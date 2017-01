Dha Yurt Bülteni - 18

İzmir'deki 'Reina operasyonu'nda yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi (2)



10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamı ardından İzmir'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile bağlantılı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Böylece daha önce tutuklanan 11 kadınla birlikte tutuklu sayısı 21 oldu.



Bingöl'da kamu çalışanı hamile ve engellilere kar izni



BÖLGE genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Bingöl'de kamu kurumlarında çalışan hamile ve daha önce süt iznini kullanan çalışanlar, yarın idari izinli sayılacak.



İki günden beri Bingöl'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle engelli, hamile ve süt izni kullanan kamu çalışanları 01.02.2017 çarşamba günü idari izinlidir" denildi.



At kestanesi ile bal yiyen 7 kişi zehirlendi



KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde pişirdikleri at kestanesi ile balı karıştırarak yiyen 4'ü çocuk 7 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 7 kişi tedavi altına alındı.



Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Şevket Sokak'ta oturan ev sakinleri topladıkları at kestanesini pişirdikten sonra bal ile karıştırarak yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma yaşayan 7 kişi yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk tedavileri yapılan 35 yaşındaki Elif Günaydın İzmit'te özel bir hastaneye, Fatma Seyitoğlu İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, Hülya Akgüney, Bengisu Akgüney, 12 yaşındaki Buse Alçay, 3 yaşındaki Bahar Alçay ve 3 yaşındaki İkna Alçay ise İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı



ÇORUM'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Sadık Gündüz (53) yönetimindeki 06 FZ 4725 plakalı otomobil ile Enes Doğan (19) yönetimindeki 81 BD 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Gündüz ve Doğan ile her iki araçta bulunan Damla Gündüz (18), Songül Gündüz (33), Serbay Bekçi (19), Sinan Gümüş (31), Sercan Bekçi (31), Rıza Gündüz (75), Volkan Şefik (32) ve Ebru Parlak (19), yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



