Dha Yurt Bülteni - 18

Suriye şehitleri Özüpek ve Acar'ın cenazeleri memleketlerinde(2)



ŞEHİT ÖZÜPEK, SLOGANLARLA KARŞILANDI



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'ndan alınan şehit Astsubay Göktan Özüpek'in cenazesi karayolu ile memleketi Kırklareli'ne götürüldü. Şehit Özüpek'in cenazesinin konulacağı Devlet Hastanesi önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Göktan Özipek' sloganları attıktan sonra dualar okudu.



Şehit Özüpek'i yakınları gözyaşları arasında karşılarken, eşi Merve Özüpek, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Şehit Özüpek, yarın Hızırbey Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Kırklareli Şehitliği'nde toprağa verilecek.



ADI SOKAĞA VERİLECEK



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit Astsubay Göktan Özüpek'in adının kentte oturduğu sokağa verileceğini söyledi. Kesimoğlu, "Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimiz şehidimizin ismini yaşatmak adına evinin sokağına Göktan Özüpek isminin verilmesini önerge olarak sundular. İlk belediye meclis toplantımızda bunu değerlendirerek hayata geçirmek istiyoruz. Şehidimiz Özüpek'in ismini sonsuza kadar Kırklareli'nde yaşatacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



Şehit için yürüyüş yapan grup



Grubun slogan atması



Şehidin getirilmesi



Ailesinden detaylar



Gözyaşı döken yakınları



Hastane bahçesinde dua



Detaylar



Haber-Kamera: Selçuk VURUCU / KIRKLARELİ,



================================



Yarar: El Nusra haberlerinden sonra El Nusra çığlıklarıyla konsolosu vurdular (2)



'HALİSDEMİR, ŞEHİT OLMASAYDI 15 TEMMUZ'DAN 3 AY SONRA EMEKLİ OLACAKTI'



GÜVENLİK Uzmanı Mete Yarar, AK Parti Onikşubat Gençlik Kolları tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen '15 Temmuz süreci ve darbenin kayıp saatleri' konulu konferansa katıldı. Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan programda daha sonra söz alan Mete Yarar, cuntacı generali öldürdükten sonra şehit olan Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir ile ilgili bilinmeyen bir anıyı paylaştı. Halisdemir'in 15 Temmuz'dan gelecekte kendisi ve çocuklarıyla ilgili hayalleri olduğunu belirten Yarar, şunları anlattı:



"15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'i bu ülke kahramanlığıyla, şahadetiyle hatırladı. Ömer Halisdemir 20 yılını özel kuvvetlere vermiş şerefli bir astsubaydı. 15 Temmuz olmasa 3 ay sonra emekliliğine ayrılacak bir arkadaşımızdı. 15 Temmuz'dan yaklaşık 1 ay önce memleketine gidiyor, bir asra satın alıyor, öyle büyük hedefleri de yok yani İstanbul'da, Ankara'da yaşayım hedefi yok. Doğduğu köye gidiyor, orada bir ev alıp evin etrafını duvarlarla çeviriyor, bahçesine güllerini ve ağaçlarını dikiyor şehit arkadaşları için, onları hatırlamak için. Bu anılarında var. Çocukları, eşi var. 20 yıl boyunca yılda belki 2 ay görmediği çocukları var. Onlarla beraber köyünde onlara zaman ayırarak geçirmek istiyor. 15 Temmuz günü komutanı 'Bunun sonunda şehadet var' dediğinde 'Başım üstüne' diyebiliyor. 'Yahu ben 3 ay sonra emekli olacaktım, çocuklarıma daha fazla zaman ayıracaktım. Ben yapmasam başkası yapar'ı getirmiyor aklına. Hiç düşünmüyor. Bunları yapan şehitlerin bizlere yüklediği sorumluluğu düşünebiliyor musunuz? Her şeyden vazgeçerek şahadete gidiyor."



'ELİMİZ KOLUMUZ UZUYOR'



Konuşmasının devamında Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mete Yarar, şöyle devam etti:



"'Bugün El Bab'da ne işiniz var?' diyenler yaklaşık 4 ay önce 'Kilis'e roketler atılıyor, vatandaşlarımız öldürülüyor, siz IŞİD'le ne zaman mücadele edeceksiniz?' diye soruyorlardı. Bugün El Bab'a gittik 'El Baba'da ne işiniz var?' diye soruyorlar. Ankara'da, İstanbul'da, Kayseri'de bombalar patlıyor, gencecik vatandaşlarımız, askerlerimiz, polislerimiz şehit ediliyor 'Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?' diye soranlar Suriye'ye geçtiğinizde 'Sizin Suriye'de ne işiniz var?' diyorlar. Bizim her yerde işimiz var kardeşim. Benim vatandaşımın yaşı ne olursa olsun saçının kılına zarar verecek olan adam bilecek ki, bunun hesabını bu devlet sorar. Buraya geldiğinde bir daha o kıla el uzatamaz. O el o kadar uzun olacak ki, dünyanın neresinde olursanız olun, onun hesabını soracaksınız. Benim ülkem oraya doğru gidiyor. Zaten bugünlerde bu kadar uğraşmalarının ana sebeplerinden bir tanesi bu, elimiz uzuyor arkadaşlar, kolumuz uzuyor. Çünkü biz güçlendikçe bizimle mücadele etme şansları azalıyor. Biz güçlendikçe insanları korumaya devam ediyoruz."



'İDAM GELİRSE YURT DIŞINA KAÇANLAR TÜRKİYE'YE İADE DİLMEZ'



Salondakiler sorularını da yanıtlayan Mete Yarar, idamla ilgili bir soru üzerine idam getirilse dahi geriye doğru işlemediğini ifade ederek, "Eğer idam cezası çıkartırsak bu iadesini beklediğimiz hiç kimse Türkiye'ye iade edilmez. Yani idam çıkarttığımız andan itibaren yurt dışına kaçanların hiçbiri o ülkelerden alma şansına sahip değiliz. Bu olayı iyi değerlendirmek zorundayız. İdamı çıkarmanın iyi ve kötü sonuçları ne olur düşünmek zorundayız. 'Bu adamların Türkiye'ye getirilip yargılanmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz?' sorusunu iyi düşünmek lazım. Ani karar verdiğimiz de hata yapabiliriz. Çünkü belki bunlar bunu da istiyor olabilirler. Türkiye'ye ide edilmemek için bir sebep oluşturmak da istiyor olabilirler" diye konuştu.



'60 KİLOLUK MERMİLERİ ASKERLER SIRTINDA TAŞIYOR'



Mete Yarar, bir soru üzerine Fırat Kalkanı'nda görev yapan askerlerle ilgili de bir anısını anlattı. 1,5 ay önce bölgeye gittiğini ve o dönem yerli yapım fırtına obüsleriyle 10 bin merminin atıldığını ve her merminin 60 kilo ağırlığında olduğunu söyledi. Obüslerin başındaki askerlerin kendi aralarında tartıştığını gördüğünü belirten Yarar, sonrasında yaşananları şöyle anlattı:



"Dedim ki 'Sorun mu var?' 'Sorun yok komutanım' dedi. 'Biz olayın başladığı günden bu yana buradayız. Ama bir konuda bir problem yaşıyoruz ve onu kendi aramızda çözmeye çalışıyoruz' dedi. Sorunun ne olduğunu sorduğumda 'Sırtımızda mermiyi içeri taşıyoruz' dediler. 10 bin ile 60 kiloyu çarpın, ne kadar büyük bir rakam yapıyor. 'Bunlar otomatik olarak doldurulabilen silahlar, arkaya dayıyorsunuz mermiler otomatik olarak içeriye kayıyor' dediğimde 'Biz bunu yaparsak silahımız ateş etmiyor o sırada. Ama bizim arkadaşlarımız devamlı çatışıyorlar ve mermiyle onları desteklemek zorundayız. Silah ateşi kesilmesin diye biz mermileri sırtımızda teker teker yüklüyoruz içeriye.' Bana söyler misiniz Çanakkale ruhu bitmiş mi ?"



Konferansın sonunda Onikişubat İlçe Belediye Başkanı AK Partili Hanifi Mahçiçek Mete Yarara plaket ve köstekli saat verdi. Yarar daha sonra 'Darbenin kayıp saatleri' isimli kitabını imzaladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



Mete Yarar'ın konuşması



Saygı duruşu



Salondan detaylar



Onikişubat Belediye Başkanı'nın Yarar'a plaket vermesi



Yarar'ın kitabını imzalaması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,



=================================



Anaokulu öğrencilerinden polise ziyaret



İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, anaokulu öğrencileri son zamanlarda yaşanan terör olayları nedeniyle, polislere moral vermek amacıyla Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Ödemiş Anaokulu öğrencileri, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya'ya ziyarette bulunarak terör olayları nedeniyle polise moral verdi. Ziyaret sırasında kendi yaptıkları polis şapkaları takan öğrenciler, Çankaya'ya Türk Bayrağı'nın bulunduğu pano hediye etti.



Ziyaretten sonra konuşan Ödemiş Anaokulu Müdürü Mahmut Altay, "Beşiktaş'ta meydana gelen menfur saldırıda 44 polisimiz vatandaşımız şehit olmuştu. Ülkemizde derin bir yara açan bu olay ülkemizde vatanını seven herkesi çok üzmüştür. Bizde Ödemiş Anaokulu olarak emniyet mensuplarımızın acılarını paylaşmak ve polisimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek için emniyet müdürümüze ziyarette bulunduk. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah bu ülkeyi bölmeye çalışanlara fırsat vermesin. Allah 'tan bir daha böyle acı olayların olmamasını niyaz ediyoruz" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Çankaya, öğrencilerle yakından ilgilendi. Küçük öğrenciler hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilerek emniyetten ayrıldı.







Haber: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir),



===========================



Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralı



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı.



Gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi'ne otomobillerle gelen 4-5 kişilik bir grup henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı diğer gruba tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Uzun süre silah seslerinin dinmediği olayda 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Olay yerinde park halindeki 4 otomobil ile bazı işerlerinin duvarları kurşunların ve saçmaların hedefi oldu. 1 kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığı, çatışmaya karışan bazı kişilerin ise otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



HABER-KAMERA: Erol POLAT / GEBZE(Kocaeli),



================================