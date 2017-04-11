Dha Yurt Bülteni - 18
Çavuşoğlu: YPG komünist olmayan 500 bin Kürdü sürgün ettiDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin yaklaşık 500 bin Kürdü komünist değil diye Suriye'den sürgüne gönderdiğini söyledi.
Çavuşoğlu: YPG komünist olmayan 500 bin Kürdü sürgün etti
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin yaklaşık 500 bin Kürdü komünist değil diye Suriye'den sürgüne gönderdiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İlatya'dan geldiği memleketi Antalya'da Sarısu Mesire alanındaki bir restoranda, Konyaaltı İlçesi'ndeki kafe işletmecileriyle bir araya gelerek referandum u anlattı. Çavuşoğlu, toplantı öncesi restoran önündeki klasik bir aracı inceleyerek sahibinden bilgi aldı. Toplantının ardından Çavuşoğlu, çoğunluğunu Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların oluşturduğu Ak Gönüllüler Antalya Platformu'nun Cam Piramit'te düzenlediği yemeğe katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ile Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ve Aksu Belediye Başkanı Ak Partili Halil Şahin de eşlik etti.
Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 93 yıldır kardeşliğin omzunda yükseldiğini söyledi. Son 15 yıldır hayalleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, daha güçlü olmak için cumhurbaşkanlığı sistemini getireceklerini belirtti.
'AVRUPA NİYE KARIŞIYOR'
Çavuşoğlu, "Avrupa ülkeleri niye bize karışıyor, neden taraf tutuyor, ne akıl vermeye kalkıyorlar? Bizden daha mı zeki bunlar, Türkiye'yi bizden daha mı fazla seviyorlar? Bunlar Müslümanları daha mı çok seviyor, yoksa tam tersi mi? Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oldukları için mi? Hazmediyorlar, çatlıyorlar. Sen de çalış, aklını kullan, üret, kıskanma" diye konuştu.
YPG SÜRGÜN ETTİ
Terör örgütü PKK'nın, Kürtlerin hakkını savunduğu iddiasında bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Marksist, Leninist bir terör örgütsün. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimin hangi hakkını savundun? Zulmediyorsun, bombayı Diyarbakır'ın ortasında patlatıyorsun. Neymiş efendim, dindarlık yobazlıkmış. Marksist, Leninist, ateist olmalıymış Kürtler, hadi oradan. Benim Kürt kardeşlerim inançlıdır. Dinine de inanır, Müslümandır elhamdülillah. Vatanına milletine de inanır ve bu vatanın, milletin çimentosudur. Sen gidip dağda sapıklığınla yaşıyorsun. Elinde silah, tehdit ediyorsun. Bu milletin hakkını savunanlar varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arkadaşlarıdır. Bunların Suriye'deki uzantısı yaklaşık 500 bin Kürt kardeşimi Marksist, komünist değil diye Suriye'den sürgüne gönderdi" dedi.
'16 NİSAN'DA SİYASİ KARAR VERMEYECEĞİZ'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de referandum da son viraja girildiğini belirterek, her şeyi anlattıklarını söyledi. Büyükşehir Yasası çıkartıldığı sürede de sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Türel, şimdi de aynı söylemlerle yeni yönetim sistemine karşı çıkıldığını aktardı. Türel, "Ne zaman güzel şeyler yapmaya kalksak, hep karşı duruyorlar. 16 Nisan'da bir siyasi karar için değil, hükümet sistemini güçlendirmek için, hızlı koşmak için yönetim sistemi değişikliğine gidiyoruz" dedi.
Görütü Dökümü
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-Bakan Çavuşoğlu klasik otomobili incelerken görüntüsü
-Bakan Çavuşoğlu toplantı salonuna girmesi
-Partilileri selamlaması
-Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
-Detaylar
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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Bakan Eroğlu: Mevcut sistem kriz doğuruyor (3)
ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Madeni Sanatkarlar Odası ve Şoförler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Küçük yaşta esnaflık yapmasının kendisine avantaj sağladığını söyleyen Bakan Eroğlu, "Dükkana bir müşteri geldiği zaman ben bütün kumaş toplarını indirirken, babam gizlice 'bu alıcı değil' manasında başını kaldırırdı. Ben de inadına bütün topları indirirdim çoğu kez de almazlardı. Almayınca babam 'oğlum kefen alıcı gözyaşından belli olur' derdi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan da canı sıkılıp da bizlere bir şey söyleyince, ben biraz doğrulurum, kendimi gösteririm. 'Veysel hoca, sen esnaflıktan kurtarıyorsun' der. Bir gün ben de dedim ki 'Sayın cumhurbaşkanım vallahi doğru söylüyorsun'ö dedi.
'ÖNEMLİ MİHENK TAŞLARISINIZ'
Esnafın bakış açısının farklı ve çok önemli olduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Biz esnafımızla gurur duyuyoruz. Sizler bu ülkenin kalkınmasında önemli mihenk taşlarısınız. Sizlerle gurur duymayacağız da kimlerle gurur duyacağızö diye konuştu.
KEÇEN TABLO HEDİYE EDİLDİ
Bakan Eroğlu'na konuşmasının sonunda Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Birliktir tarafından keçeden yapılmış bir tablo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere de yine keçeden yapılmış nazar duasının yer aldığı bir Cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Salondan detay
Bakan Eroğlu konuşması
Salondan dinleyici detayları
Bakan Eroğlu'na verilen hediyeler
Cumhurbaşkanına ulaştırılmak istenen hediye
HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
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Polis memuruna evinin önünde döner bıçaklı saldırı
ANTALYA'da kar maskeli saldırganlar, trafik polisi 44 yaşındaki Cihat Taşhan'a evinin önünde döner bıçağıyla saldırdı.
Olay, Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi 2365 Sokak üzerinde saat 21.30'da meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihat Taşhan, saat 19.00'da motosikletini tamir için evinden ayrıldı. Tamirin ardından oturduğu adrese gelen Taşhan, yüzü kar maskeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzünden, kolundan ve elinden derin yaralar alan Taşhan'ın kafa bölgesinde de kırıklar oluştu.
Gürültüyü duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taşhan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ön tedavinin ardından Taşhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Taşhan'ın bilincinin açık olduğu tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Polis saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastaneden sevk edilirken sedyeden görüntü
Hastane dış detay
Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,