Dha Yurt Bülteni - 18
Cumhurbaşkan Erdoğan: Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir (3)'AVRUPA'NIN YÜZÜNDEKİ MAKYAJ DÖKÜLÜYOR'Ordu'daki programının ardından helikopterle Giresun'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Evet Platformu' tarafından düzenlenen 'Giresun Buluşması' mitinginde halka hitap etti.
Cumhurbaşkan Erdoğan: Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir (3)
'AVRUPA'NIN YÜZÜNDEKİ MAKYAJ DÖKÜLÜYOR'
Ordu'daki programının ardından helikopterle Giresun'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Evet Platformu' tarafından düzenlenen 'Giresun Buluşması' mitinginde halka hitap etti. Konuşmasında vatandaşlara, 'Ülkemize şaşı bakan herkese mesajını vermeye hazır mısınız?' sorusu ile başlayan Erdoğan şunları söyledi:
"Bu ülkeyi tutamayacaklar. 2023 hedefi bir başka hedef. Bizim bakanlarımıza kapanan kapılar dikkat edin, Avrupa'da teröristlere sonuna kadar açıldı. Bakanlarımızı polis zoruyla sınır dışına çıkartanlar, teröristlere polis korumasında gösteri yaptırdılar. Kendi polis araçlarında bölücü terör örgütünün posteriyle gösteri yaptılar. Nerede, Almanya'da. Ne yaparlarsa yapsınlar, Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor. Altındaki o faşist, ırkçı, yabancı karşıtı, İslam düşmanı bir yüz kendini göstermeye başlıyor. Artık bunlar İslam karşıtı olduklarını göstermeye başladılar. Müslümanlara tahammülleri yok. Ne yapsalar boş. Avrupa'nın geleceğini Türkiye'den giderek oraya yerleşmiş 5 milyon kardeşimiz şekillendirecek. Nüfusu yaşlanan, ekonomisi yavaşlayan, takati, gücü tükenen Avrupa için başka çıkış yolu yok."
Türkiye'nin zayıf iktidarlardan çok çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani vücut zayıf düştüğünde nezle, grip diğer hastalıklar ardı ardına gelir ya, istikrasızlık da benzer neticelere yol açıyor. İşte 2 kavram; istikrar ve güven. Biz bunu başardık. Bunu başarınca da sıçramaya başladık. Şimdi bunu kıskanıyorlarö dedi.
'SEN KİMSİN YA, BUNLAR TERÖRİST'
İstanbul Okmeydanı'nda bir kahvehaneye silahlı ve maskeli kişilerin girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırcılar sefalettir. Hayırcılar ne yazık ki Kandil'dir. Hayırcılar İmralı'dır. Hayıra ne yazık ki kim talimat veriyor? Pensilvanya'dan FETÖ, 'hayır' deyin diyor. Geçenlerde Kasımpaşa'da 4 terörist kahvehaneyi basıyor, 'Burada Ak Parti'ye, MHP'ye yer yok. Evetçilere yer yok' diyor. Sen kimsin ya? Bunlar terörist. Polisimiz sağ olsun, bunların hepsini yakaladıö ifadelerini kullandı.
'ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİNİ AFFEDEMEYİZ'
Erdoğan, kalabalıktan 'İdam isteriz' şeklinde seslerin yükselmesi üzerine, "Bu konuda benim tereddüttüm yok. 16 Nisan, aynı zamanda idam kararının da verileceği gündür. Parlamentodan geçer benim önüme gelirse, ben de bunu onaylarım. Hiç endişeniz olmasın. Biz şehitlerimizin katillerini affedemeyiz. Böyle bir yetkimiz yokö yanıtını verdi.
'BU ZATIN MİADI DA DOLMUŞTUR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bunlara dersini verdi, ama hala daha akıllanmıyorlar. Zaten bugün söylediklerini ertesi gün kendileri yalanlıyor. Bir bakıyorsunuz, 'Rakka'ya, Mümbiç'e niye girmiyorsunuz?' diyor, 5 dakika geçmeden, 'Suriye'de ne işiniz var?' diye soruyor. Bir bakıyorsunuz, 'Hollanda ile ilişkiler hemen kesilmeli' diyor, daha bu sözün yankısı dinmeden, 'Avrupa ile niye gerginlik çıkartıyorsunuz?' diyor. Defalarca seçimlerden istediği neticeyi elde edememesi halinde siyaseti bırakacağını söyleyen, ama hiç birinde sözünü tutmayan bu zatın miadı da dolmuştur. Bak söylüyorum; 16 Nisan bu miadın tarihidirö diye konuştu.
'KASETLE GELDİ, CD İLE GİDECEK'
Yeni sistemi anlatan ve demokrasilerde iktidarın ana muhalefetle güçlü kılındığını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:
"Yeni sistemde sürekli seçim kaybedip de koltukta öyle kontrollü oturma devri bitiyor. Çünkü bir kaybettiniz mi, 5 sene gitti. Şimdi durum değişti. Farklı bir döneme giriyoruz. Hangi parti böyle bir genel başkanı orada tutar? Soruyorum. Tutmaz. Ama bu çok kaldı orada. 7 seçim kaybetti, ama buna rağmen o koltukta oturuyor. Bunun adı biliyorsunuz; kasetli genel başkan. Kasetle geldi, bambaşka kasetle gidecek. Şimdi kaset de yok CD ile gidecek. Bu sebeple önümüzdeki dönem en büyük reform, ana muhalefet partisinde olacak. Yeni dönemde Türkiye'nin geleceği için söyleyeceği sözü, uygulayacak programı, hayata geçirecek projeleri olanlar hayatta kalabilecek. Zira demokrasilerde ana muhalefet partileri çok önemli. Demokrasi iktidarı ana muhalefetle güçlü kılar. Ama ne yazık ki Türkiye bu konuda nasipsiz. İnşallah Pazar gününden sonra Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor.ö
'BU İŞLER GEVŞEMEYE, REHAVET GÖSTERMEYE GELMEZ'
Referandum gününün yaklaştığını hatırlatan ve bu işin hafife alınmaması gerektiği tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "16 Nisan'da güçlü, istikrarlı bir Türkiye için evet mi? Muhteşemsin Giresun. Burayı bam başka gördüm. Ama buna rağmen yine de işi sıkı tutmamız lazım. Bayanlar unutmayın, kale içeriden fethedilir. İş sizde. Beyler de hanımlara destek. Herkesi arayıp sıkı sıkıya tembih etmek gerek. Aman ha, işi hafife almak yok. Bu işler gevşemeye, rehavet göstermeye gelmez. Giresun 16 Nisan'da evet seferberliği için hazır mı?. Rehavet yok. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Oy oranı ne kadar yüksek olursa olsun, daha fazla, daha fazla olsun. Öyle bir kükremeliyiz ki, tüm dünya bunu duysunö diye konuştu.
'BEN BU ÜLKENİN GENÇLERİNE GÜVENİYORUM'
Ülkenin gençlerine güvendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'a 2 gün kaldı. Tüm vatandaşlarımdan bir ricam var. Bugüne kadar söylenenlerin hepsini bir kenara bırakın. Özellikle yaşı 35'in üzerinde olanlar için söylüyorum. Tek bir sorunun cevabını arayın ve kararınızı ona göre verin. Türkiye geçmişteki gibi siyasette krizler, kaoslar, kavgalar, dövüşler ülkesi mi olsun, yoksa, 5 yılda bir seçimlerin yapıldığı, yürütmenin, yasamanın kendi işine baktığı istikrarlı bir ülke mi olsun? 16 Nisan'da tercihinizi bunların birinden yana kullanacaksınız. Gençler, size seçilme hakkını çok gören bir anlayışı mı, yoksa size güvenen ve sizin önünüzü açan bir anlayışı mı istiyorsunuz? Ben bu ülkenin gençlerini güveniyorum. Sizlere inanıyorumö dedi.
'ORADA DARBECİLERLE PAZARLIK YAPIYOR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi İstanbul'da havalimanından kaçtığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Havalimanından kaçtı Kılıçdaroğlu. Ben 3 buçukta indim havaalanına. Duyuruyu yapmıştım, 'geliyorum, herkes meydanlara' demiştim. Kaldığımız yerden bana bir teklif yapmışlardı. 'Sayın cumhurbaşkanım, burada yakın adalar var. Ben sizi hızlı yatım var, onunla adalara götürürüm' diye. Kendisine teşekkür ederek, 'O topraklarda esir olmaktansa kendi topraklarımda ölürüm' demiştim. Helikopter pilotumuzla havaalanına, oradan da süratle, belli bir yere kadar söylemedik, belli yerden sonra 'İstanbul' dedik. Çünkü İstanbul Havalimanı dolmuştu. Saat gece 3 buçukta indik. Orada hemen koordine ettik. Biraz sonra gençler yanımıza geldi, 'VİP'ten Kılıçdaroğlu gitti. Nereye bilmiyoruz' dediler. Şimdi de görüntüler meydana çıkıyor. Orada darbecilerle pazarlık yapıyor, pazarlık. Utanmadan bir de bir programda, 'Bir darbe olacak olsa, tankların önünde ben dururum, üzerine ben çıkarım' diyor. Niye kaçtın, niye oraya gelmedin? Bir televizyon programında, 'Sayın Cumhurbaşkanı beni haberdar etseydi, ben de gelirdim 'diyor. Ey Allah'ım, ben millete çağrımı yaptım. Sen de millet değil misin? Değil, değil. İnşallah 16 Nisan bizim için bir aydınlık olacak. Bir milat olacak.ö
Görüntü Dökümü
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-Mitingten detaylar
Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,
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Veysi Kaynak: Esad rejimi, 26 kez kimyasal saldırı gerçekleştirmiştir
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Esad rejimi tarafından iç karışıklığın sürdüğü Suriye'de ilk tespitlere göre 6 yıl içerisinde 26 kez kimyasal saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta Polis Haftası nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç tarafından karşılanan Kaynak, polisi selamlayıp, onlarla birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından üzerinde polis arması olan pastalar kesildi. Veysi Kaynak, buradaki etkinliğin ardından Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı'na geçerek esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kaynak, 16 Nisan'a sayılı günler kala sözün de, kararın da millette olduğunu ve milletin de en doğrusuna karar vereceğine inandığını belirtti. Kaynak, referandum sürecinde muhalefetin insanların kafasını karıştırmak için birçok yalan söylediğini öne sürüp vatandaşlardan oylamaya sunulacak olan 18 maddeyi okumalarını istedi.
Beşar Esad'ın kimyasal saldırıyla ilgili 'Uydurma' sözlerini de değerlendiren Veysi Kaynak, olayın ardından Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'nü otopsilere katılmaları için Türkiye'ye davet ettiğini ifade ederek, şunları söyledi.
"Dünya Sağlık Örgütü otopsiye katıldı, bizim Adli Tıp Kurumumuzda otopsi yaptılar. Hem Adalet Bakanımız açıkladı, 'Kimyasal saldırı olduğunun bulgularına rastladı Adli Tıp Kurumumuz' diye, hem Sağlık Bakanımız tıbbi verilere göre sarin gazı olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de neticeyi açıklayacaktır. Ayrıca bugün Türkiye'ye o davet ettiğimiz Dünya Kimyasal Silahları Önleme Örgütü de geldi. Bu Rusya'nın, rejimi koruma kollama hislerinden başka bir şey değil. Orada kimyasal saldırı olmuştur ve ilk defa da olmamıştır. Kimyasal saldırı çok daha önce de bu 6 yıl içerisinde ilk tespitlere göre 26 kez Esad rejimi tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünyanın gözünün içine bak baka yapılmıştır. Ama medeni dünya bununla ilgili bir dik duruş sergileyememiştir. Bu, kimyasal saldırı da olsa vahşetlerin en büyüğüdür, kimyasal olmasa da konvansiyonel silahla öldürse de vahşetlerin en büyüğüdür. Yani bombayla, top mermisiyle, makineli tüfek mermisiyle öldürülen insan değil mi? Yani kimyasal saldırıdan kaynaklanmasa bu bildiğimiz konvansiyonel silahlardan kaynaklansa 700 binden fazla insanın katledilmesi bir olay değil mi? Dolayısıyla adli tıp kurumumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın tıbbi tespitlerine göre kimyasal saldırı doğru bir tespittir. Ama kimyasal olmasa bile masum insanların katledildiği de bütün dünyanın gözü önünde gerçeklemiştir. Her iki tarafıyla vahşettir, utanç vesiledir. Kimse 'Şu terörist benim, bu terörist senin, şu diktatör senin, bu diktatör benim' dememelidir. Dünyanın ortak değerleri varsa bu ortak değerler etrafında buluşmalı ve bu değerlere aykırı kim varsa da hesabı sorulmalıdır."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaynak'ın konuşması
Kaynak'ın polisleri selamlaması
Pasta kesilmesi
Kaynak'ın polislerle sohbeti
Kaynak'ın esnaf ziyareti
Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -
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Başbakan Yıldırım: Şimdi değişim vakti (2)
BİLECİK'TEKİ MİTİNGDE KONUŞTU
Kütahya'dan helikopterle Bilecik'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. 15 Temmuz darbe girişimine Bileciklilerin mitingin olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda dur dediklerini anlatan Yıldırım, "Sizler 15 Temmuz gecesi bu meydanı boş bırakmadınız. Cumhuriyet Meydanı'nda hainlerin Cumhuriyeti yıkmasına izin vermediniz. Her düşünceden vatandaşlarımız bu meydanda ay yıldızlı bayrakla bir araya geldi kenetlendi, milli iradeye sahip çıktı. Ak Parti'nin istikameti milletin istikametidir. Bu milletin bütün renklerine, bütün farklılıklarına aynı sevdayla aynı muhabbetle bağlıyız. Bir olmanın, birlik olmanın, birlik içinde yaşamanı derdindeyiz. "
'BOŞA KÜREK ÇEKİYORSUNUZ'
Becerisiz, çok parçalı, zayıf yönetimlerin ve kendi menfaatini düşünen siyasetçilerin geçmişte ülkeyi felaketin eşiğine getirdiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, o günleri unutmayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu güzel ülkeyi felaketin eşiğine getirdiler. Milleti temsil etmek üzere siyaset yapması gerekenler darbecilerle, vesayetçilerle, baskı odaklarıyla bir araya geldiler. Sadık olmadıkları tek şey Millet oldu. Bu kayıp yılları hep beraber yaşadık. Bu yılların beldelini birlikte ödedik. Söyleyin Bilecikliler bu kötü yönetimlerinin Türkiye'ye yaptıklarını unutacak mıyız? O beceriksiz iktidarların IMF'ye nasıl teslim olduğunu unuttuk mu? Unutmayacağız, asla unutmayacağız. 16 Nisan Türkiye'yi muhasır medeniyetlere taşıyacak aydınlık yarının müjdecisidir. Geçmişin acı hatıralarının kapısını sonsuza kadar kapatacağız. Bu milletin iyiliğini istemeyen, yalanla dolanla iftirayla kafaları bulandıran çevreler olduğunu görüyoruz. Bunların siyasetinde tutarlılık yok. Hedef yok, proje yok sadece iftira var, tehdit var karalama var. Buradan Bilecik Meydanı'ndan söylüyorum boşa kürek çekiyorsunuz. Bu milleti bildiği yoldan, doğru yoldan çeviremezsiniz. Bu millet çalışanı da bilir, boş konuşanı da bilir."
'AK PARTİ ERDOĞAN VE ARKADAŞLARININ PARTİSİDİR'
2002'den beri her seçimi Ak Parti'nin kazandığını belirten Yıldırım, "Ak Parti çalışır, AK Parti yapar onlar konuşur. Özgür, adil ve güçlü Türkiye'nin siyasi partisidir. Her türlü baskıya her türlü milli iradeye kast eden girişime karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının partisidir. Bir milletin değerlerine sahip çıkan siyasetin adıdır" dedi.
15 YILDA TÜRKİYE 5 KAT BÜYÜYECEK
Mitinge katılan kalabalığa "Türkiye sevgisi nedir?" diye soran Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkeyi seven neler yapar? Ben size anlatayım. Ak Parti 2002'de iktidar olmadan önce savunma sanayimizin durumu pekte parlak değildi. Askeri savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 24 iken bugün yüzde 65 seviyene çıkmıştır. İşte Türkiye bugün dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olmuştur. Türkiye'yi bir Türkiye'yi 15 yılda 3 Türkiye yaptık 3 kat büyüttük. Milli gelirimiz 230 milyar dolardan 800 milyar dolar üzerine çıktı. 16 Nisan'dan sonra emin olun ki 15 yılda 3 kat büyüdüğümüz gibi gelecek 15 yılda da Türkiye 5 kat büyüyecek 5 kat" diye konuştu.
'KOL KOLA GİRMİŞLER HAYIR KAMPASI YAPIYORLAR'
Ak Parti hükümetleriyle birlikte ekonomiye istikrar geldiğini ifade eden Başbakan yıldırım, "Eski Türkiye nerede? bugünün Türkiye'si nerede Bugünün Türkiye'sinde istikrar var güven var. Terörle etkin mücadele var. Geleceğe beslenen umutlar var. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyarak geldik. Kim bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyor? PKK karşı çıkıyor. Türkiye'nin yıllardır başını ağrıtan terör örgütü PKK karşı çıkıyor. Onun kölesi olmuş HDP o da karşı çıkıyor. Başka kim? FETÖ, 15 Temmuz'da bu millete acı çektiren, demokrasisine ve geleceğine tezgah kuran FETÖ örgütü de karşı çıkıyor. Hep beraber kol kola girmişler hayır kampanyası yapıyorlar. Kandil'den üstü üstüne açıklamalar geliyor. Eğer evet çıkarsa biz biteriz. Evet çıkacak siz de biteceksiniz kandilinizi söndüreceğiz. Pensilvanya'daki terörist başı sürekli şifreli mesajlar veriyor. Tekrar darbe yapacağız, tekrar Türkiye'yi karıştıracağız diyor. Demek ki 15 Temmuz'da bunlar dersini almadı değil mi? Şimdi 16 Nisan'da bunlara yeni bir ders verelim mi ?" diye sordu.
KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ
Avrupa'daki bazı gazetelerin Hayır kampanyası yürüttüklerini söyleyen Başbakan Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek şunları söyledi:
"İşi gücü bırakmışlar birde Türkçe öğrenmişler Türkçe gazete basıyorlar. Zavallılara bak sen mi oy vereceksin sen mi? Bu anayasa değişikliğine aziz milletim verecek, onlar evet diyecek. Bakın şimdi bir de Kılıçdaroğlu var evlere şenlik. Bir gün yoldan geçerken Kahveye uğruyor. Kahvecilere diyor ki bakın kahvede oturanlara 'evet verirseniz kahveler kapanır.' İnanıyor musun? Olmadı minibüsçülerin durağına gidiyor yanaşıyor aman 'aman ha hayır verin yoksa evet çıkarsa minibüs hatlarınız iptal olacak.' Olmadı ne oluyor, gidiyor bu kez muhtarlara gidiyor. Oturuyor muhtarlara diyor ki 'eğer 16 Nisan evetle sonuçlanırsa bilin ki devlet sizin muhtarlıklar kapanacak.' İnanıyor musunuz cevabınız ne? (Kalabalıktan Evet yanıtı alınca) İşte Bilecik'e bu yakışır. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Kardeşim artık yalanlar aldı başını gitti. Her gün bir yanan her bir iftira her gün bir kafa karışıklığı. Hızlarını alamadılar ne dediler en son? 15 Temmuz tiyatro,15 Temmuz kontrollü darbe. Bu ülkenin cumhurbaşkanına ateş edilirken sen neredeydin? Bu milletin evlatları bayrak elde meydanlardayken sen neredeydin? İstediğini söylersen istemediğini işitirsin bunu bilmen lazım. Kılıçdaroğlu diyor ki efendim 18 yaşındakilere seçilme hakkını niye veriyorsun? Dokuz buçuk milyon gence siyaseti çok görüyor. Ama bilmiyor ki o gençler 15 Temmuz'da meydanlardaydı, bu bayrağı indirmedi, bu ezanı dindirmedi. O gençler 39 tane şehit verdiler. Şimdi 18 yaşı siyasete girmesin diyorlar parti tüzüklerine baktım genç kontenjanı koymuşlar. Parti meclisine 18 yaşından girsinler diye özel kontenjan koymuş, yetmemiş 2011 seçim beyannamesinde bunlar seçilme yaşını 11'e düşüreceğiz demişler o da yetmemiş bak bak şaşkınlığa bak, bunların bir milletvekili meclise teklif vermiş orada diyor ki seçilme yaşı 18 olsun. Bunların ne konuştuğu ne yaptığı belli değil. Dağıtmışlar bunlar dağıtmışlar. Şanzımanı dağılmış araba yürümüyor 82 model orada kalmışlar."
Görüntü Dökümü
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Mitingten detay görüntü dökümü
Haber: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS / BİLECİK,
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Muğla 5 büyüklüğünde depremle sallandı
MUĞLA'nın Ula ilçesi bugün saat 19.22'de 5 büyüklüğünde depremle sallandı. Marmaris, Ortaca ve Köyceğiz'den de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.24 kilometre altında meydana gelen sansıntı Marmaris, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden de hissedildi. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, merkez üssünü ise Köyceğiz olarak açıkladı.
Ula Esnaf Odası Başkanı Kemal Özçelik, "Depremde sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettik. Panik yaşandı. İnsanların büyük bölümü dışarıdaydı. Evode olanlarda panikle dışarı çcıktı. Ancak, şu an durum sakin. Hayat normale döndü. Herhangi bir can ve mal kaybı da yok" dedi. Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale'den alınan bilgiye göre deprem nedeniyle bölgedeki köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Marmaris'ten görüntü, vatandaşlarla röp
-Muğla'dan görüntü
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN - Cihan KAYA - Ali GÜNDOĞAN / MUĞLA,
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Kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak takla atarken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Darıca Tuzla Caddesi İtfaiye kavşağında meydana geldi. Mevlüt Balcı idaresindeki 81 DD 445 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak takla attı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada, Mevlüt Balcı ile otomobilde bulunan 16 yaşındaki Ozan Kiremitçioğlu yaralandı. 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yerinden görüntüler
-Otomobilden görüntü
Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), -
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu ören mevkiinde meydana geldi. Soğanlı Yörük Köyü yolundan ana yola çıkan 42 yaşındaki Zafer Karakaya'nın kullandığı 67 TC 509 plakalı otomobil, Zonguldak'a giden 43 yaşındaki Musa Eşkara yönetimindeki 38 US 074 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Eşkara ile aynı araçta bulunan İbrahim Eşkara ve Fatma Eşkara yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yeri
-Yaralı İbrahim Eşkara'nın ambulansa alınması
-Ambulansın kaza yerinden ayrılması
-Kazada hurdaya dönen otomobiller
-İtfaiye ekipleri yola dökülen yağın üzerine kum atması
-Trafiğin tek şeritten verilmesi
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),