Dha Yurt Bülteni - 18
Şehit Uzman Çavuş Bingöl'ün 2 yaşındaki kızı Eylül öksüz kaldıŞIRNAK'ın Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ufuk Bingöl'ün cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun...
Şehit Uzman Çavuş Bingöl'ün 2 yaşındaki kızı Eylül öksüz kaldı
ŞIRNAK'ın Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ufuk Bingöl'ün cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit cenazesi buradan toprağa verilmek üzere Giresun'a götürüldü.
Şırnak'ın Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik operasyon esnasında, teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Giresun Akçalı Köyü nüfusuna kayıtlı, evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün, Türk Bayrağı'na sarılı naaşı askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.
Şehit Ufuk Bingöl'ün cenazesi burada askeri tören mangası tarafından karşılandı.
Karşılama törenine Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, şehidin babası Arif Bingöl'e taziyede bulundu.
Uçaktan askerler tarafından alınan şehit Bingöl'ün cenazesi daha sonra omuzda cenaze aracına taşındı.
Şehidin İstanbul'da oturan eşi Ayşegül Bingöl ile Emine Eylül adındaki küçük kızı da aynı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Şehidin eşi Ayşegül Bingöl gözyaşlarına boğulurken, baba Arif Bingöl ise fenalık geçirdi.
Karayoluyla Giresun'a gönderilen şehit Ufuk Bingöl'ün cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Akçalı Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
Görüntü Dökümü
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-Numan Kurtulmuş ve Nurettin Canikli'nin şehit babası Arif Bingöl'e taziyede bulunurken görüntü
-Şehidin eşi ve çocuğundan görüntü
-Törenden görüntü
-Diğer detaylar
Haber-Kamera: Nedim KOVAN/GÜLYALI(Ordu),
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İzmir'de jandarmadan Drone ile "Güven ve Huzur-4" uygulamasına destek
İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan "Güven ve Huzur-4" operasyonuna yaptığı denetimlerle destek verdi. Şehrin birçok noktasında yapılan denetimlerde hava aracı olarak bilinen 'Drone' kullanılarak operasyon havadan da görüntülendi.
Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince 'Güven ve Huzur-4' uygulamaları yapıldı. Uygulamaya İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 193 Jandarma asayiş timi, 181 devriye müdahale aracı, 913 Jandarma personeli katıldı. Kent genelinde 58 noktada uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında araçlar aranırken, vatandaşlara da kimlik sorgulaması yapıldı. Şehirlerarası yolcu otobüsleri ve yük taşıyan TIRlar narkotik köpeklerince didik didik arandı. Bu anlar ise hava aracı olarak bilinen 'Drone'ler tarafından kayıt altına alındı. Ayrıca 472 umuma açık yerde asayiş ve emniyet sağlanması amacıyla denetimler yapıldı, eksikleri bulunan kişi ve mekanları için para cezası uygulandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Drone ile çekilen görüntüler
Uygulamadan görüntü
Narkotik köpeklerinin arama yapmasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR,
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Eskişehir'de polis ve jandarmadan ortak uygulama
ESKİŞEHİR'de polis ile jandarma ekipleri ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması yaptı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu akşam il ve ilçe merkezleri ile karayollarında ortaklaşa uygulama yaptı. Asayiş ve trafik uygulamasına 952 polis ile 405 jandarma katıldı.
Polis ve jandarma ekiplerinin uygulamasında araçlar durdurularak, narkotik köpekler eşliğinde bagajlar arandı, yolculuk edenlerin üst aramaları ile kimlik kontrolleri yapıldı.
Görüntü dökümü:
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-Ekiplerin görüntüsü,
-Eğitilmiş narkotik köpeği ile araç bagajlarının aranması
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,
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Vatandaşlardan 'Konak'ta Bi Dünya Ses' konserine yoğun ilgi
İZMİR'de, Konak Belediyesi Kadın Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü tarafından 'Konak'ta Bi Dünya Ses' projesi kapsamında düzenlenen konsere 15 ülkeden 20 sanatçı katıldı. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun da destek verdiği konserde, farklı dillerde söylenen eserlerin yanı sıra Lazca ve Çerkezce eserler de seslendirildi.
Konak Belediyesi Kadın Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü tarafından; kardeşlik, barış, ve sevgi teması üzerine müziğin evrensel dili kullanılarak düzenlenen 'Konak'ta Bi Dünya Ses' projesine Türkiye başta olmak üzere; Yunanistan, Sudan, İran, Meksika, Suriye, Malavi, Hindistan, Küba, Japonya, Hollanda, Güney Kore, İskoçya, Ekvator ve Ürdün'den toplam 20 gönüllü sanatçı katıldı. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun da destek verdiği konserin sanat yönetmenliğini Kamil Kaya yaptı. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki gecede, sunucuların konuşmaları işitme engelli vatandaşlar için işaret diline de çevrilirken, farklı dillerde seslendirilen eserler davetliler tarafından beğeniyle dinlendi. Lazca ve Çerkezce eserlerin de söylendiği geceye ilginin yoğun olması nedeniyle davetlilerin bir kısmı konseri ayakta dinledi. Konser sonunda sanatçılar sahneye çıkarak seyircileri selamladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Salona girenlerden görüntü
Sanatçılardan görüntü
Salondan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR,
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Çanakkale'de huzur operasyonu
TÜRKİYE genelinde yapılan "Güven ve Huzur-4" operasyonu kapsamında Çanakkale'de yaklaşık 250 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Karadan ve denizden gerçekleşen uygulamada, vatandaşların kimlikleri kontrol edildi.
Çanakkale'de "Güven ve Huzur-4" kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya Terörle Mücadele, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin aralarında olduğu 250 polis katıldı. Uygulama da önceden belirlenen noktalarda bazı kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruluyor. Uygulamaya Deniz polisi de destek verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Polislerin mekanlarda asayiş uygulamasından görüntüler
Kimlik sorgulamasından görüntüler
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,
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