Dha Yurt Bülteni-17
Manisalı şehidi binler uğurladıŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı, memleketi Manisa'da 10 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen cenaze töreniyle...
Manisalı şehidi binler uğurladı
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı, memleketi Manisa'da 10 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen cenaze töreniyle ve gözyaşlarıyla son yolculuğunda uğurlandı.
Şırnak Uludere İlçesi Şenoba kırsalında dün (salı) PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcıların infilak etmesiyle şehit olan Nezir Pirnarcı'nın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Akhisar Askeri Havaalanı'na getirildi. Buradan karayoluyla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan şehit Nezir Pirnarcı'nın cenazesi, daha sonra doğup büyüdüğü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Halitpaşa Mahallesi'ne getirildi. Şehidin cenazesinin Saruhanlı Halitpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına gelişi sırasında, gözyaşları sel oldu. Şehit Pirnarcı'nın babası Mehmet Pirnarcı ve ağabeyi Ahmet Pirnarcı ve ablaları Ayşe Argun, Fatma Ertürk, Zeynep Çelikten, acıyla feryat etti. Evinin önünde şehidin tabutunun üstüne yatan akrabaları gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Ahmet Pirnarcı "Ağlamak yok, ağlamak yok, kardeşimizi şehit oldu. Kimse ağlamayacak" diye bağırdı. Şehidin evinin önünde yapılan duanın ardından cenaze, Halitpaşa Merkez Camisi'ne götürüldü. Bu sırada şehidin ablalarını sağlık görevlileri sakinleştirdi. Şehidin naşını karşılayan vatandaşlar, 105 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Halk cenazede "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.
YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ KATILDI
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP'li Manisa milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ve Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Afyon Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Manisa Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 10 bin kişi cenaze törenine katıldı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan tarafından ikindide kıldırılan cenaze namazının ardından, şehidin tabutu askerlerce omuzda taşındı. Terör örgütünü lanetleyen sloganlar eşliğinde camiden çıkarılan cenaze, Halitpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit Nezir Pirnarcı'nın annesi Gülzade Pirnarcı'nın daha önce kanserden vefat ettiği, şehidin evin en küçük çocuğu olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Nezir Pirnarcı'nın bekar olduğu, babasının oğlunu evlendirmeyi düşündüğü ve onun için yeni ev satın aldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Evden genel görüntü
Askerin naşının getirilişi
Ailesinin feryadı
Camiye taşınması
Cenaze namazının kılınması
Askerlerin omuzlarında taşınması ve vatandaşların sloganları
Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA,
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Pamukkale'de ihale tartışması
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Pamukkale Belediyesi'nin önümüzdeki Ramazan ayında verilecek yemeklerin ihalesini, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Paktaş Şirketi'nin aldığını söyledi. Sancar, 428 bin lira teklif bedeliyle ihaleyi alan şirketin, ortağının ise Başkan Yardımcısı Selim Arkan olduğu iddia ederek, "İhaleyi veren ile ihaleyi alan nasıl aynı kişiler olabilir. Başkan görevini kötüye kullanmış ve usulsüz ihale yapmıştır" dedi. Yazılı açıklama ile Sancar'a cevap veren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise Paktaş'ın Pamukkale Belediyesi'ne ait tamamen kamu şirketi olduğunu ve ihaleyi diğer firmalara göre daha düşük fiyat vererek kazandığını bildirdi.
CHP Denizli il Başkanı Teoman Sancar, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Pamukkale Belediyesi'nin 2017 Yılı Ramazan Ayı İftar Yemeği Mal Alımı ihalesini kazanan firmanın yönetim kurulu başkanının Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin olduğunu iddia ederek, "14 Nisan 2017 tarihinde yapılan bu iftar yemeği ihalesine 4 firma katılmış ve sonunda ihaleyi 428 bin 750 lira bedelle Paktaş Organizasyon Petrol ve Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanmıştır. Şöyle dışarıdan baktığınızda çok şeffaf görünen bu ihaleyi kazanan Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı acaba kimlerdir? İşte ana konu burada yatmaktadır. Maalesef ihaleyi alan Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'dir. Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Selim Arkan'dır" dedi.
"BAŞKAN USULSÜZ İHALE YAPMIŞTIR"
Sancar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in görevini kötüye kullandığını, kutsal bir ay olan Ramazan ayı için yapılan ihaleye fesat karıştırıldığını vurgulayıp, "İhaleyi veren ile ihaleyi alan nasıl aynı kişiler olabilir. Pamukkale Belediye Başkanı görevini kötüye kullanmış ve usulsüz ihale yapmıştır. Kamu İhale Kanunu açıktır. Kimlerin ihaleye katılamayacağı çok alenidir. Hem ihale veren makamın başkanı hem de ihaleyi alan şirketin başkanı olamazsınız" diye konuştu.
"İHALENİN ADI, KENDİN PİŞİR KENDİN YE"
Yapılan ihalenin takipçisi olacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sancar, "Usulsüz olduğuna inandığımız bu ihaleyle ilgili, belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı ve yandaş anlayışıyla Belediye'nin ihalelerini kendi şirketine veren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'den şikayetçi olacağımızı kamuoyuna arz ediyoruz. Ayrıca, bugüne kadar Pamukkale Belediyesi'nden Paktaş Şirketi'ne verilen tüm İhalelerin sorgulanması adına takipçisi olacağımızı da belirtiyoruz. Gürlesin, bu yaptığınız İhale Kamu İhalesi olmamış bu tam anlamıyla 'kendin pişir kendin ye' olmuş. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kendisi pişirip kendisi yemeye çalışanların daima karşısında olacağız. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın" dedi.
YAZILI AÇIKLAMA İLE YANIT
Pamukkale Belediyesi, CHP İl Başkanı Teoman Sancar'ın düzenlediği basın toplantısında Ramazan Ramazan Ayı İftar Yemeği Mal Alım ihalesiyle ilgili sarf ettiği iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, ihaleyi alan Paktaş firması iddia edildiği gibi Hüseyin Gürlesin ve Selim Arkan'a ait olmadığı, belediyeye ait bir şirket olduğu vurgulandı. AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin imzalı açıklamada, "Pamukkale Belediyesi'ne ait olan Paktaş şirketi tamamen kamu şirketidir. Yemek ihalemize girmesi konusunda kanuni olarak herhangi bir sakınca yoktur. Zaten kamu menfaati sağlanması için kurulmuştur ve kurulduğu günden bu yana başarı ile çalışmaktadır" dedi. Gürlesin, açıklamasında Paktaş'ın kazandığı Ramazan ayı ihalesinde 3 özel firma ile yarıştığını, ihalede en düşük fiyatı vererek ihaleyi kazandığına da dikkati çekip, "CHP Denizli İl Başkanı, bu durumdan neden rahatsız olmaktadır. En düşük ikinci firma ile aramızda 122 bin lira fiyat farkı vardır. Paktaş, ihaleye girmeseydi Bu şartlarda yemek ihalemiz 122 bin lira daha fazla fiyata yapılacaktı. 122 bin lira bu halkın cebinden çıkan paradır. CHP'li Teoman Sancar partisinin ön seçiminde sandıktan çıkıp, belediye başkan adayı olsaydı eğer belediyeciliği az da olsa anlardı. Vatandaşlarımızın parasını daha hesaplı, en uygun şekilde harcama planı yapmak için çalışırken, 122 bin lira daha ucuza yapmayı taahhüt ediyoruz. Bunu basın toplantısı ile çarpıtarak, reklam peşinde koşma adına kamuoyuna çıkma telaşıyla açıklamalarda bulunuyor. Sayın Teoman Sancar açık ihale yaptığımız Paktaş ile ihaleye katılan, diğer 3 özel firma ile bağınız olmadığına inanarak, daha ucuza verilen ihalede hangi akıllar ve yanlış yönlendirmelerin telaşı ile bu talihsiz açıklamayı yaptığınızı kamuoyu takdirine bırakıyorum. Yüksek fiyatlı ihaleler sizin işiniz, yerel yönetimlerde halk bu yüzden size yetki vermiyor. Pamukkale Belediyesi'nin ismini bu tür yalan ve çamur at izi kalsın açıklamaları kirletemezsiniz. Buna hakkınız yok" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Basın toplantısından görüntü
-CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar'ın açıklaması
Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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İntihar eden Rajtoral'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un intihar eden Çek oyuncusu 31 yaşındaki Frantisek Rajtoral'in cenazesi, Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a gönderildi.
Şahinbey İlçesi'ne bağlı Beştepe Mahallesi'ndeki evinde geçen pazar günü intihar eden Çek milli takımında da forma giyen Gaziantepspor'un savunma oyuncusu Rajtoral'ın Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki cenaze işlemleri tamamlandı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Rajtoral'ın cenazesi, cenaze hizmetleri veren şirket yetkilisi tarafından teslim alındı. Rajtoral'ın tabutu mühürlenip soğutmalı cenaze aracına konularak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Rajtoral'ın cenazesinin tarifeli uçakla İstanbul'a gönderildi, buradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Tabutun indirilmesi
Cenazenin alınması
Tabutun cenaze aracına konulması
Cenaze aracının hareketi
Genel ve detay görüntüler
Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
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Bitlis'te menfezde yerleştirilmiş 150 kilo patlayıcı bulundu
BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından menfeze yerleştirilmiş 150 kilo patlayıcı bulundu. El yapımı patlayıcı, kontrollu şeklde patlatılarak imha edildi.
Bitlis Valiliği'den yapılan açıklamada, bugün saat 11.30 sıralarında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari faaliyet neticesinde, Tatvan İlçesi Hanelmalı Köyü yakınlarında Şeyhtün Tepe kuzeyinde yol üzerinde bulunan menfez içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 150 kilo el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edildi. Yapılan açıklamada patlayıcının imha edildiği belirtilerek şöyle denildi: "Tespit edilen EYP 10. Komando Tugay Komutanlığına ait 1 Patlayıcı Madde Keşif İmha Timi, 1 Mayın-EYP Tespit İmha Timi ve 1 Mayın Arama Köpek Unsuru tarafından 26.04.2017 günü saat 15.20 sıralarında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kontrollü şekilde patlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. "
Görüntü Dökümü:
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-Patlayıcının imha edilmesi
Haber: BİTLİS,
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Yörük göçünde 15 Temmuz darbe girişimini canlandırdılar
ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Yörük göçünde traktörden dönüştürülen tankla 15 Temmuz darbe girişimi canlandırıldı. Traktörden dönüştürülen tank, Türk bayraklı grup tarafından durduruldu.
Kumluca'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nin açılışı Yörük göçüyle yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Polat Kara ve Belediye Başkanı Ak Parti'li Hüsamettin Çetinkaya'nın çelenk sunmasının ardından 40 mahalle muhtarlığı ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteklediği Yörük göçü canlandırıldı.
Yörüklerin yaylaya göçlerini sergilemek isteyenler, Yörük kıyafetleri giyerek, at, eşek, deve, keçi, koyun, köpek gibi hayvanlarla birlikte, geçmişte kullanılan tarım aletleri eşliğinde Gödene Caddesi, Halil Çıvgın Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'ndan geçerek Karatepe Stadyumu'na ulaştı. Stadyumdaki programa Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Kelleli ve İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı.
15 TEMMUZ CANLANDIRILDI
Yörük güçü kortejinde uzun çalışmalar sonucu traktörden dönüştürülen tankla da 15 Temmuz darbe girişimi canlandırıldı. Tank stadyuma giriş yaptığı sırada elinde Türk bayrakları bulunan bir grup tarafından durdurulurken, bir kişi tankın önüne yattı. Daha sonra tekbirler eşliğinde tankın üzerine çıkanlar içindeki temsili askeri kucaklayıp aşağı indirdi. Ardından da Türk bayrakları sallayan grup tekbirlerle üzerine çıktıkları tankı aldı. Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması, gençlere anlatılması gerektiğini, Yörüklük ve Türkmenliğin, Türklüğün özü olduğunu aktardı.
Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da 18 yıl önce halkın gerçek yaşam kültürüyle hasbihal olması ve geçmişi unutmaması amacıyla başlattıkları festivalin bu yıl doruğa ulaştığını söyledi. Bu yıl festivalin geçen yıllardan daha güzel, halkın ilgisinin daha büyük olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Birlik ve beraberliğimiz, geçmişimize, öz kültürümüze sahip çıkma adına festivalimiz çok güzel örnek oluyor. 7'den 70'e herkes bu festivalde kendine yer buluyor. Bu yıl festivale halkımızın katılımı fazla oldu. Bu da bize gösteriyor ki yaptığımız iş doğru, halkımız bu işe sahip çıkıyor" dedi.
Festival ve Kumluca Güreşlerine katılmak üzere Kumluca Belediyesi'nin davetlisi olarak gelen Kazakistan Çimkent Spor Bakanı Kataev Nurzhan Zholumbekovich da Kazakistan ve Türk halklarının birbirlerine olan bağlılıklarını ve dostluk mesajını iletti. Konuşmanın ardından Nurzhan Zholumbekovich, Vali Münir Karaloğlu'na plaket verdi.
18'inci Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri, konserler ve bu pazar günü yapılacak yağlı pehlivan güreşleriyle sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yörük göçünden görüntüler
Koyunların geçişi
Traktör üzerinde gözleme pişiren kadınlar
Çeşitli görüntüler
Traktörden dönüştürülen tankın geçişi
Temsili olarak tankın durdurulması ve tankın önüne bir kişinin yatması
Tekbirler eşliğinde tankın durdurulması
Tanka çıkanların içerideki bir temsili askeri aşağı indirmesi
Tankın üzerinde Türk bayrağı sallayanlar
Tankın ilerlemesi
259 MB /// 05.42"
HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),