, ilimiz amatör spor kulüplerine lisanslı sporcu alt yapısı oluşturmaya hizmet eden, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlere sınırlı da olsa istihdamı alanı oluşturan bu projeyi çok anlamlı ve mühim bulduğumu ifade etmek istiyorum. Sevgili çocuklar; yapılan araştırmalar, sporun büyüme çağındaki çocuklar için hem beden hem de ruh sağlığı açısından çok olumlu katkılar sağladığını, çocukların sosyalleşmesine ve iyi bir kişilik geliştirmesine müspet tesirleri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle size sağlanan bu güzel imkanlardan azami faydalanmanızı umut ediyorum."
ESOGÜ'DEKİ TOPLANTIYA KATILDI
Bakan Avcı daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) düzenlenen 'Gençlerle Kültür Buluşması' toplantısına katıldı. Avcı burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 15 yılda pek çok alanda güzel işler başardığını söyleyerek şöyle devam etti:
"Birçok alanda performanslar ikiye üçe katlandı. Sağlıkta, ulaşımda, alt yapıda, şehircilikte pek çok alanda güzel neticeler alındı. Ama eğitim ve kültür alanlarında bu ölçüde başarılı olunup olunmadığı tartışma konusu. Böyle bir tartışmanı kaynağında da öncelikle şu var. Örnek verdiğimiz alanlar ulaşım sağlık altyapı gibi alanlar başarının gözle görülebildiği ölçülebildiği niceliksel olarak rakamsal olarak büyüklükler olarak ifade edilebildiği alanlar. Şu kadar bin kilometre yol yaptık dediğiniz zaman herkes anlar. Ama özellikle eğitim ve kültür alanındaki işler bunlar kadar somut ve hemen görülebilir nitelikte değildir."
ŞEKER FABRİKASI'NI ZİYARET ETTİ
Nabi Avcı toplantının ardından Eskişehir Şeker Fabrikası'nı ziyaret edip işçilerle birlikte yemek yedi. Avcı burada yaptığı konuşmada da şöyle dedi:
"Eskişehir Şeker Fabrikalarının tarihi değerinin hepimiz farkındayız. Hükümette, Maliye Bakanı ve Başbakan da farkında. Dolayısıyla biz hükümet düzeyinde bu konunun takipçisiyiz. Emine hanım anlık, sürekli takipte. İnşallah hem geçici statüsünde çalışan işçi kardeşlerimizin statülerinin iyileştirilmesi için hem de fabrikanın daha verimli hale gelmesi için alınacak tedbirler konusunda çalışmalarımız son safhaya gelmiş durumda. Hep birlikte Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Bunlar engelli koşularla oldu. Engellerle boğuşa, boğuşa bu hale geldik. İnşallah 16 Nisan'dan sonra ayağımızda ki prangalar engeller kaldırılmış olarak her alanda Türkiye'yi bulunduğumuz yerden çok daha ileri noktalara taşımak için el birliği ile çalışacağız."
Görüntü dökümü
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-Şenliğe katılan çocukların bakan Avcı'yı karşılaması ve çiçek vermesi
-Bakanın konuşması
-Bakanın ritim grubu gösterisini izlemesi
-Bakanın çocukların oyunlarını izlemesi
-Bakan Avcı'nın oyunları başlatması ve çocuklarla fotoğraf çektirmesi
-Bakanın ESOGÜ'deki konuşması
-Bakanın Şeker Fabrikası'nı ziyareti ve yemek alması, konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,
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FETÖ şüphelisi infaz koruma memurları adliyede
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 infaz koruma memuru adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, önceki gün düzenlediği operasyonda infaz koruma memuru olarak görev yapan biri kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Götürüldükleri TEM şubesinde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 8 infaz koruma memuru adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliye önünde bekleyen yakınlarından bazıları fotoğraf çeken gazetecilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polisler şüpheli yakınlarını uzaklaştırdı.
Görüntü dökümü:
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-Şüphelier adliyeye getirilirken,
-Şüpheli yakını genç bir kızın gazetecilere tepki göstermesi,
-Şüphelilerin görüntüsü,
-Polislerin şüpheli yakınlarını uzaklaştırmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,
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Roman evleri davul zurna ile yıkıldı, 34 yeni daire teslim edildi
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar için yaptırılan 34 konut, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Tören sonrası Roman vatandaşların Yıldırım ve Rüzgar caddeleri üzerinde bulunan eski evleri davul-zurna ve bando eşliğinde alkışlar arasında yıkıldı. Türkiye'de ilk defa Romanların yaşam tarzına uygun sosyal konutlar inşa edildiğini söyleyen AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Yeni Türkiye'de Roman kardeşlerimizin eğitim, istihdam ve barınma konularındaki sorunları bir bir ortadan kalkıyor" dedi.
1. Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar için yaptırılan 34 konut, için Yıldırım Caddesi'nde tören düzenlendi. Törende ilk konuşmayı Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Cüneyt Barlin yaptı. İnsana hizmetin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Barlin, Başkan Uğur'a teşekkür etti. Barlin, "Artık sıcak dairelerde yaşayacak olan vatandaşlarımız yıkık- dökük barakalardan kurtuldular. Artık çocukları daha sağlıklı bir ortamda büyüyecek ve elektriksiz, susuz kalmayacaklar. Haneleri şen olsun, sofraları bol olsun" diye konuştu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, konuşmasına "İlle de Roman olsun. İster çamurdan olsun, O da Allah kuludur, her kim olursa olsun" diyerek başladı. Başkan Uğur, "Balıkesir'imizin kalbi olan Gündoğan ve Gümüşçeşme mahallelerimizi güzelleştiriyoruz. İşte bugün yapımını gerçekleştirdiğimiz Roman konutları ile hemşerilerimizin daha sağlıklı daha güzel konutlarda yaşamalarını amaçlıyoruz. Yeni Türkiye'de Roman kardeşlerimizin eğitim, istihdam ve barınma konularında problemleri bir bir ortadan kalkıyor" diye konuştu.
ROMAN EVLERİ 6 MİLYON LİRAYA MAL OLDU
Yeni yol çalışması için Roman vatandaşların oturduğu evlerin yıkılması gerektiğini belirten Başkan Uğur, bu yıkımın ise kavga-dövüşlü olmaması, davul-zurna ile yıkılması için konut projesi hazırladıklarını vurguladı. Başkan Uğur, "'Bu evlerin yıkılması lazım. Burada Roman kardeşlerimiz oturuyor' dediler. 'Buraları yıkamam. Bu insanların hali vakti yerinde değil, paraları pulları yok. Patırtılı, kütürtülü polis ile yıkım olmaz' dedim. Projeleri hazırladım. Bu evleri çok katlı da yapmadık. Buraya gelir çok katlı yapardık ama siz rahat yaşayamazdınız. Avlusu olan, balkonu olan, böyle güzel evler olmazdı. Villa gibi. Buralarda lüks konutlarda olan ebeveyn banyosu ve doğalgaz bile var" dedi. Başkan Uğur, 11 bloktaki 34 dairenin 3 bin metrekarelik inşaat alanına yapıldığını ve 6 milyon liraya malolduğunu sözlerine ekledi.
Açılışa AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Başbakan Baş Danışmanı Metin Özçeri,Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile meclis üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dev posterlerinin asıldığı açılışta referandum da gündeme geldi ve konuşmacılar Roman vatandaşlardan evet oyu vermelerini istedi.
Tören sonrası Roman vatandaşların Yıldırım ve Rüzgar caddeleri üzerinde bulunan eski evleri davul-zurna ve bando eşliğinde alkışlar arasında yıkıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Romanlar'ın AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u davul zurna ilez karşılamaları
-Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Cüneyt Barlin'in konuşması
-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un konuşması
-Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un Roman evinde açıklama yapması
-Bando ve davul zurna eşliğinde yıkıma geçilmesi
-Eski evlerin alkışlarla yakılması
Haber: Hilmi DUYAR - Kamera : Coşkun YAMAN / BALIKESİR, DHA)
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Malkara'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu sattığı belirtilen şüphelileri takibe aldı. Tekirdağ'a uyuşturucu getirileceği belirlenen şüpheliler 33 yaşındaki V.T ile 45 yaşındaki A.D.'nin bulunduğu otomobil kent girişinde durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüphelilerle kovalamaca yaşandı. Malkara İlçesi, Şarköy kavşağına kadar süren kaçışın ardından şüpheliler polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada ve yol kenarına attıkları poşet içerisinde 1 kilo esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai, 10 gram kokain ve 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi
-Şüpheliler savcılığa sevki
-Araçtan indirilmesi
-Genel görüntüler
Haber-KameraMurat YAYINMALKARA(Tekirdağ),-
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Adana'da 41 torbacı tutuklandı
ADANA'da 12 günde 93 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis 163 kişiyi gözaltına aldı.
Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ile Yüreğir ilçelerinde 12 günde 93 ayrı adrese baskın düzenledi. Torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, eğitimli uyuşturucuya köpeği Pars da görev aldı. Ekiplerin baskın düzenlediği evde Pars ile yapılan aramada 180 kilo esrar, bin 612 adet hap, 210 gram kokain, 161 kök hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca 165 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 6 tabanca, 11 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 11 bin 500 lira da ele geçirildi.
Emniyetteki sorgulanan 100 zanlı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 41 şüpheli tutuklandı, 24 kişi ise serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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**Polis Kamerası**
Narkotik köpeğinin eve girmesi
Köpeğin evde arama yapması
Köpeğin koltuğa tepki vermesi
Koltuk altından çıkan uyuşturucular
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,