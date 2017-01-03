Dha Yurt Bülteni - 18

Akseki- Seydişehir yolunda ulaşıma kar engeli



AKSEKİ-Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde kar yağışı ve kayan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Antalya- Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasındaki bağlantı noktası olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar nedeniyle karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanırken, yolda kayan bazı ağır tonajlı araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri aralıksız olarak kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, ulaşımın kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Alacabel'de yolu kapayan TIR



Yolda bekleyen araçlar



Kar yağışı ve vatandaşın yolu açma çabaları



HABER- KAMERA: Adem ÇETİN / AKSEKİ-Antalya,



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Okulları tatil eden vali, sosyal medyada ilgi odağı oldu



KONYA Valisi Yakup Canbolat, yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil edince sosyal medyada ilgi odağı oldu.



Konya'da yaklaşık iki haftadır aralıklarla süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yer yer karın yüksekliği 45 santimetreye yüksek kesimlerde de 1 metreye ulaştı. Bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bunun üzerine öğrenciler, Vali Yakup Canbolat'ın Twitter hesabına okulların yarın tatil edilmesi konusunda mesajlar yağdırdı. Vali Canbolat'da bu mesajları kendi sayfasından retweetledi. Vali Canbolat, saat 23.30 sıralarında merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'da, yarın okulların tatil olduğunu Twitter hesabından duyurdu. Bunun üzerine de öğrenciler, Vali Canbolat'a, teşekkürlerini attıkları esprili twitterlerle iletti.







KONYA,



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Öğrenci yurdunda yangın çıktı



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden öğretmenler, yurtta bulunan 9 öğrenciyi binadan çıkarırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın, bugün akşam saatlerinde Urganlı Mahallesi'ndeki Urganlı Kurs ve Eğitim Gören Talebelere Yardım Derneği Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen alevleri fark eden öğretmenler, yurttaki 9 öğrenciyi binadan tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayı duyan veliler ve Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yurdun çatısında maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Yangın çıkan yurttan görüntüler



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-Genel ve detaylar



Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),



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Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı



DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, hafif ticari aracın park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında Çameli-Acıpayam Karayolu'nda meydana geldi. İsmail Turgut (57) idaresindeki 48 Z 0437 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Denizli Karayolu Kavşağı'na doğru seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan 80 FC 188 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İsmail Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Acar (6) ve Yusuf Ay (58) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Veli Özbilen'in (55) ise tedavisi sürüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri savcının incelemesinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.



Öte yenden, park halindeki kamyonun arıza yaptığı için park ettiği ancak hiçbir güvenlik önlemi almadığı iddia edildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.







Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,



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