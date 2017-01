Dha Yurt Bülteni - 18

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE İSKELE ÇÖKTÜ, İŞÇİLER ENKAZIN ALDINDA KALDI (1)



ANTALYA'da Akdeniz Ünirvesitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkazın alında kaldı. 3 işçi çıkarılırken 5 işçinin halen enkazın aldında olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,



MARKETTE SİGARA HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA



ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, girdiği marketten birkaç paket sigara alan Y.Ö. ortadan kayboldu. Polis, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerden kimliğini belirlediği Y.Ö.'yü yakaladı.



Olay, öğle saatlerinde Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir markete giren Y.Ö., kasiyer olmayan kasanın üzerindeki dolapta yer alan birkaç paket sigara paketi alıp kaçtı. İhbarla gelen polisler, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede görüntülerde, markette müşteriler olduğu sırada hırsızlık yapan kişinin Y.Ö. olduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.Ö.'yü evinde gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Market



Güvenlik kamerası görüntüleri



Sigaraların çalınması



Hırsızın ayrılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)



KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI



KONYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Olay, bugün saat 16.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün ürünü satan Cemal Y.'nin işyerine, 28 yaşındaki Abdurrahman Güçlü ve Şevki Neng, geldi. Ardından Güçlü ve Neng, belirlemeyen nedenle işyeri sahibi Cemal Y. ve yanında bulunan arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, Güçlü ve Neng, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Başından yaralanan Abdurrahman Güçlü, kaldırıldığı Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sırtından vurulan ve Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Şevki Neng'in durumunun ağır olduğu belirtildi.



Pois, olayın ardından otomobille kaçan Cemal Y. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı.



Görüntü Dökümü



-Polisin olay yerinde çalışması



-Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplaması



-Olay yerinden genel ve detaylar



Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



POLİS "İŞE ALINDIN DİYEREK" DİYEREK YAKALADI



MANİSA'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunarak olay yerinden kaçan 23 yaşındaki M.T.'yi tespit eden polis, "İş başvurun kabul edildi" diyerek yakaladı.



Olay, bugün saat 15.40 sıralarında 1. Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerindeki özel istihdam bürosunun bulunduğu apartmanda yaşandı. Sokakta takip ettiği 12 yaşındaki kızın arkasından apartmana giren M.T., çocuğa cinsel istismara kalkıştı. Küçük kızın attığı çığlık üzerine korkan M.T., hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. M.T.'nin daha öncede aynı binadaki özel istihdam bürosuna iş başvurusu için geldiği belirlendi. Bunun üzerine polis, M.T.'yi arayıp, "İş başvurun kabul edildi, buraya gelmen gerekiyor" dedi. Olayın üzerinden iki saat geçmesinin ardından apartmana geri dönen M.T., bina girişinde yakalandı. Gözaltına alınan M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Güvenlik kamerası görüntüsü



Polis ekiplerinden görüntü



M.T.'nin gözaltına alınması



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,



KUZENİNİ POMPALI TÜFEKLE VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kuzeni 43 yaşındaki Osman Karaosmanoğlu'nu pompalı tüfekle vurarak yaralayan Osman Ö. bugün polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.



Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerindeki özel oto servisine gelen Osman Karaosmanoğlu'na, dün dışarıda beklediği saat 14.30 sıralarında yanına yaklaşan otomobilden inen kişi pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karaosmanoğlu yere yığılırken, saldırgan ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla Alaeddin Keykubad Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karaosmanoğlu'nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın 07 GCZ 66 plakalı otomobille olay yerinden kaçan Osman Karaosmanoğlu'nun amcasının oğlu Osman Ö. olduğunu tespit etti. İki kuzenin arasında önceden husumet olduğu iddia edilirken, polis kaçan saldırganı yaptığı çalışma sonucunda bugün yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ö. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Osman Ö.'nün babasının soyadını değiştirmesi nedeniyle öz amca çocuğu olan kuzenlerin soyadlarının farklı olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Adliyeden genel görüntü



Şüphelinin adliyeye çıkarılması



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),



KOMŞULARINI REHİN ALDI, 2 SAATTE İKNA EDİLDİ



GAZİANTEP'te eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 2 komşusunu evinin garajında av tüfeğiyle rehin alan Şahin D., polis ve psikolog tarafından 2 saat süren çabayla ikna edilerek rehineleri serbest bıraktı.



Beyazlar Mahallesi'nde oturan kuyumcu tamircisi evli ve 2 çocuk babası Şahin D., saat 17.30 sıralarında 44 numaralı sokaktaki 4 katlı binanın zemin katındaki evinin girişinde bulunan garaja, karşı dairede oturan komşuları Çağdaş C. ve Levent P.'yi çağırdı. Şahin D., kepenklerini indirdiği garajda konuştuğu komşularını, ismi öğrenilemeyen eşiyle ilişkileri bulunduğu iddiasıyla av tüfeğiyle rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, Şahin D.'yi ikna etmek için uzun süre görüştü. Şahin D.'nin ikna olmaması üzerine olay yerine psikolog çağrıldı.



2 SAATİN SONUNDA İKNA OLDU



Olay yerine gelen psikolog Mahmut Kayagan da uzun süre Şahin D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ağabeyi Müslüm D.'nin de polis ve psikoloğa yardımcı olduğu olayda yaklaşık 2 saatin sonunda Şahin D., ikna olup rehin aldığı Çağdaş C. ve Levent P.'yi serbest bıraktı. Av tüfeğini de polislere teslim eden Şahin D. ile Levent P. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Şahin D.'nin rehin tuttuğu Çağdaş C. ise ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Olay yeri



Polisin ikna çabası



Şüphelinin ikna edilmesi



Güvenlik önlemleri



Ele geçirilen av tüfeği



Rehinenin ambulansa konulması



Rehin alan şahsın görüntüsü



Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)



OTOMOBİL HEMZEMİN GEÇİTTE TRENE ÇARPTI: 1 YARALI



DENİZLİ'de hemzemin geçitte tren geçişi için bariyerlerin kapanmasına rağmen duramayan otomobil, yolcu trenine çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi 25. Cadde'deki tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. İkinci Sanayi Sitesi'nden Bakırlı Kavşağı'na doğru seyir halinde giden 34 yaşındaki Hüseyin Uruk yönetimindeki 45 KA 3270 plakalı otomobille, tren yolu hemzemin geçidini fark etmedi. Kapalı bariyerlere çarpan otomobil, Söke-Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak treni yolu uyarı levhasına çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Hüseyin Uruk, yaralandı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Uruk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolcu treni Denizli Garı'na devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Hurdaya dönen otomobilden görüntü



Polislerden görüntü



Bir kişinin kazayı anlatması



Başka bir yolcu treninin geçmesi



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,