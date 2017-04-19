Dha Yurt Bülteni-17
Şehit hakimin cenazesi Samsun'a getirildi (2)ŞEHİDİN CENAZESİ ORDU'DATunceli'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim 29 yaşındaki Onur Alan'ın cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi.
Şehit hakimin cenazesi Samsun'a getirildi (2)
ŞEHİDİN CENAZESİ ORDU'DA
Tunceli'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim 29 yaşındaki Onur Alan'ın cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karayoluyla Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne getirilen şehit hakimin Türk bayrağına sarılı naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Bekar ve evin tek erkek çocuğu olan şehit hakim Alan'ın, 5 ay önce Tunceli Ovacık'ta göreve başladığı belirtildi. Ordu Devlet Hastanesi önündeki karşılama törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Emniyet Müdürü Suat Çelik, Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, polis, askeri erkan, şehidin yakınları katıldı. Şehidin annesi Fatma ile babası Mahmut Alan'da güçlükle ayakta durabildi.
Şehit Alan'ın naaşı cenaze aracından dualarla alınarak, tören mangası tarafından morga götürüldü. Şehit Onur Alan, yarın Altınordu İlçesi'nde Ulu Camii'de öğle namazına müteakip düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Görüntü Dökümü
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-Törenden görüntü
-Cenaze aracından görüntü
-Naaşın omuzda taşınarak hastane morguna götürülürken görüntüsü
-Dua edilirken görüntü
(SÜRE: 03.19 ) - (BOYUT: 360 B)
Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU,
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Şehit polis memuru Güdendede'nin cenazesi Konya'ya getirildi
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit düşen 12 kişi arasında yer alan polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'ya getirildi.
Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya gönderilen şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi, hava alanında silah arkadaşları, askeri erkan ve yakınları tarafından karşılandı. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı uçaktan indirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yardımıyla ayakta duran şehit babası Muzaffer Güdendede ise cenaze arabasının yanına kadar yürüyerek dua etti ve gözyaşı döktü.
Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi yarın öğle namazından sonra Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta yapılacak törenin ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.
(Görüntü Dökümü
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Şehit cenazesini bekleyen ailesi ve yakınlarından detay
Uçağın gelişi
Cenazenin taşınması
Şehit babasından detay
Genel ve detay
Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ/ KONYA,
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Silahlı kavgada çocuk öldü
ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 yaşındaki Yusuf Atmaca hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ve husumetli oldukları öğrenilen 2 ailenin fertleri arasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf, birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle saldırdı. Çıkan çatışmada, aralarında 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar özel araçlarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sırtına isabet saçmalarda ağır yarlanan Yusuf Atmaca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden 5 yaralıdan 2'sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. İkinci bir kavgaya karşı polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, silahları kullananların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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Olay yerindeki çelik yelekli polisler
Olayın yaşandığı sokaktan görüntü
Sokaktaki kalabalık ve polislerden görüntü
Yerdeki boş av tüfeği kartuşları ve tabancaya ait boş kovanlar
Polisin olay yerine güvenlik şeridi çekmesi
Elinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polisler
Polislerin, çalışmaları izleyen kalabalığı dağıtması
Polislerin olay yerinde inceleme yapması
Olay yerindeki zırhlı polis araçlarından görüntü
Genel ve detay görüntüler
Süre: 02'15" Boyut: 138 MB
Haber - Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA,
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YSK'yı protesto etmek için toplanan CHP'liler arasında gerginlik yaşandı
CHP MANİSA İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın çağrısı üzerine referandum mühürsüz oyları geçerli olarak sayan YSK'ya tepkisini göstermek amacıyla toplanan partililer arasında gerginlik yaşandı. CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer'in terk ettiği eylemde, İl Gençlik Kolları Başkanı Durbay'ın açıklaması kendi üyelerince sloganlar atılarak engellenmeye çalışıldı.
16 Nisan Pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oyları geçerli olarak sayan YSK'ya tepki göstermek ve protesto etmek amacıyla CHP Manisa İl Gençlik Kolları, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda eylem yaptı. CHP'li gençlerin yaptığı eyleme CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütleri de katılarak destek verdi. Gençler ellerinde "Mühür yoksa meşruluk yok", "Hayır kazandı YSK çaldı", "Demokrasi için ayaktayız" yazılı dövizler taşıdı.
CHP'li bir grup gençlik kolları üyesi, eylemin henüz başında CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban'ın, kullandığı partiye ait minibüsün önünü keserek alana girmesini engelledi. Partililerin araya girmesine rağmen ısrarını sürdüren gençleri eylem için alanda bulunan polisler ikna etti. Seçim minibüsü alana girdi. Grup adına açıklamayı CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay yaptı. Seçim minibüsünün alana girmesine izin vermeyerek, gerginlik yaratan gençler sloganlar atarak, Durbay'ın konuşmasını engellemeye çalıştı. Gençleri uyarmasına rağmen engel olamayan CHP'li Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, eylemi terk etti. Ardından devreye CHP İl Başkanı Halil Tokul girdi. Tokul, gençleri sert bir şekilde uyardı. Araya partililerinde girmesiyle ortam her ne kadar yumuşasa da, İl Gençlik Kolları Başkanı Durbay, açıklaması zorla yaptı.
Durbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Manisa'da büyük bir 'Hayır' yürüyüşü yapacaklarını dile getirerek, 23 Nisan tarihine kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda YSK'yı protesto etmek için saat 19.30'da eylem yapacaklarını ve tüm Manisa halkını eyleme beklediklerini dile getirdi. Durbay, "16 Nisan gecesi YSK darbesiyle mühürsüz pusulalar geçersiz sayılarak emeklerimiz çalınmak istenmiştir. Gerek YSK başkanı gerekse ona emir verenler bilsinler ki tüm dünyanın gözünün önünde oynanan bu kirli oyuna biz müsaade etmeyeceğiz. Bilsinler ki Manisa'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan kısacası tüm Türkiye'den çıkan bu yürekli insanlar onlara boyun eğmeyecek. Biz bu şaibeli seçimi kabul etmiyoruz. Biz anayasaya aykırı bir şekilde gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesini istiyoruz" dedi.
Açıklamaların ardından grup bir süre meydanda bekledikten sonra dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Minibüsün alana girilmesi engellenmesi ve tartışmadan görüntü
Sloganlardan görüntü
CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay açıklama yaparken, açıklaması engellenmesi
Tur Yıldız Biçer'in eylemi terk etmesi
CHP İl Başkanı Halil Tokul ile gençler arasındaki yaşanan gerginlik
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
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CHP Bodrum İlçe Teşkilatı referandumu değerlendirdi
Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Teşkilatı, 16 Nisan'da anayasa değişikliği için yapılan referandumu değerlendirdi. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, "YSK oylamanın devam ettiği sırada mühürsüz zarf ve oyların da geçerli olabileceği yönünde yaptığı basın açıklaması ile son derece manidardır. Bu tutum halkımızın YSK'ya olan güvenini derinden sarsmıştır" dedi.
CHP Bodrum İlçe Teşkilat binasında gerçekleştirilen toplantıya ilçe başkanı Recai Seymen, ilçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve çok sayıda partili katıldı. 16 Nisan'da ülke genelinde yeni anayasa kabulü için yapılan referandum ile ilgili açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, "Bodrum, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920 de kurarak, kurtuluş savaşını kazanan ve bugünkü Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclise ve parlamenter Demokrasiye verdiği oylar ile sahip çıkmıştır. Tek adam sistemine hayır demiştir.
Sevgili Bodrumlular, yapılan referandum öncesiyle de sonrasıyla da yasaların yok sayıldığı, yasaların çiğnendiği bir halk oylaması olarak Cumhuriyet tarihimize bir kara leke olarak düşmüştür. O nedenle YSK bu ağır yükü taşımaması için bu referandumun tümden iptal etmeli ve görevlerini derhal bırakmalıdırlar. YSK oylamanın devam ettiği sırada mühürsüz zarf ve oyların da geçerli olabileceği yönünde yaptığı basın açıklaması ile son derece manidardır. Bu tutum halkımızın YSK'ya olan güvenini derinden sarsmıştır. Yine bu yapılan halk oylamasında yurt dışı oylarda mühürsüz oyların sayılmayacağına karar vererek tam tersi bir karar uygulanması da çok manidardır. Açıkçası Türk halkı referandum sonuçlarına da, YSK'ya da inanmamaktadır. YSK kendilerini oraya getiren iktidar partisinin ve onun temsilcilerinin istekleri doğrultusunda uygulama yaparak bu referandumu şaibeli bir duruma düşürmüştür. Maalesef, Yüksek Seçim Kurulu'nun, mühürsüz oy zarflarının iptaline yönelik Seçim Kanunu'na 2010 yılında getirilen bir hükmü ve aynı yöndeki genelgesini iktidar partisinin istemi üzerine uygulamaması 2,5 milyon oy üzerinde şaibe yaratmıştır" dedi.
Referandum sürecinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, çabalarından dolayı partililere teşekkür eden Seymen, "Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı açıklıkla görülebilmektedir. Ülkemizde Halkın Hayır'larının çıkan sonucu aşan boyutları olduğu tarihsel bir gerçekliktir. Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse Hayır'ın kazanacağını göstermiştir. Ulusal birlik ve beraberliğimizi, Cumhuriyetimizi ve Demokrasimizi büyük tehditler beklediği önümüzdeki süreçte Ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturmak için daha yüksek bir azim ve inançla hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" dedi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Recai Seymen ve katılanlardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ - Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),
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