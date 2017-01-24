Dha Yurt Bülteni-18

Kolunu gübre serpme makinesine kaptırdı



Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde, tarlada sol kolunu gübre serpme makinesine kaptıran 22 yaşındaki Altın Yılmaz ağır yaralandı.



Olay, bugün akşam saatlerinde Yelkovan Köyü'nde meydana geldi. Altın Yılmaz, tarlaya gübre serpen makineden saçılan taneleri toplamak istedi. Genç kız, gübre tanelerini içeriye doğru itmek isterken sol kolunu makineye kaptırdı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülmek istenen Yılmaz, yolda ambulansa nakledildi. Kahta Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Hastane



Acil servis



Genç kızın sevk edilmesi



Genel görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-