Dha Yurt Bülteni - 18
Bakan Soylu : Biz ona 4 tane duvar verdik, istediği duvara sırtını dayasınİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta yaptığı konuşmada, "Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra 'sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı.
Bakan Soylu : Biz ona 4 tane duvar verdik, istediği duvara sırtını dayasın
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta yaptığı konuşmada, "Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra 'sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. O lafı hatırladınız mı? Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisi tarafından düzenlenen Sinop mitinginde katılmak üzere bu akşam uçakla Sinop'a geldi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, eski milletvekili Cengiz Tokmak, İl Başkanı Ali Çöpçü ile çok sayıda teşkilat mensubu tarafından karşılanan Bakan Soylu, Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap etti.
Bakan Soylu, "Yüzde 10'un üzerinde oy alınca 7 Haziran'da nasıl aldılar, milleti ürküterek musluklardan kan akıtarak, oradaki kardeşlerimizi okuluna adam gönderip 'annelerinize babalarınıza söyleyin oy vermezlerse gereğini yerine getiririz' diyerek .Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra 'sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. O lafı hatırladınız mı? Kendinizi sıkıntıya sokmayın, biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın. Bu ülkenin birliğini, bu ülkenin beraberliğini bu ülkenin kardeşliğini yıkmaya karşı bu milletin cesur duruşu her zaman olmuştur. Onlar daha bizi tanımadılar. Şunu çok net söyleyeyim; Türkiye öyle eski Türkiye değildir. Tek ayak üzerinden itilecek bir Türkiye değildir. Ayaklarının üzerinde sağlam duran bir Türkiye'dir. Öyle biz artık kısa adımlarla gitmek istemiyoruz, ürkek adımlarla gitmek istemiyoruz. Büyük adımlarla geleceğe gitmek istiyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı KEmal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek konuşmasını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Ben değil de keşke şuanda Kılıçdaroğlu konuşuyor olsaydı şurada. Nasıl olsa konuşuyor, iyi anlatıyor, konuşacak bir şey bulmuş. Ne diyor; 'lokantaları kapatacaklar' diyor. 'Sinemaları kapatacaklar' diyor. 'Muhtarlıkları kapatacaklar' diyor. Öyle mi ' Siyaset yapılır ana muhalefet partisi olunur ama bu işin bir ciddiyeti var. Ne güzel anlatıyor değil mi' Ne diyor 'yeni sistemde bir başkan seçilecek, başka partiden bir de cumhurbaşkanı seçilecek başka partiden. Sonra birbirleriyle kavga edecekler.' Aman Allah'ım ya bu adam hiç okumamış, hiçbir şey bilmiyor. Bu adam uzayda mı yaşıyor dediğim zaman bana alınmışlar" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Bakan Soylu, Sinop'tan ayrıldı.
Görüntü Dökümü :
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İçişleri Bakanı Soylu'dan detay
Meydanda konuşması
Detaylar
Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP, -
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Bakan Arslan: Yeni sistemde yürütme ve yasama birbirinden ayrılacak
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi toplantısında yaptığı açıklamada, "14 Nisan'da Ankara-Gölbaşı-Niğde Otoyolu'nun tekliflerini alıyoruz. O da buraya çok değer katacak bir proje. İnşallah o da hayırlı uğurlu olur" dedi. Arslan, yeni sistemde yürütme ve yasamanın birbirinden ayrılacağını da söyledi.
Başbakan'ın talimatı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile el ele verip, Mogan Gölü'nde temizlik faslını başlattıklarını belirten Bakan Arslan, "21 yaşındaki Fatih, gemileri karadan yürütüp İstanbul'u aldı. Biz de Mogan'ı, Gölbaşının değerli yerini temizlemek adına gemileri karadan yürüttük. 3 tane gemiyi buraya getirdik ve temizlik işine başladık. Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük temizliğini yapacağız. Dibi temizlenmiş, kokudan arınmış, çok daha güzel bir gölle Gölbaşı ve siz değerli Gölbaşılı hemşerilerimiz tanışmış olacak. Olağanüstü bir gayretle çalışıyoruzö dedi.
15 TEMMUZ'DA GÖLBAŞI DESTAN YAZDI
Bakan Ahmet Arslan, 15 Temmuz akşamı Gölbaşı halkının destan yazdığını belirttiği konuşmasında, "Türkiye'nin her yeri kıymetli olduğu gibi Gölbaşı da kıymetli. Hainlerin 15 Temmuz'daki, hainlik girişiminde Ankara destan yazdı ama bir o kadar büyük destanı da Gölbaşı yazdı. Gerek Özel Harekat'ta, gerek benim bakanlığıma bağlı Türksat da destan yazdı. Ne olma pahasına, şehit olma pahasına, kanlarını dökme pahasına destan yazdılar. O gün, o gece Türksat'ın ne kadar önemli olduğunu bilip, hainlerin eline geçmesi durumunda onların emellerine hizmet eden yayınları milletin kafasını karştıracağını düşünerek Türksat'a kendi evleri gibi, kendi canları gibi, kendi malları gibi sahip çıktılar" dedi.
YENİ SİSTEMDE YÜRÜTME VE YASAMA BİRBİRİNDEN AYRILACAK
Bakan Arslan; yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde yürütme ve yasamanın birbirinden ayrılacğını belirttiği konuşmasında, 'Kanun teklifini de milletvekili hazırlayacak, yasalaşmasını da milletvekili hazırlayacak. Ama gördük ki yargı bağımsız olur. Tarafsız olmazsa, 17-25 Aralık'ta yaşadığımızı yaşarız. 15 Temmuz'da yaşadığımızı yaşarız. Bağımsız olan savcı veya hakim, FETÖ'nün taraftarı olur. Dolaysılıyla taraflı olur. O yüzden de taraf tuttuğu için bu millete zarar verir. Halbuki yargı hem bağımsız olsun, hem de tarafsız olsun ki kimsenin tarafını tutmasın. Yeni sistemde yürütme ve yasama birbirinden ayrılacak" diye konuştu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise Gölbaşı'na yapılan yatırımlardan bahsetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Program Girişlinden Görüntü
-Salandon Görüntü
-Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın salona girişi
-Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan detaylar
-Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması
Haber: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), -
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Paralel dinleme davası hazirana ertelendi
ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2009 ile 2013 yılları arasında 130 kişinin yasadışı yöntemlerle dinlendiği iddiasıyla eski istihbaratçı polisler hakkında açılan dava hazirana ertelendi. Davanın 18'inci duruşmasında il eski emniyet müdürlerinden Ali Yılmaz'ın tutuklanması talebi de reddedildi.
Antalya'da 2009 ile 2013 yılları arasında aralarında siyasetçi, bürokrat, emniyet mensubu ve akademisyen gibi faklı kesimlerden 130 kişinin yasa dışı yöntemlerle dinlendiği iddiasıyla eski istihbaratçı polisler hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Davanın 18'inci duruşmasında halen bir başka suçtan Antalya L tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Süleyman Çark ile Mehmet Kara ile bu dosyadan tutuklu bulunan Şenol Oral, Gökhan Tayuk ile Sunal Sevindik hazır bulundu.
Duruşmaya aynı dosyadan Alanya cezaevinde tutuklu bulunan Rüştü Çetinkasap ise SEGBİS adı verilen sesli görüntülü bilişim sistemiyle katıldı. Burdur, İzmir ve Kırşehir'de tutuklu bulunan Erol Çomak, Yavuz Bölek ile Ali Koçak adlı üç sanık ise SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için duruşmada hazır edilemedi. Duruşmada sanıklardan İsa Yıldırım, Mehmet Erdil, Mehmet Fatih Baştuğ, Asım Demirel ile Bülent Elaldı hakkında çıkartılan yakalama kararının ise henüz infaz edilemediği anlaşıldı.
Telefonları yasadışı yöntemlerle dinlendiği iddia edilen CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, polis memuru Hikmet İskender, darbe girişiminde Ankara'da şehit edilen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, polis memuru Murat Ceylan ile tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci'yle birlikte Cumhuriyet Başsavcı vekili Cevdet Kayafoğlu da görev aldı.
Sanıklardan Sunal Sevindik, mahkemedeki savunmasında istihbarat amaçlı dinlemelerin 5397 sayılı yasaya göre yapıldığını söyledi. Kendisinin suçsuz olduğunu iddia eden Sevindik "Kurt kuzuyu yiyecek, Buna karar vermiş, bahane aranmaktadır. Telefonları dinlenen kişilerin isimlerinin ya da mesleklerinin yanlış yazılmasında bir kasıt yoktur. Benim buna herhangi bir dahlim de yoktur. Ben yasaya aykırı bir emir veya talimat almadığım gibi astlarıma da bu şekilde emir veya talimat da vermedim. 2012 yılında kendi isteğimle mesleğimden ayrıldımö dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.
Telefonları dinlenen müştekilerden Alanya ilçe eski emniyet müdürü Mehmet Ömür Saka'nın avukatı Serap Ertuğrul yasa dışı dinlemelerin temel amacısnı sahte delil üretmek olduğunu iddia etti. Bu usulsüz dinlemelerle darbe girişiminin alt yapısının hazırlandığını iddia eden Serap Ertuğrul, hakkında ek iddianame düzenlenen Antalya il eski emniyet müdürü Mustafa Sağlam'ın Antalya'ya atandığı dönemde müvekkilinin kızağa çekildiğini iddia etti. CHP Antalya eski Milletvekili Yıldıray Sapan da Mustafa Sağlam ile birlikte hakkında iddianame hazırlanıp bu dosyaya dahil olduğu belirtilen İl eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını istedi. Ali Yılmaz ile Mustafa Sağlam hakkında şikayette bulunan polis memurlarından Hikmet İskender de kaçma şüphesi olduğu için Ali Yılmaz'ın tutuklanmasını istedi.
İsa Yıldırım, Mehmet Erdil, Mehmet Fatih Baştuğ, Asım Demirel ile Bülent Elaldı'dan oluşan 5 sanık hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme, tutuklama talepleri ile bu aşamada bir kısım sanıklar için yakalama emri çıkartılması talebini reddetti. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi.
Duruşma çıkışı açıklama yapan Yıldıray Sapan, halen FETÖ soruşturmaları kapsamında il eski emniyet müdürlerinden Mustafa Sağlam'ın firari olduğunu söyledi. Hakkında soruşturma başlatılan Ali Yılmaz'ın da bu dosyadan ceza alacağına inandığını belirten Sapan, "İnşallah bu olayların gerçek müsebbipleri yargı önüne çıkarılacaktırö dedi.
Telefonları dinlendikten sonra emekliye ayrılan polis memuru Hikmet İskender de yasa dışı dinlemelerle ilgili dönemin il emniyet müdürleri Mustafa Sağlam ve Ali Yılmaz hakkında yaptıkları suç duyuruları üzerine iddianame hazırlanıp dava açıldığını söyledi. Bu konuda sürecin devam ettiğini anlatan Hikmet İskender, Ali Yılmaz'ın polis bayramının kutlandığı 10 Nisan günü şehitlikte dua ederken görüldüğünü söyledi. Ali Yılmaz'ın dua ettiği şehit mezarının ise darbe girişiminde Ankara'da şehit edilen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'a ait olduğunu belirten Hikmet İskender, "Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç da bu dosyada telefonları dinlenen mağdurlardandır. Bu durum çok manidardırö dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yıldıray sapanın açıklamaları
-Hikmet iskenderin açıklamaları
Haber: Mustafa kozak / ANTALYA,
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Önce, pazarcılık yapan eski karısına sonra kafasına sıktı
DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde pazarcılık yapan eski karısı Nurdan E.'ye tabanca ile ateş açan Necati Oylum, daha sonra kafasına sıktı. Necati Oylum olay yerinde hayatını kaybederken, Nurdan E., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 251'ini Sokak'ta yarın kurulacak kadın pazarı öncesinde hazırlık yapan 5 çocuk annesi Nurdan E. (46), bir yıl önce boşandığı kocası Necati Oylum'un (45) silahlı saldırısına uğradı. Akşam saat 20.40 sıralarında meydana gelen olayda Necati Oylum, eski karısı Nurdan E.'ye yarın kuracağı seyyar satıcı tezgahı üzerindeyken tabanca ile ateş açtı. Nurdan E., kanlar içerisinde yere yığılırken, Necati Oylum, daha sonra kendi kafasına sıktı. Necati Oylum, olay yerinde hayatını kaybederken, Nurdan E., ise ağır yaralı olarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre olay yerinde delil tespiti yaparken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Necati Oylum ile Nurdan E.'nin geçtiğimiz yıl boşandıkları öğrenilirken, Necati Oylum'un boşandıktan sonra bir kadınla resmi nikahlı olarak evlendiği belirtildi. Nurdan E. ve Necati Oylum'un beraberliklerinden 5 çocukları olduğu, bu çocukların da Nurdan E.'de kaldığı kaydedildi. Nurdan E.'nin de çocuklarına bakmak, geçimlerini sağlamak için pazarcılık yaptığı kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Oay yerine çekilen güvenlik şeridi
-Delil tespit ve numaratörleri
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,
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Yat limanında alevli gece: 3 yat yandı, 1 ölü, 1 yaralı - Ek
ŞÜPHELİ ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Yat Limanı'nda demirli lüks motor yatı kundakladığı ve bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen İngiliz vatandaşı Billy Clark ile Rosie Patrica Glover, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çift, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün yat limanındaki lüks motor yatlarda çıkan yangının ardından başlattığı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangının başlamasından 2 dakika önce 34 yaşındaki İngiliz vatandaşı Billy Clark'ın motor yattan elinde televizyon ile çıkarak Kordon Caddesi'ne gittiğini ve burada sevgilisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Rosie Patrica Glover ile buluştuğunu belirleyen polis, şüpheli çifti yakalamak için çalışma başlattı. Clark ve Glover Turunç Mahallesi yakınlarında jandarma tarafından durdurarak otomobilde gözaltına alındı. Emniyete götürülen çift, İngiliz Fahri Konsolosluğu'ndan bir temsilci, avukat ve yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen çift, işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Çiftin adliyeye getirilişinden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),