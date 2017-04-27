Dha Yurt Bülteni - 17
YPG, Resulayn'dan Ceylanpınar'a roket attıSURİYE'nin PYD denetimindeki Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki hudut karakoluna YPG'li teröristler tarafından roketle saldırı düzenlendi.
YPG, Resulayn'dan Ceylanpınar'a roket attı
SURİYE'nin PYD denetimindeki Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki hudut karakoluna YPG'li teröristler tarafından roketle saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından roketin atıldığı bölge, top atışlarıyla ateş altına alındı.
PKK'nın Suriye'deki kolu YPG denetimindeki bölgeden, akşam saatlerinde Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe İlçesi arasında bulunan Aksoy Hudut Karakolu'na roket atıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmazken, sınır hattında konuşlu birlikler teyakkuza geçti. Roketin geldiği bölge, top atışlarıyla ateş altına alındı.
Sınır hattındaki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ceylanpınar ilçe merkezinde ise, belediye hoparlörlerinden halkın sınır hattına yaklaşmamaları yönünde sık sık uyarı anonsları yapıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sınırdan detayrüntü
Belediye anonsu
Hastanedeki hareketlilik
Ambulans hareketliliği
Genel ve detay görüntüler
Haber: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), -
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Suriye sınırında YPG'lilerle çatışma: 3 terörist öldü (3)
TSK: 1 ASKER HAFİF YARALI
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin terör örgütü PYD'nin denetimindeki bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ndeki Tekçe Hudut Karakolu'nun gözetleme tepesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 1 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, saldırıya misliyle karşılık verildiği ifade edildi. Yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca 27 Nisan 2017 tarihinde muhtelif birliklerimize aşağıda belirtilen saldırılar gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan ya da roket olduğu değerlendirilen mühimmatla saldırıda bulunulmuştur. Saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış, tedavi maksadıyla süratle hastaneye sevk edilmiştir. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca sınır ötesinden yapılan hudut tacizi kapsamındaki saldırılara, meşru müdafaa kapsamında derhal misli ile mukabelede bulunulmuştur. Açık kaynaklarda; hain terör örgütünün saldırılarına karşılık olarak meşru müdafaa kapsamında yaptığımız misli ile mukabele atışları, Türkiye'nin saldırgan hareketleri olarak gösterilmeye çalışılmakta ve uluslararası kamuoyu yanlış yönlendirilmeye gayret edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki kararlı tutumu aynen devam edecektir."
Haber: Mücahit YOLCU / ŞANLIURFA,
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Şırnak'ta hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç Köyü Nezirkına kırsalında bugün saldırı hazırlığında olan silahlı iki terörist bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada Nezirkına Hudut Bölüğü/Andaç'ın 5 kilometre güneyinde saldırı hazırlığında olan iki bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu teröristlerin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki iki silah mevziininde de imha edildiği bildirildi.
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Telsizden yardım çağrısı ekipleri alarma geçirdi (2)
VALİ: HER İHTİMALE KARŞI ÇALIŞMALARI HASSASİYETLE YÜRÜTÜYORUZ
Karabük Valisi Mehmet Aktaş, arama çalışmalarının yapıldığı bölgede inceleme yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya'dan bilgi alan Vali Aktaş, Ramazan Çelik adlı bir kişinin telsizden yardım talebinde bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Yanında eşi ve çocuğunun olduğunu, aracın ters döndüğünü, yaralı olduğunu söylemiş. Dilinin döndüğünce de kaza geçirdiği yeri anlatmaya çalışmış. Bu ihbar İl Jandarma Komutanlığımıza sonra intikal ediyor. Bunun üzerine dün gece 24.00'e kadar arama yapıldı. Çalışmalar bugün tekrar başladı. Bu var olan arama ekiplerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir helikopter ve bir keşif uçağı ilave edildi. Sabahın erken saatlerinden bu saate kadar, keşif uçağımız ve helikopterimiz de arama kurtarma faaliyetleri yaptılar. Ayrıca öğlen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden, Asayiş Komando Bölüğü de yardım için intikal etti. Arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Ayrıca, Ramazan Çelik isimli vatandaşımızın akrabalarının ve tanıyanlarının da yine emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını, arayarak bilgi vermelerini bekliyoruz. Arkadaşlarımız ihbarının doğru olduğu kanaatindeler. O yönde ikna olmuşlar. Biz her ihtimale karşı çalışmalarımızı bütün hassasiyetle yürütüyoruz."
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,
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Zorla evlendirilmek istenen genç kız, intihara kalkıştı
ÇORUM'da ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini öne süren 22 yaşındaki G.A. i8 katlı bir mağazanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin çabası sonucu ikna edilen genç kız hastaneye kaldırıldı.
Gazi Caddesi'ndeki bir mağazanın çatısına çıkan G.A.'yı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri çatıya çıkıp, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini iddia eden genç kızı eyleminden vazgeçiryeme çalışırken, itfaiye ekipleri de binanın altında hava yatağı açtı. Polisler, yaklaşık yarım saat sonra telefonla konuşma yapan genç kızı, bir anlık dalgınlığından faydalanarak çatı kenarından uzaklaştırdı. Eyleminden vazgeçirilen G.A., Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İntihar girişimi nedeniyle caddedeki trafikte aksamalar yaşanırken, kaldırımda toplanan yaklaşık 300 kişiden bazıları da cep telefonuyla intihar girişimini görünütlemeye çalıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Genç kızın çatıdaki görüntüsü
-Polisin iknası
-Cadde görüntüsü
-Ambulasa bindirilişi
-Detaylar
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,
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Sakarya Nehri'ne düşen genç kayboldu
ADAPAZARI'nda 2 arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri kenarında bulunan genç suya düştü. AFAD ekipleri nehirde kaybolan genci arıyor.
Sakarya Nehri'nin Adapazarı Köprübaşı mevkiinde bir kişinin suya düştüğü ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sakarya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ve 112 Acil ekipleri geldi. Eski Sakarya Köprüsü'nün yaklaşık 100 metre uzaklığında arama yapan polis 2 kişiyi baygın halde buldu. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra baygınlık geçirdikleri iddia edilen M.E. ve Ö.S. isimli gençler sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis ekiplerine teslim edildi. Bölgede balık tutan vatandaşlar olay yerinde gördükleri 3 gençten birinin nehre düştüğünü ancak sopa uzatıp kurtarmaya çalışsalar da başarılı olamadıklarını söyledi. AFAD ekipleri hemen nehire botla girerek genci bulabilmek için arama çalışması başlattı. Nehirde arama çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Arama çalışmalarından görüntü
-Nehirden görüntü
Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -
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Bolu Dağı Tüneli çıkışında kaza 1 yaralı
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında seyir halindeyken kamyona arkadan hızla çarparak otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Mahmut Çabuk idaresindeki 59 VH 452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla önünde seyreden Ali Çetintaş yönetimindeki 51 KJ 491 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kazayı gören sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobilde sıkışan Mahmut Çabuk, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Çabuk, 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.
Çabuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları
-Sürücünün araçtan çıkarılması
-Yoldan görüntü
-Polisin telefonla yaralının yakınıyla konuşması
-Kamyondan görüntü
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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Dünyada 3 kadından biri 18 yaşından önce evleniyor
ÇOCUK yaşta evlilikler, ülkelerin, kültürlerin, dinlerin ve etnik kökenlerin ötesine geçen evrensel ve kapsamlı bir insan hakları sorunu olarak mülteciler arasında da yaygın biçimde gözleniyor.
Dünyada 3 kadından birisi 18 yaşından önce evleniyor. Çocuk yaşta evlilikler konusunda gerekli ve etkin çalışma yürütülmezse 2050 yılı itibarıyle çocuk yaşta evlenmiş kadın sayısının 1.2 milyara ulaşması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi 2011 yılından bugüne İnsani Yardım Programı çerçevesinde kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında kapasite geliştirme, hizmet sunumu, üreme sağlığı ve hijyen malzemeleri temini sağlamakta. Bu kapsamda, çeşitli kuruluşlarla işbirliği halinde Kadın ve Kız Çocuklar için Güvenli Alanlar (Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri) oluşturulmaya başlanmıştır. 2017 yılında çeşitli illerde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO), Amerikan Hükümeti, İsviçre Kalkınma Ajansı (SIDA) ve Japon Hükümeti desteği ile kurulan 40 Merkezde öncelikli olarak üreme sağlığı ve cinsel sağlık, cinsiyet temelli şiddet, psiko-sosyal destek, güçlenme ve malzeme dağıtımı konularında faaliyet gösterilmektedir.
Bu yakıcı sorunun çözümü konusunda merkezlerden yararlanan mülteci kadınlarda konuya ilişkin farkındalık kazandırmak üzere Ankara'daki uygulama ortakları Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte yaşama geçirilen panelde, çocuk yaşta evlilikler konusu, hukuki, sağlık ve dini boyutları ile konularında uzman konuşmacılar tarafından ele alındı. Panelde aynı zamanda 2 mülteci kadın da çocuk yaşta evlenmenin kendilerinde yarattığı travmayı ve bu konudaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Toplantıya UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, uygulama ortaklarının başkan ve temsilcileri, AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi, kamu kurum ve kuruluşlarından ve STK'lardan temsilciler katılım gösterdi.
Altındağ Belediyesi'nin Ulucanlar Toplantı salonunda çeşitli semtlerde bulunan 6 merkezden 350 mülteci kadının katılımı ile gerçekleştirilen bu çalışmanın benzerlerinin, önümüzdeki günlerde UNFPA'nın desteklediği Hatay, Batman, Bursa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Mersin, Adana illerinde uygulama ortakları ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Haber. Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,-
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Büyükelçi Hızlan: Irkçılık Balkanlar'da da artıyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan, Balkanlardaki da ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının arttığını ifade ederek, "Avrupa'nın genelinde gördüğümüz ırkçılık, yabancı düşmanlığı giderek Balkanlar'da da artıyor. Bundan Türkiye de doğrudan etkileniyor. Çünkü Türkiye'ye yönelik hem tarihi unsurları, hem de ülkedeki gelişmeleri kullanarak aleyhte bir propaganda pompalanıyorö dedi.
Dışişleri Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Edirne'den Balkanlar'a ve Avrupa'ya bir bakış' konferansına Dışişleri Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Murat Ahmet Yörük konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca konferansı Edirne Valisi Günay Özdemir, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci izledi.
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki Fehmi Yıldız Konferans salonunda konuşan Dışişleri Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan, Balkan ülkelerinde ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının arttığını söyledi. Avrupa Birliği'nin Balkan ülkelerinin beklenti ve sıkıntılarına çare bulamadığını kaydeden Hızlan, "Balkanlarda büyük güçlerin rollerine bir bakarsak, Amerika daha yıllar öncesinden Balkanlardan çekildi. Bu bölgeyi bırakırken önderliği Avrupa Birliği'ne verdi. Avrupa Birliği ise bu önderliği gösteremedi. Giderek daha içine kapanan, daha iç sorunlarıyla uğraşan, İngiltere'nin çıkışıyla nasıl başa çıkacağını kara kara düşünen bir Avrupa Birliği var. AB Balkan ülkelerinin beklentilerine, sıkıntılarına bir çare bulabilmiş değil. Öte yandan Avrupa'nın genelinde gördüğümüz ırkçılık, yabancı düşmanlığı giderek Balkanlar'da da artıyor. Bundan Türkiye de doğrudan etkileniyor. Çünkü Türkiye'ye yönelik hem tarihi unsurları, hem de ülkedeki gelişmeleri kullanarak aleyhte bir propaganda pompalanıyor. Türkiye'nin Balkanlar'da daha çok etkili olabilmesinin önünü geçmeye çalışan girişimler var. Siyasi düzeyde yapılabilecek olanların azamisini yapıyoruz. Bulgar diplomatlarına uyarılarımızı çok uzun zamandır yapıyoruz ama bunlar şimdiye kadar istediğimiz karşılığı bulmadı giderek de kötüleşiyor. Önümüzdeki dönemde Bulgar siyasetindeki ırkçı, Türkiye ve Türk düşmanlığı eğilimler artarsa bu ikili ilişkilere daha farklı yansıyacaktırö dedi.
"AB CAZİBE MERKEZİ OLMAKTAN ÇIKARIYORö
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ise günümüzde dünya da demokrasi, insan hakları ve terör gibi kavramların fazlasıyla istismar edildiğini belirterek şunları söyledi:
"Bu istismar ediliş nedeniyle maalesef dünyanın çeşitli yerlerinde etnik ve kültürel çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmaların sürekliliği de bölgeler arasındaki refah seviyesini giderek açıyor. Zengin ülkelerin daha zengin, fakir ülkelerin daha yoksullaşmasına sebep oluyor. Avrupa Birliği halen dünyanın en büyük ekonomisinin başında gelmesine rağmen kısa ve orta vadede büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Demokratik ve ekonomik küçülme bunlardan sadece bir kaçı. Maalesef Avrupa dünya politikasında etkili olma yolunda üstesinden gelemediği bir irade zafiyeti gösteriyor. Yükselen milliyetçilik, ırkçılık, İslam karşıtlı ve hatta son dönemde göçmen karşıtlığı. Bunlar Avrupa'yı adeta içine kapatmaya başladı. Böyle giderse Avrupa yönünü bir cazibe merkezi olmaktan çıkarıyorö
Programın ardından Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan, Türkiye'nin Balkan ülkelerindeki hedefinin 'barış ve istikrar' olduğunu söyledi. Hızlan, "Balkanlardaki ana hedefimiz barış ve istikrar. Ben Balkanları Türkiye'nin ön bahçesi olarak nitelendiriyorum. Balkanlar Türkiye'nin stratejik tercihi olan Avrupa ile bir geçiş noktası. O geçiş noktasının barış ve istikrar içerisinde olması Türkiye'nin de çıkarına. Bu bölgedeki ülkelerin NATO'ya geçişlerini destekledik ve devam ediyoruz. Avrupa Birliği'ne üyeliklerini dışarıda olmamıza rağmen her fırsatta desteklediğimizi beyan ediyoruz. Balkanlar coğrafyasının tarihten gelen sıkıntıları devam ediyor. Nihai amaca ulaşabildiğimiz söylenemez. Tam bir barış ve istikrar ortamı yokö ifadelerini kullandı.
"BALKANLARDA FETÖ MEVCUDİYETİ DEVAM EDİYORö
Gazetecilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Balkanlardaki sığınma taleplerini sorması üzerine konuşan Hızlan, "FETÖ mensuplarından Balkanlarda sığınma talep edenlerle ilgili bir rakam elimde yok ama geneli hakkında FETÖ mevcudiyeti devam ediyor. Bazılarında azalıyor. Bazılarında siyasi irade var, FETÖ'nün ülkeden çıkarılması, silinmesi konusunda ama uygulama zayıflıklar var. Bazılarında maalesef siyasi eksiklikler görüyoruz. Dünyanın genelinde yaşanan sıkıntıların yansımasını Balkanlarda da görebiliriz. Yunanistan'ın iade etmeme konusunda kararlığı var, bizde görüşlerimizde kararlıyız. Devam eden bir adalet süreci var. Biz bunların bir siyasi karar olduğunu da inanıyoruz. Doğruyu göreceklerini umuyoruz. Sonuçta bu teröristlerin kendilerine de zarar vereceğini yalnızca Yunanistan için değil sayı olarak baktığımızda bazı müttefikimiz olan ülkelerde bu sayıların kat ve kat daha fazla olduğunu da biliyoruz. Sadece Yunanistan olarak bakmayın, genelde bir doğruyu görme eğilimi bekliyoruz diğer ülkelerden deö dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Konferans salonu
-Katılanlar
-Konuşmacılar
-Dinleyen öğrenciler
-Mustafa Babür Hızlan'ın konuşması
-Genel görüntüler
-Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği
-Hızlan'ın açıklamaları
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-