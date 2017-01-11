Dha Yurt Bülteni - 18

KALP HASTASININ SAHTE İLAÇ İDDİASINA İNCELEME (EK)



"ECZANELER GÜVENLİ, SIKINTI VARSA FİRMA KAYNAKLI"



Manisa Eczacı Odası Genel Sekreteri Devrim Balı, sahte kalp ilacı iddiasına ilişkin açıklama yaparak, sıkıntının eczanelerden kaynaklanmadığını, eğer sıkıntı varsa bunun firmanın üretim bandından kaynaklandığını söyledi. Balı, "İlaçlarımız yaklaşık 4 yılı aşkın süredir karakoldu sistem ile eczanelerimize gelmektedir. Karakod sistemi ilacın üretiminden hangi hastaya verildiğine kadar tüm aşamaların takip edilmesidir. Eczanelerimiz kaynaklı değil. Tamamen üretim bandından firma kaynaklı bir sıkıntıdır. Eczanelere ilaç firmalar tarafından getirilir. Karakod okutularak hangi hastaya gittiğine kadar her aşaması takiptedir. Eğer ilaçlarda bir sıkıntı oluyorsa tamamen firma kaynaklı. Firmanın üretim bandında o seri ile bir sıkıntıdan doğmuştur. Eczanelerimizdeki ilaçlar güvenlidir. İlaçlarımızı güvenle almaya devam edebilirsiniz. Eğer ilaçlarda anormal bir durum varsa özellikle şurup ve tablet formlarında içtikten sonra bir yan etki varsa ilacı o anda kullanmayı bırakıp mutlaka en yakın doktor ve eczacıya danışılmalı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Manisa Eczacı Odası Genel Sekreteri Devrim Balı'nın açıklaması



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,



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MENGEN'DE TEKNE ALABORA OLDU, 2 KİŞİ KAYBOLDU



BOLU'nun Mengel İlçesi'nde, baraj gölünde şiddetli lodos nedeniyle alabora olan teknedeki 2 balıkçı kayboldu.



İlçeye bağlı Gökçesu Beldesi'nde 38 yaşındaki Halil Tor ile 19 yaşındaki Furkan Özçelik, dün akşam saatlerinde balık tutmak için tekneyle Köprübajı Baraj Gölü'ne açıldı. Ancak şiddetli lodos nedeniyle tekne alabora oldu. Eve dönmeyen Tor ile Özçelik'in yakınları, durumu bugün jandarmaya bildirdi. Yer yer yaklaşık 100 metre derinliğe ulaşan baraj gölünde, balıkçılar bugün batan teknenin küreklerini buldu.



Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma timi ile jandarma ekipleri botla göle açılarak teknenin küreklerinin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Havanın kararması ve soğuk hava nedeniyle AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarın arama çalışması yapacağı belirtildi. Tor ile Özçelik'in balık tutmak amacıyla gölü kiralayan firmada çalıştıkları öğrenildi.



Kaybolan Furkan Özçelik'in babası Cemal Özçelik, "Oğlum burada çalışıyor. Dün balık tutmak için gelmişler. Biz öğrendikten sonra jandarmaya başvurduk, arama çalışmaları başladı. Arama için geldiler, ama gece ve soğuk olduğu için arama çalışmaları yarına kaldı" dedi.



Kayabükü Köyü Muhtarı Ergün Yaman ise, "Dün akşam saatlerinde balık tutmak için göle açılıyorlar. Bölgede şiddetli lodos vardı. Fırtınaya yakalanınca heralde battılar. 17-18 saattir haber alınamıyor. Sabah balıkçılar kayığın olmadığını fark ediyorlar. Kayık şu an suyun altında. Ekipler bugün arama çalışmasına başladılar" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kaybolan Furkan Özçelik'in dedesi ve babası ile röportaj



-Arama çalışmasından dönen bot



-Köy muhtarı ile röportaj



-İtfaiyenin çalışmaları



-Detaylar



Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK- Yurdaer ÖZTÜRK/BOLU,



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ADIYAMAN'DA TÜTÜN HIRSIZLIĞINA 4 TUTUKLAMA



ADIYAMAN'da, girdikleri işyerinden 15 bin lira değerinde, 250 kilo tütün çaldıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.



Siteler Mahallesi'nde tütün satışı yapılan bir işyerine dün gece giren 4 kişi, 15 bin lira değerindeki 250 kilo tütünü çalarak kaçtı. İşyeri sahibi sabah geldiğinde soyulduğunu anlayıp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin R.K., E.Ş., S.Ç. ve Ö.B. olduklarını tespit etti. Bir eve yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan tütün de sahibine teslim edildi.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adıyaman Adliyesi



Şüpheliler araçlardan indirilmesi



Şüphelilerin adliyeye götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Tutak Belediyesi'ne kayyum atandı



AĞRI'nın Tutak Belediyesi'ne ilçe kaymakamı Erkan İsa Erat kayyum olarak atandı.



DBP'li Belediye Başkanı Fırat Öztürk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı haberini gittiği Diyarbakır'da telefonla öğrendi. Bugün saat 20.00 sıralarında belediyeye giden polis araştırma başlattı, bazı belediye çalışanlarını da gözaltına aldı. İlçede belediye başkanlığı görevini kayyum olarak atanan ilçe kaymakamı Erkan İsa Erat yapacak.



Haber: Yusuf İBA/TUTAK (Ağrı), -