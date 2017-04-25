Dha Yurt Bülteni - 17

57'nci Alay'ı anmak için 200 çocuk izci çadır kurdu



DENİZLİ'de, Çanakkale Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit düşen 57'nci Alay için Gençlik Merkezi tarafından anma programı düzenledi. Yaklaşık 200 çocuk izcinin çadır kurarak geceyi geçireceği Delikliçınar Yeni Camii önündeki anma etkinliğinde, Çanakkale Zaferi ruhunu yaşayacak.



Denizli Gençlik Merkezi, Çanakkale Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit olan 57'nci Alay'ı anma programı düzenledi. Programa katılan Gençlik Merkezi üyesi yaklaşık 200 çocuk izci, gözetmenleri liderliğinde kent merkezindeki Delikliçınar Yeni Camii bahçesinde çadırlar kurdu. Etkinliğe il genelinde faaliyet gösteren izcilik kulüpleri de katıldı. Anma programı, 57'nci Alay şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. İzciler, grup liderlerine izci usulüyle tekmil vererek sayılarını bildirdikten sonra hazırladıkları tiyatro oyununu sahneledi. Geceyi çadırda uyuyarak geçirecek çocukların bazı aileleri de programa katılarak etkinlikleri izledi.



Düzenlenen etkinlikle, kendisinden 5 kat daha büyük bir orduyla mücadele eden atalarımızın, gençlerimizin belleklerinde yer edineceğini belirten Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde yapmış olduğu bu organizasyonu biz biraz daha farklılaştırdık. İzci liderlerimiz ve izcilerimiz kurulan çadırlarda kalacaklar, kız öğrenciler içinde kalacak yer hazırladık. Yaklaşık 200 kişilik izci gurubumuz mevcut. Saat 24.00'a kadar etkinliklerimiz sürecek. Sabah namazının kılınmasının ardından somun ekmeği ve buğday çorbası ikramı yapılacak. 25 Nisan tarihi, 57'nci Alay'ın tamamının şehit düşmesinin yıl dönümü. Şehit düştükleri gün kurban bayramının ilk günüydü. Burada onların yaşadığı o anı o enstantaneyi canlandırmak istiyoruz. Daha sonra duaların edilmesinin ardından saat 8.30'da düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşüyle ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için 15 Temmuz Delikliçınar Medanı'ndan Atatürk Anıtı'na kadar yürüyeceğiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Çadırların kurulmasından görüntü



Çadırdaki çocuklardan görüntü



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan görüntü



Tiyatro oyunu ve izci ailelerinden görüntü



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu röportajı



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,



===================================



Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Gülcan Çelik, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Elmatepe Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydan geldi. Halk otobüsünden inerek evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Gülcan Çelik'e, 37 yaşındaki Mustafa Ayhan'ın kullandığı 67 TV 873 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ayhan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde halk otobüsünden inen Gülcan Çelik'in yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor. Kaza yerine gelen Elmatepe Mahalle Muhtarı Muammer Arslan, üst geçit yapılması için belediyeye ve karayollarına başvurduklarını belirterek, "Gördüğünüz gibi işte korktuğumuz başımıza geliyor. Geçen gün Potbaşı'nda ölüm oldu." dedi.



Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Yaralı kadının ambulansa alınması



-Muhtar Muammer Aslan ile röportaj



-Mahalle halkının tepkisi



-Sürücünün polis eşliğinde yürümesi



-Kaza yapan otomobil



-Kaza anı güvenlik kamerası



Süre: (2.05) Boyut: (64 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



=================================



'Vahiy geldi' diyerek annesini öldüren kişi cezaevinde intihar etti



BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde annesi Münevver Erkan'ı 'Vahiy geldi' diyerek öldüren 41 yaşındaki Ahmet Erkan, tutuklu bulunduğu Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda geçen hafta intihara kalkıştı. Bir haftadır yoğun bakımda bulunan Erkan, bugün yaşamını yitirdi.



Geçtiğimiz Kasım ayında Doğa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Erkan, birlikte oturduğu annesi Münevver Erkan'ı boğazını keserek öldürdü. Dlaydan sonra kaçan Erkan, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Annesini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Erkan, "Vahiy geldi, ilahi adalet" diye ifade vermişti. Tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet Erkan, geçen hafta sabaha karşı 03: 00 sıralarında kendini asarak intihara kalkıştı. Cezaevindeki koğuşta çarşafı halat haline getiren ve ardından tuvalete geçerek kendini su borusuna asan Erkan'ı, bir başka mahküm görerek cezaevi yetkililerine bildirdi.



Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Erkan, yoğum bakım servisinde bir hafta boyunca tedavi görmesine karşın bugün yaşamını yitirdi. Erkan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.







Haber: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir),



=======================================