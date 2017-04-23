Dha Yurt Bülteni-17
Diyarbakır Kulp'ta 2 PKK'lı ölü ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi.
Diyarbakır Kulp'ta 2 PKK'lı ölü ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Kulp İlçesi'nde 20 Nisan'da başlatılan 'Bayrak-49 Şehit J.Asb.Çvş. Mustafa Gökçeli' operasyonunun devam ettiği belirtildi. Bugün PKK'le teröristlerle çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği ve sığınakların imha edildiği kaydedildi. Açıklamada ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili şöyle denildi: "1 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 3 adet el bombası, 4 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 120 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 1 adet YAESU marka el telsizi, 4 adet sırt çantası, 1 adet ilk yardım çantası, 1 adet M-16 piyade tüfeğine ait tutamak, 200 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, BTÖ mensuplarına ait 12 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 23 ev ve eklentisinde Kulp Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiş, 2 terörist işbirlikçisi yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmış, BTÖ mensuplarınca araziye tuzaklanmış vaziyette 4 adet mayın/EYP düzeneği ile EYP yapımında kullanılan; 3 adet tüp, 30 kg amonyum nitrat, 6 adet pil bloğu ve 25 m kablo tespit edilmeyi müteakip Patlayıcı İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir."
Haber: DİYARBAKIR, -
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Babasını toprağa verdiği gün oğlunu 9 yakınını kaybetti (3)
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI
Kazadan sonra gözaltına alınan hafif ticari kamyonet sürücüsü Ali Kaman, jandarmadaki ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kaman, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Midibüs sürücüsü Erdem Aktan'ın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan, midibüs ise bir vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak Ereğli Belediyesi'ne ait yediemine kaldırıldı. Vatandaşlar, gün boyu kazanın meydana geldiği olay yerini meraklı bakışlarla izledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cep telefonu görüntülerinde;
-Otobüsün kurtarılma çalışması
-Vatandaşların yaptıkları yorumlar
Aktüel görüntülerde;
-Kazada hurdaya dönen ve otoparka çekilen midibüs
-Parçalanan koltuk ve direksiyon
-Midibüsün İçinde kalan malzemeler
-Otobüsün uçtuğu yol
-Vatandaşların kaza yerine bakması
-Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
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Trabzon'da fırtına can aldı, HES bağlantı borusu patladı, yolları su bastı (2)
HES BORUSU PATLADI, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzuntarla Mahallesi'ndeki Balkodu deresi üzerinde bulunan hidroelektrik santralin su bağlantı borusu sabah saatlerinde patladı. Çapı 1,5 metreyi bulan borunun yüksek basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patlaması sonucu borudan çıkan su, hafriyatı da önüne alarak sürükledi. Taş kütleleri ve toprakla dolan Uzuntarla yolu ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri taş kütleleriyle kapanan yolda yürümekte güçlük çekti. Elektrik ve suyun kesik olduğu mahalleye akşam saatlerinde gelen Trabzon Valisi Yücel Yavuz incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
'TORUNLARIM 5 DAKİKA ARAYLA KURTULDU'
Arazisinin büyük bir bölümü taş ve kopan ağaç yığınlarıyla dolan Emine Gül, "10 senedir burada korku içinde yaşıyoruz. İki patlama oldu. Durum ortada. Perişan olduk. Torunlarım geçtikten 5 dakika sonra bu olay yaşandı. 5 dakika önce olsaydı 2 cenazemiz olacaktı. Kayaların geldiğini görünce kaçtık. Arazimiz mahvoldu. Devlet bir çare bulsun. Bizi kurtarsınlar" diye yakındı.
'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'
Yaşananlardan dolayı can güvenliklerinin olmadığını ifade eden Osman Yazıcı da,"Bir felaket yaşadık. Su basıncından ötürü boru patlıyor, taşları buraya kadar sürüklüyor. Mahalleye ulaşım yok. Vatandaşlar yürüyerek evlerine ulaşabiliyor. Görünen o ki buradan yaya geçilmesi de tehlikeli. Can güvenliğimiz yok. Umarız yetkiler ilgilenir, bir çalışma yaparlar. Bu projenin yeniden gözden geçirilmesini ve durdurulmasını istiyoruz" diyerek dert yandı.
'KORKU İLE YAŞIYORUZ'
Mahalle sakini Mevlüt Turgut da, kayalarla kaplı yolun bir an önce açılmasını istedi,"Benzer bir patlama daha önce de olmuştu. Bu ikinci. ya bu HES'i buradan kaldırın, ya da bizi buradan alın Allah aşkına. Geceleri uyuyamıyoruz. Tehlikenin içindeyiz. Korku ile yaşıyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Dereden görüntüler
Kapanan yol ve kaya kütleleri
Vatandaşların yürümesi ve zor anları
Vatandaşların açıklamaları
Detaylar
HABER: KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON
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Ayvacık'ta denizde 54 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 54 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Bugün öğle saatlerinde, motorlu lastik bot ile Ayvacık'ın Eşmece Burnu sahilinden denize açılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Kongo, Gine, Gana ve Cezayir uyruklu toplam 54 kaçak, TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından farkedildi. Durdurulan lastik bottaki kaçaklar, Sahil Güevinlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklara, burada, giyecek ve gıda maddesi yardımında bulunuldu. Kimlik tespitlerinin ardından kaçakların Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kaçaklardan görüntü
Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale),
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Bodrum'da 23 Nisan'a konserli kutlama
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konseri düzenlendi. Konserde, ilçede bulunan iki okulun öğrencileri ile 'Black Jack Grubu' sahne aldı.
Bodrum İskele Meydanı'nda Cumhuriyet Ortaokulu ve Bodrum Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin verdiği mini konseri yaklaşık 150 kişi izledi. Önce Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin çıkıp şarkı söylediği konserde Cumhuriyet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sıla Eyi'nin bir parçaya işitme engeliler engeliler için işaret dili ile eşlik etmesi izleyiciler tarafından bolca alkış aldı.
Daha sonra sahneye Bodrum Bahçeşehir Koleji öğrencileri gelerek, birçok yerli ve yabancı parçayı seslendirdi. Öğrenciler, meydanı dolduran kalabalık tarafından uzun sürie alkış aldı. Kimi izleyiciler de şarkılara bulundukları yerden eşlik ederken kimileri de dans ederek gönüllerinec eğelendi.
ğrencilerin konserleri bittikten sonra sahneye çıkan 'Black Jack' grubu da yerli ve yabancı şarkılarıyla coşkuyu daha da artırdı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İzleyenlerden görüntü
-Dans edenlerden görüntü
-Öğrencilerin mini konserinden görüntü
-Black Jack Grubu'nun sahne performansından görüntü
Haber: Hülya ELTEŞ - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, DHA)
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Eski milletvekili Sülün, kalp krizinden öldü
TEKİRDAĞ'dan 20 ve 21'inci dönem ANAP ve DYP Milletvekili olan, Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 65 yaşındaki Enis Sülün, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tekirdağ eski milletvekili olan ve 2013 yılından itibaren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürüten Enis Sülün, bu sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çorlu'da özel bir hastaneye kaldırılan Sülün, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen evli ve 3 çocuk babası Sülün'ün cenazesi, Marmara Eğrelisi İlçesi'nde toprağa verildi.
Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -
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Uzman çavuş, motosiklet kazasında öldü
HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Uzman Çavuş Adnan Öztürk, otobanda önünde giden araca arkadan çarparak öldü.
Kaza, İskenderun Yarıkkaya Mevkii'nde meydana geldi. Osmaniye Motosiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla otobandan Antakya'ya seyahat eden Adnan Öztürk, yönetimindeki motosikletle, önünde giden sürücüsünün adı açıklanmayan 33 VLH 29 plakalı araca arkadan çarptı.
Aşırı süratli olduğu belirtilen Öztürk, çarpmanın etkisiyle yaşamını yitirdi. Öztürk'ün arkadan çarptığı hafif ticari araçta kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemenin ardından Adnan Öztürk'ün cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), -
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Eşini bıçakla öldürdükten sonra kendini astı
BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde, 67 yaşındaki Cavit Acar, 3 çocuk annesi eşi 63 yaşındaki Hatice Acar'ı bıçakla öldürdükten sonra kendini asarak yaşamına son verdi.
Karacabey'e bağlı Yenikaraağaç Köyü'nde çiftçilik yapan Cavit Acar ve eşi Hatice Acar'ın cesetleri, bugün öğle saatlerinde ziyarete gelen Cavit Acar'ın eniştesi tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede, Cavit Acar'ın bir ay önce umreden geldiği öğrenilen eşi Hatice Acar'ı bıçakladıktan sonra kendini iple tavana astığı belirlendi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Cavit ve Hatice Acar'ın cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.
Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), -
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Temizlik görevlisi, boğazı kesilerek öldürüldü
ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Mustafa Kirazkırmızı, tarlada boğazı kesilerek öldürüldü.
Olay, dün akşam Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. Besni Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde taşeron işçi olarak çalışan Mustafa Kirazkırmızı, iddiaya göre dün sabah saatlerinde Kızılpınar bölgesindeki bağevine gitti. Ailesi, uzun süre telefonla arayıp ulaşamadığı Kirazkırmızı'yı, akşam saatlerinde gittikleri bağevi yakınındaki tarlada kanlar içerisinde buldu. Boğazı kesilip öldürüldüğü belirlenen Kirazkırmızı'nın cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, 3 çocuk babası Kirazkırmızı'nın öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Mustafa Kirazkırmızı'nın ağabeyi Durmuş Kirazkırmızı'nın da 1990 yılında başına taş vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Haber: Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), -
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Aranan uyuşturucu sanığı 'Dur' ihtarına uymayınca öldü
MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde 8 yıldır uyuşturucu kaçakçılığından aranan Aziz Bozdağ, gözaltına alınmak istediği sırada kaçınca, jandarma ekiplerinin açtığı ateş sonucu öldü.
Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Gökçe Mahallesi'nde, 8 yıldır uyuşturucu kaçakçılığından aranan 44 yaşındaki Aziz Bozdağ'ın bir evde saklandığı ihbarı üzerine, jandarma ekibi saat 02.00'de eve operasyon düzenledi. Jandarmanın eve geldiğini fark eden Bozdağ, kaçmaya çalıştı. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden Bozdağ'ın durması için havaya uyarı ateşi açıldı. Ancak yine durmayan Aziz Bozdağ jandarma ekiplerinin açtığı ateş sonucu vuruldu. Olay yerinde yyaşamını yitiren Bozdağ'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozdağ'ın cenazesi daha sonra Gökçe mezarlığında defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), -
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