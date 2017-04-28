Dha Yurt Bülteni - 17
Tunceli'de PKK'lıların teslim olma anı (2)3 GÜNDE, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİTürk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi'nde bugün, 5'i kadın, 10 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Tunceli'de PKK'lıların teslim olma anı (2)
3 GÜNDE, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi'nde bugün, 5'i kadın, 10 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bölgede 3 gündür sürdürülen operasyonlarda ise toplam 20 teröristen etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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Kaynak: Maastricht ve Kopenhag kriterlerini, İstanbul ve Ankara olarak değiştiririz
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'yi denetim sürecine alması kararına tepki göstererek, "Eğer Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun bu tavsiye kararına uyar, bizi o da rencide edecek bir yola girerse Türkiye, Maastricht Kriterleri'ni İstanbul Kriterleri, Kopenhag Kriterleri'ni de Ankara Kriterleri olarak yazar, adını böyle değiştirir ve yoluna devam eder" dedi.
Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'nde açılan kurslara katılan kız öğrencilerin düzenlediği serginin açılışını gerçekleştirdi. Veysi Kaynak, Yurt Müdürü Mehmet Ali Öztürk ve öğretmenler ile öğrencilerden, yapılan eserler hakkında bilgi aldı, çok beğendiğini söyledi. Kursiyerlerden Türk Dili ve Debiyatı 4'üncü sınıf öğrencisi Hatice Kübra Karadenizli, Kaynak'a sim sırma sanatıyla yapmış olduğu Allah lafzı tablosunu hediye etti.
'MÜCADELE ETMEZSEK TERÖRİSTLER BATI ÜLKELERİNE GİDER'
Sergi sonunda gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Veysi Kaynak, Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye hakkında aldığı kararı değerlendirdi. 15 Temmuz darbe girişimi ile 16 Nisan referandum sürecinin adeta bir turnusol kağıdı işlevi gördüğünü ve batı medeniyetinin bütün makyajlarını döktüğünü ifade eden Kaynak, Türkiye'nin seçimleri hiç tartışılmayan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden önce seçimlerini hakim güvencesine almış bir ülke olduğunu söyledi.
Hükümetin 15 yıldır Avrupa Birliği değerlerini kendi değerleri olarak inşa etmeye gayret ettiğini belirten Kaynak, şöyle konuştu:
"Kurucusu olduğumuz Avrupa Komisyonu'nun parlamenterler meclisinin denetimde çıkartma kararı Ak Parti hükümeti döneminde 2004'te almıştır. Biz, Avrupa Komisyonu'nun kurucu asli üyelerinden biriyiz ve en çok üyeyle temsil edilen ülkelerden biriyiz, en çok bütçesine destek veren ülkelerden biriyiz. Avrupa Komisyonu maalesef tekrar ediyorum, o da demokrasimizi korumak, Türkiye'nin sınırlarını korumak, Türkiye'nin insanının güvenliğini korumak için aldığımız tedbirleri maalesef farklı bir çerçevede değerlendiriyor. Kim ne derse desin önemli olan bizim 786 bin kilometrekare vatan toprağımızda herkesin huzur ve emniyet içerisinde yaşamasıdır. Devletlerin birinci vasıfları budur zaten, emniyeti, adalet ve güveni tesis etmektir, devlet bunun için vardır. Dolayısıyla alınan kararla bu manada bizi, bu milletimizin istikrarı ve geleceği için çizilen bu yoldan asla döndürmez. Çünkü bizim rotamızı millet tayin eder. 786 bin kilometrekare alan aynı zamanda Avrupa Birliği'nin sınırlarının başladığı alandır. Avrupa'nın güvenliği Türkiye sınırlarından başlar ve Avrupa'nın bunu idrak etmesi lazım. Biz DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı bu etkin mücadeleyi yapmadığımız taktirde biliyoruz ki bu teröristlerin bir çoğununun gideceği yer, yine batı ülkeleridir. Biz burada Avrupa için tehdit eden birçok şeyi, belki de burada önlemiş oluyoruz."
'MAASTRİCHT VE KOPENHAG KRİTERLERİ'Nİ DEĞİŞTİRİRİZ'
İnsanların güvenliği ve terör örgütleriyle mücadele için idam cezası gerekiyorsa bunu Türkiye'in tartışacağını ve başkalarının ne diyeceğinden çok, milletin ne diyeceğinin önemli olduğunu kaydeden Veysi kaynak, şunları söyledi:
"Biz iddialı bir şey söylüyoruz. Avrupa Birliği'nin iki temel kriteri var. Biri, ekonomik kriterleri tanımlayan Maastricht Kriterleri, bir diğer de demokratik kriterleri tanımlayan Kopenhag Kriterleri'dir, bunları çerçevesin bu kriterler çizmiştir. Biz şu anda Maastricht Kriterleri bakımından Avruapa Birliği ülkelerinin en azından 3'te 2'sinden daha iyiyiz. Hele hele sonradan Avrupa Birliği'ne üye olarak kabul edilen ülkelerin tamamından iyiyiz. Demokratik kriterler bakımından da öyleyiz. Eğer Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun bu tavsiye kararına uyar bizi o da rencide edecek bir yola girerse Türkiye, Maastricht Kriterleri'ni İstanbul Kriterleri, Kopenhag Kriterleri'ni de Ankara Kriterleri olarak yazar, adını böyle değiştirir ve yoluna devam eder. Önemli olan ülkemizin kalkınması, insanımızın huzuru ve güvenidir. Bizim için önemli olan kriterler bu kriterlerdir."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaynak'ın konuşması
Kaynak'ın aracının gelişi
Araçtan inmesi
Kaynak'ın KSÜ Rektörü tarafından karşılanması
Kaynak'a öğrenci tarafından bilgi verilmesi
Serginin açılışı
Kaynak'ın sergiyi gezmesi
Kaynak'a tablo hediye edilmesi
Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -
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Adıyaman'da 340 polisle huzur operasyonu
ADIYAMAN'da 340 polisin katılımıyla kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi.
Merkez ve ilçelerde kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 340 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde bulunan şahısların üst araması yapılarak kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uygulama noktası
Araçların durdurulması
Araçlarda arama yapılması
Özel Hareket polislerin önlem alması
Sürücüler alkol kontrolünden geçirilmesi
Vatandaşların üst araması yapılması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 10 yaralı
ŞANLIURFA'da, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 10 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir prefabrik atölyesi önünde meydana geldi. Canbeyli ile Bülbül ailesinin fertleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 10 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, ikinci bir kavganın yaşanmaması için zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polis ekiplerinin gelmesi
Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi
Yerde bulunan boş kovanlar
Polis ekiplerinin çevrede önlem alması
Toplanan kalabalık
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
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Yazıcıoğlu'nun ölümü davasında, duruşma Ekim'e ertelendi
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişi ile birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu ölümüyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davanın duruşması, 13 Ekim'e ertelendi.
Aynı zamanda FETÖ/ PDY soruşturmasından tutuklu bulunan Dursun Özmen'in katılmadığı duruşma, Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve parti yöneticileri katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi. Adliyede çıkarken açıklama yapan Destici, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.
Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -
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Süt ürünleri fabrikasında yangın
SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde bir süt ürünleri fabrikasında yanan konteyner ve baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pamukova Gökgöz Mahallesi'nde bulunan bir süt ürünleri fabrikasının bahçesindeki içerisine malzemelerin konulduğu konteyner ve barakada yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri fabrikaya gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Söndürme çalışmaları
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Fabrikadan görüntü
Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), -
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Çeşme'de dalış turizmi için sahil güvenlik gemisi batırıldı
AĞLAYARAK VEDA ETTİ
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, dalış turizmine hizmet vermesi ve balık yuvası olması amacıyla batırılan TCSG 68 Sahil Güvenlik Gemisi, ilk komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ercan Erkut'un gözyaşları arasında uğurlandı.
12 Temmuz 2016 tarihinde hizmet dışı kalan TCSG 68 adlı Sahil Güvenlik gemisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle, dalış turizmine hizmet etmesi ve balık yuvası olma amacıyla törenle batırıldı. 1982-1985 yılları arasında geminin ilk komutanı olan emekli Kıdemli Yüzbaşı Ercan Turgut, geminin batması anında gözyaşlarını tutamadı.
Geminin yeni görevine uğurlanış törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ahmet Çalışkan, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Fitöz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Çeşme Liman Başkanı Nihat Tozman, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve çok sayıda Çeşmeli katıldı.
Çeşme sahilinden kalkan ve protokol üyeleri ile vatandaşları taşıyan 3 gezi teknesine Sahil Güvenlik botu, Gümrük Muhafaza botu, Su Ürünleri botu eşlik etti. TCSG 68 Sahil Güvenlik gemisinin, Eşek Adası olarak bilinen Kara Ada'ya yakın mesafede, yaklaşık 30 metre derinliğe batırılışına çok sayıda balıkçı teknesi de tanıklık etti.
"ÇEVRE DOSTU BİR PROJE"
Gazeteci, Spiker Korcan Karar'ın sunuşunu yaptığı geminin batırılış töreninde bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme'de dalış turizminin geliştirilmesi, alternatif dalış sahalarının oluşturulması, yasa dışı trolcülüğün önlenmesi, balık popülasyonunun arttırılması, yavru ve genç balıklar için habitat sahalarının oluşturulması amacıyla, yapay resif kapsamında, TCSG 68 adlı Sahil Güvenlik gemisini batırmak için bir araya gelindiğini söyledi. Kaymakam Kara, "Yapay resifle, denizden 10 bin metre ile 50-60 metre arasında, doğanın kendi kendine, gelgitlerle oluşturduğu, deniz altı canlılarının yavruladığı, beslendiği, yasa dışı, hoyrat balıkçılık avından saklandığı, çoğaldığı dünyaya biz katkıda bulunacağız. Bu projemiz, inanıyoruz ki, çevre dostu bir proje olacak. Sahil Güvenlik olarak denizlerimizin, sahillerimizin güvenliğini sağlayan TCSG 68 gemimiz, deniz altında canlılara yuva olacak, dalış turizmimize katkı sağlayacak. Böylece ilçemizin turizm potansiyeline katkısı olacak. Projemiz, 2004 yılında hazırlandı. Proje için günümüze kadar katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"ÇEVRE BİLİNCİNİN BİR NİŞANESİ OLACAK"
Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da törendeki konuşmasında, "Bize emanet edilen gemi, artık denizlerimizde çevre bilincinin, doğa bilincinin bir nişanesi olacaktır. Üç tarafı denizle çevrili ülkemizde ve Çeşmemizde, bugüne kadar, hem balık türü olarak, hem taşımacılık olarak, hem turizm olarak yeterli düzeyde yararlanamadığımız açıktır. Artık gelişen çevre bilinciyle birlikte, bu denizlerimizin ne kadar korunması gerektiğini, balık çeşitliliğimizin ne kadar korunması gerektiğini çok daha iyi anlıyoruz. Bugün burada, bize emanet edilen Sahil Güvenlik botunun batırılmasıyla birlikte, gelecek kuşaklarımıza, dalış turizmi ve balık popülasyonunun artması için hizmet edecektir. Bu nedenle Çeşme halkı adına sevinçliyim" dedi.
Törene katılan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de yaptığı konuşmada, "Bugünün bir özelliği var. Çok özel bir gemiyi batırıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığımızın değerli Müsteşar Yardımcısı'nın sevgi ve saygılarını iletiyorum. Kendisi bana, bu geminin 1982 yılında Taşkızak Tersanesi'nde yapımında, mühendis olarak çalıştığını söyledi. Dolayısıyla, hem üzüntülü, hem sevinçli. Umuyorum ki, deniz turizmi açısından Çeşmemize katkı koyacak bir eser olur. Önceki Kaymakamımız Mustafa Erkayıran'ın bu projede çok emekleri vardı. Dolayısıyla buradan emekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
TCSG 68 Sahil Güvenlik gemisi, yapılan konuşmaların ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, teknelerin siren sesleri arasında batırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın konuşması
-CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç
-Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün konuşması
-Geminin batırılış anı görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir),