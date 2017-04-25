Dha Yurt Bülteni - 17
Tatvan'a şehit ateşi düştüKARS'ın Kağazman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalalında PKK'lıların araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in baba evine ateş düştü.
Tatvan'a şehit ateşi düştü
KARS'ın Kağazman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalalında PKK'lıların araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in baba evine ateş düştü.
Tatvan İlçesi'ne bağlı Kırkbulak Köyü'nde oturan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in ailesine, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, askeri yetkililer, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, bazı ve kurum amirleri haber verdi. Şehidin evine ve köyün çeşitli yerlerine Türk bayrakları asılırken, haberi alan köy korucusu baba Niyazi Tekin'i ise Kaymakam Özkan ve beraberindekiler teselli etti. 7 Kardeşin en büyüğü olan Şehit Tekin için yarın köyde tören düzenlenecegi belirtildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Fettah YEŞİLYAPRAK/TATVAN (Bitlis), -
=================================
Manisa'ya şehit ateşi düştü - ek
YENİ EVİNİ GÖREMEDİ
Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'ya babasının doğu görevi bittikten sonra oturması için ev aldığı öğrenildi. Şehit Nezir Pırnarcı'nın komşularından Mümin Kocabaş, şehidin babasının oğlu için yeni ev aldığını belirterek, "Öğlen namazında babasıyla birlikteydik. 'Oğluma hediye ev aldım, doğu hizmeti bittikten sonra bir nasip aramaya başlayacağım' dedi. Oğluna Saruhanlı'dan yeni ev almıştı, ama görmek nasip olmadı" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
Ambulans ve kaymakamlık aracının gelişi ve yakınlarının bağırması
Şehit evinden genel görüntü
Akrabalarının ve komşularının feryat etmesi
Türk bayrağının asılması
Yakınlarının konuşmaları
Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,
=================================
Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı - Ek
KORTEJ YAPILDI
UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan 477 yıllık 'Hoş geldin Mesir Macunu Festivali' kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan korteje Manisalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehterli korteje; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Kemal Çelebi, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Manisa Valiliği önünde başlayan kortej, Mustafa Kemal Paşa Caddesi boyunca devam ederek, Malta Parkı'nda son buldu.
Kortej boyunca Arnavutluk, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, Hindistan ve Litvanya'dan gelen halk dansları toplulukları yerel kıyafetleriyle danslarını sergiledi. Hafsa Sultan ve nedimelerinin yanı sıra Merkez Efendi ve şehzadeler at üzerinde Manisalı vatandaşları selamladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------------------------
Kortejden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
=================================================