Dha Yurt Bülteni - 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör estirenler, bedelini ödeyecek (2)



ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerine yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan Şanlıurfalı polis memuru Enes Çiçek'in Şıh Maksut Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü mahallenin dar sokaklarından geçemeyince, makam otomobiliyle ailenin evine gitti. Polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle sokaklara bariyer çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Derviş Hoca Camisi'nin imamı olan babası Bekir ve annesi Hatice Çiçek ile diğer yakınları tarafından karşılanan Erdoğan, aileye taziyelerini iletti. Evde yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan'ı caminin çevresinde toplanan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganıyla uğurladı.



KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında kentteki kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik vurgusu yaparak şunları söyledi:



"Bizleri aynı sofra etrafında bir araya getiren, hasbihal etmemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bir buçuk yıl sonra burada olmaktan mutluyum. Bugün muhteşem bir toplulukla birlikte olduk. 600 milyon liralık, 58 eserin açılışını gerçekleştirdik. Bu bize ayrı bir mutluluk verdi. Birçok alanda Şanlıurfalıların hizmetine sunduğumuz eserler hayırlı olsun. Daha önce 200 yataklı hastane varken, bugün 800 yataklı hastanenin açılışını yaptık. 14 yıllık süre içerisinde sağlığa önem verdik. 800 yataklı hastane resmen hizmet veriyor. Şanlıurfa'ya sınıf atlatacak bir eser. Bununla da yetinmedik. Başbakan olmadan önce, belediye başkanı olduğumda dünyada gördüğüm sağlıktaki güzellikleri neden biz yapmayalım dedik ve şehir hastanesinin adımlarını attık. Şanlıurfa için bin 700 yataklı hastanenin ihalesini yaptık. En geç 3 yıl içerinde biteceğini düşünüyorum. Şanlıurfa'nın, hatta bölgenin hizmetine gerecek. Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor, onu gösteriyor. Yola çıktığımızda her şey Türkiye için dedik. Türk, Kürt, Arap, Laz için demedik, Türkiye için dedik ve yola böyle çıktık. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Şimdi inşallah bu ay sonunda ilk şehir hastanemizin Mersin'de açılışını yapacağız. Sonrasında ise 30 büyük şehrimizde bitenleri açacağız. Milletimiz duasını eksik etmedikçe yapacağız. Tarih boyunca milli iradenin yanında saf tutan Şanlıurfa için ne yapsak azdır. Son zamanlardaki sağlam duruşu için ne yapsak azdır. Teröre prim vermediniz, dik durdunuz. 15 Temmuzda Şanlıurfalı 4 kardeşimiz şehit oldu, 2 tanesi de gazi oldu. İstanbul'daki saldırıda 3 Şanlıurfalı kardeşimiz şehit oldu. Onlar ölmedi. Peygamberimize (S.A.V.) en yakın makamda, şehitlik makamındalar. Bayrağımız, toprağımız, ezanımız için torağa düşen şehitlerimizi rahmet diliyorum. Bu bölgede aynı istikamete bakan bir kardeşler topluluğu var. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenen bu topluluğu yıkabilecek başka bir topluluk yoktur. Bu millet aslında aşık ve maşuk topluluğudur ama son zamanlarda birileri bunu kurcalamaya çalışıyor, sevdamızı çekemeyenler oluyor. Ama Ferhat ile Şirin ayrılmaz."



'KAÇACAK DELİK ARIYORLAR'



Terörün er ya da geç bitirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' Şu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaçacak delik arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde, şurada, burada terör eylemleri vesaire yapıyorlar. Arkadaşlar, tabii ki her başarının bir bedeli vardır, ama er veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız; Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk" diye konuştu.



'BİR KISMINI VATANDAŞLIĞIMIZA ALACAĞIZ'



Suriyelilerin bir kısmına vatandaşlık verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa, vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bir süre kanaat önderlerini görüşlerini ve taleplerini dinledi.



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Mehmet SEZGİN- Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP,



Karkamış sınırında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması



GAZİANTEP Valiliği, Fırat Kalkanı harekatı ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine giren Suriye'nin Cerablus İlçesi ile komşu olan Karkamış İlçesi'ndeki sınır hattında bulunan alanı, 9'uncu kez aldığı kararla 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan etti.



Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, kararın Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere alındığına dikkat çekilerek şöyle denildi:



"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 09 Ocak 2017 - 23 Ocak 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."



Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep,



Hakkari'de müdür yardımcısı FETÖ'den tutuklandı



FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hakkari Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı S.Ç. tutuklandı.



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı iddia edilen Hakkari Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı S.Ç. gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -



El-Bab gazisi Sar, yaşadıklarını anlattı



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, El-Bab'da gazi olan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Gazi Sarı, El-Bab'da yaşadıklarını anlattı.



Suriye'de bulunan El-Bab'da DEAŞ'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda gazi olan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Gazi Sarı'yı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazi Sarı, Bakan Özhaseki ile yaptığı sohbette El-Bab'da yaşananları anlattı. Kayseri komandosu olduğunu belirten Sarı, "Orada yapılan intihar saldırısıydı. Daha önce çatışmaya girmiştik ama sürekli taciz vardı. Yanımıza havan düşüyordu. O günde görüş mesafemiz epey düşmüştü. Görüş mesafesi iyice düşünce intihar saldırısı oldu. Eşzamanlı olarak sağımızdan ve solumuzdan geldiler. Sağımızdakini uçaklarımız imha etti ama sol tarafımızdaki biraz ölü bölgedeydi. O yüzden göremedik. Aracın bana olan uzaklığı 40 metre civarındaydı. Arkadaşlarımızın çoğu da basınçtan şehit oldu. Bizim oradaki komanda birliğimiz dönüş yaptı. Başka komando tugayı da tekrardan takviye olarak gittiö ifadelerini kullandı.



Bakan Özhaseki ise, "Bitiyorlar inşallah. Bu şeyler eskiden içeride olurdu. Artık şehirler temizlendi. Sonra köyler ve dağlar temizlendi. Şimdi onların tek tek çıkarak ferdi eylemler yapmaları bitmişlik alameti. Bunu canı sıkılan bir adam bile yapabilir. Biraz ciğerimiz yansın istiyorlar. Yoksa tüm terör örgütlerinin amacı iyice yerele inmek, orada hakimiyet sağlamak, toprak parçası koparmak ve vatandaşla içli dışlı olup onları isyan ettirmek. Buralarda onlar bitti. Öyle bir şey yok. Kendileri de bittiler. Şehirlerde güçleri de kalmadıö şeklinde konuştu.



-Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin konuşması



-El-Bab gazisi hastanede ziyaret



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)



'Aşık' filminin Sivas'ta özel gösterimi yapıldı



SİVAS'ta geçtiğimiz hafta vizyona giren ve halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nın yaşamını konu alan 'Aşık' filminin kentteki bir sinema salonunda özel gösterimi yapıldı.



Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatından esinlenerek çekilen ve geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Aşık' isimli kurmaca filmin Sivas'ta özel gösterimi yapıldı. Filmin senaristi ve yönetmeni Bilal Babaoğlu ile başrol oyuncusu Emirhan Kartal, Prime Mall alışveriş merkezindeki sinema salonunda Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Filmde 'Aşık Veysel' karakterini canlandıran Emirhan Kartal, Aşık Veysel'in dünyada tanınan bir ozan olduğunu belirterek Sivas halkının bu filme sahip çıkmasını istedi. Kendisinin de Sivaslı olduğunu belirten Kartal, "Filmde karşılıksız aşk acısıyla olgunlaşarak ozan olmak isteyen görme engelli Veysel'in Aşık Veysel olma yolundaki sürecini ele alıyoruz. Biz gerçekten çok onurluyuz, çok mutluyuz. Filmimiz bir yol hikayesi, bir aşk hikayesi. Ayrıca bir görme engelli hikayesi olduğu içinde aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. ve en önemlisi de bir müzisyenin ilk eserini yapma hikayesi." dedi.



Yönetmen Bilal Babaoğlu ise Aşık Veysel ile ilgili bir film yapmadan önce 'Aşıklık' ile ilgili bir film yapmaya karar verdiğini belirterek, "Aşıklık bir yaşam biçimidir, bir fikirdir, felsefedir. ve hem divan edebiyatımızda hem de halk edebiyatımızda bu konu sıkça işlenir. Doğu edebiyatında ve Türk halk müziği şarkılarında konu edilen 'Leyla'yı ararken mevlaya varmak' diye formülize ettiğimiz tema üzerinden bir film yapmak istemiştim. Aynı temayı Aşık Veysel'in hikayesinde de gördüğümde, yani kendisini terk edip giden eşinin gittiği yerde mağdur olmaması için çorabına para koymasını duyduğumda Aşık Veysel'i bu hikayeye dahil etmeye karar verdim. Yani Aşık Veysel'in sazından çok sözü, kelamı, fikriyle ilgilenerek yola çıktık. Doğrudan Aşık Veysel'i anlatmıyoruz. Bu bir kurmaca. Aşık Veysel'in hayat hikayesinden esinlenmiş bir filmdir. Anlattığımız kişi 'Veysel' değil Bilal Babaoğlu'nun bir 'Veysel' yorumudur. Ama yine de buna rağmen Aşık Veysel'in hayatının ekseninde kalıyoruz. Veysel'in Veysel olma, aşık olma, kendi türküsünü yakma sürecini hikaye ettiğimiz için filmde sadece 25-35 yaş aralığını görebiliyoruz." dedi.



-Film gösterimi ve katılanlar



-Oyuncu ve yönetmenin açıklamları



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,