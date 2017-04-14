Dha Yurt Bülteni-17
1)VAN'DA PKK'DAN BOMBALI TUZAK; 2 ŞEHİT (1) VAN'ın Çatak İlçesi'nin Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçleri arama tarama çalışması yaparken bugün saat 15.30'da patlama meydana geldi.
1)VAN'DA PKK'DAN BOMBALI TUZAK; 2 ŞEHİT (1)
VAN'ın Çatak İlçesi'nin Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçleri arama tarama çalışması yaparken bugün saat 15.30'da patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ve 1 köy korucusu şehit oldu. Olayda yaralıların da olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevkedildi.
Patlamayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Bölgeden görüntü ARŞİV görüntü geçildi
YENİ GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK
ÇATAK(Van)
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(GENİŞ HABERİ)
2)AKŞENER: BAHÇELİ, "HAYIR" ÇIKACAĞINI GÖRDÜ KAÇMANIN TAŞLARINI DÖŞÜYOR
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a gelerek, tarihi Hasan Paşa Hanı'nda vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Akşener, eyalet sistemi tartışmalarıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışını değerlendirerek, "Bahçeli 16 Nisan akşamı 'hayır' çıkacağını gördü, şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor" dedi.
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliği referandum u çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a geldi. Merkez Sur İlçesi'ndeki Tarihi Ulu Cami çevresinde vatandaşlar ve esnaflarla selamlaşan Akşener, daha sonra tarihi Hasan Paşa Hanı'na geçti. Burada vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Akşener, bir vatandaşın, Devlet Bahçeli'nin "Şimdi, 'Eyalet sistemini getireceğiz' diye bir danışman, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım' sözlerini hatırlatarak ne düşündüğünü sordu. Bu soru üzerine Akşener, "Cumhurbaşkanı'nın 3 danışmanı eyaletten bahsetti. 162'inci madde 18 maddenin 16'sı ve Anayasası'nda 123'ncü maddesi esasında bu kamu tüzel kişiliği kurma yetkisini sadece mecliste olan bu yetkinin Cumhurbaşkanıyla paylaşıldığı, onun da böyle bir hakkının olduğu bir madde bu. Şimdi bunu yaparken fark etmeyeceksiniz, beraber o komisyonda yer alacaksınız, sonra da 3 danışman böyle bir söz söyleyince diyeceksiniz ki; Yani ülkücüler ne diyecek? Ülkücüler 18 maddeye başından beri 'hayır' diyor. Benim buradaki görüşüm şu; sayın Bahçeli 16 Nisan akşamı hayır çıkacağını gördü. Şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor. O gece saat 23.00 sıralarında yapacağı konuşmanın ana hatlarını, ipuçlarını koydu. Dönüp diyecek ki, 'sizin danışmanlarınız olmasaydı bu sonuç böyle çıkmazdı.' Nitekim 2010 referandum unda da o meşhur Anayasa referandum unda da, o zaman 'Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına ayrı sandık koysaydınız' demişti. Aynı yol, yani suçlu tespit etme hareketidir bu. Ama 16 Nisan'da 12 puanlık Milliyetçi Hareket partisinin 10 puanı 'hayır' dediği için şimdi bunun üzerini örtmek üzere bir yelem, bir söylem, bir davranış olarak değerlendiriyorum" dedi. Soruyu soran vatandaş da, "Kendisi de itiraf etti başkanım zaten" demesi üzerine Akşener, "Aynen öyle" diyerek karşılık verdi.
"ŞİMDİ FETVA DA VERDİLER"
Daha sonra gazetecilere konuşan yapan Akşener, dünya işlerinin dini ambalajlarla sunulduğunu belirterek, "Korkumuz her zaman Dünyevi işlerin dini ambalajlarla insanlara sunulmasıdır. Bunun Allah korusun, daha sonra şirke kadar gidip, o insanın ahireti ile ilgili Allah huzurunda mahcubiyetiyle ilgili sonlanmasından her zaman ürkmüşümdür, korkmuşumdur. Biz 16 Nisan'da sadece bir Anayasa değişikliğini hep beraber gideceğiz, sandığa oylayacağız. Kimimiz 'evet', kimimiz 'hayır' diyecek. Önce 'hayır' diyenlere terörist dendi, hain dendi. Şimdi ahiretlerini, hele kerametleri kendinden menkul bir alim ilahiyat fakültesi hocası, her konuda fetva vermekle meşhurdur. Ama kul hakkı hakkında ben hiç bir fetvayı, ben bugüne kadar görmedim. Bu nedenle 'hayır' diyenlerin ahiretinin de gideceği,, şöyle olacağı şeklinde çok ağır ifadeler. Dini bir referanslarla insanlara söyleniyor. Ben bunu çok tehlikeli, endişe verici buluyorum. Aynı zamanda da nefret dili olarak algılıyorum" diye konuştu.
Referandumda 'hayır' diyeceğini yineleyen Akşener, hayır kampanyası kapsamında 28 kente giderek, neden "Hayır" denmesi gerektiği konusunda vatandaşlara bilgi verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Ben 'hayır' tercihinde bulunan bir insanım, sıfatım yok, partim yok. Beni partimden attılar. Ama 28 ili tamamlamış oluyorum. 36 noktada propaganda veya kampanya faaliyeti yürütmüş oluyorum. Diyarbakırla bu programlarımızın sonuna gelmiş olduk. Türkiye'de rejimin oylandığını bazı iddialara rağmen partili Cumhurbaşkanı'nın 70 yıl Türkiye'yi geriye doğru döndüren bir mesele olduğunu ve tek bir kişiye her türlü gücün, tüzel kişilik kurma, kamu tüzel kişiliği kurma, savaş ilan etme, rektör atama, hakim ve savcıları atama gibi çok büyük bir gücün, tek bir kişinin iki dudağının arasına verilmiş olması bence önce şayet sonuç onaylanırsa, önce o kişiye büyük bir haksızlıktır. Burada bahsettiğim kişisel sayın Erdoğan değil, burada bahsettiğim seçilecek her hangi bir kişiden bahsediyorum. Gündüz il başkanlarıyla, öğlenden sonra MYK üyeleriyle toplantı yaptı. Akşam genel başkan yardımcılarıyla bir toplantı yaptı. Bir Cumhurbaşkanı yapıyor bunu, ertesi gün bütün atamaları yaptı. Bu Türkiye'nin 94 yıllık aktif, pratik birikiminin parlamenter, demokratik idarenin aşağı yukarı 140 yılı geçmiş, bir ayrı siyasi birikiminin çöpe atılması demektir. Genellikle rejimler o ülkelerin, o milletlerin bir kurtuluş savaşı vermesi neticesinde tercih edilir. Türkiye'de 94 yıl evvel demokratik parlamenter rejimi tercih etti. Eksiklerimiz var mı? Var. Düzeltilmesi gereken alanlar var elbette. Ama bu 18 maddeye baktığımız zaman, ortaya çıkan gerçek şu; biz hep siyasi sonuçlarını konuşuyoruz. Bir de gündelik hayat için konuşmamız gerekiyor. Devlet memurlarının azaltılması, çoğaltılması, bazılarınıza yönelik inanılmaz bir yetkinin, bir gücün bir tek kişiye verilmesini, doğru bulmadığımız için şehir-şehir dolaşıyoruz. Gördüğüm 16 Nisan'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylanmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Harket Partisinin, Saadet Partisinin, Demokrat Partisi'nin ve diğer partilerin oylanmayacağını, mührün sadece 'evet' yada 'hayır'ın üzerinde duracağını, vatandaşımız o irfan ve feraset devreye girerek anlamış görünüyor. 16 Nisan akşamıda ben 'hayır' çıkacağını görüyorum, hem de buna inanıyorum."
HDP'Lİ VATANDAŞ İLK KEZ BİR MHP'LİNİN ELİNİ SIKIYORUM
Akşener daha sonra Sur İlçesi'ndeki esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Bazı vatandaşlar Akşener ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bir vatandaş Akşene'in yanına gelerek, "Bir HDP'li olarak hayatımda ilk kez bir MHP'liyle tokalaşıyorum. O da sizsiniz. Sizlerle gurur duyıuyorum, kampanyanızdan dolayı da size çok teşekkür ediyorum" dedi. Akşener ise vatandaşa, teşekkür ederek ziyaretlerine devam etti. Akşener, ziyaret sırasında Gazi Caddesi üzerinde bulunan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına da giderek burada görevli polislerle sohbet etti.
Elindeki kınayı neden yaktığı sorulan Akşener, 'hayır' kampanyasındaki çalışmalarının simge sembolü olması nedeniyle eline kına yaktığını söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Akşener'in esnaf ve vatandaşları ziyaret etmesi
-Sohbet etmesi
-Gazetecilere yaptığı açıklama
-HDP'li ile Akşener'in diyalogu
-Vatandaşların hatıra fotoğrafı çekmesi
-Sur ilçe Emniyet Müdürlüğüne gitmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR, -
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3)DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMADA ZARAR GÖRENLERE 627 BİN LİRA ÖDENDİ
DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü ek binasında, 11 Nisan günü meydana gelen patlamada zarar görenlere valilik tarafından toplam 627 bin 478 lira para yardımında bulunuldu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Nisan günü PKK'lı teröristlerin tünel kazarak patlayıcı döşedikleri Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü ek binasında yaşanan saldırıda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtildi. Patlamada zarar görenlere bugüne kadar 627 bin 478 lira destek sağlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bağlar İlçesi'nde yer alan İl Emniyet Müdürlüğü Ek Yerleşkesi içerisinde 11 Nisan 2017 günü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen patlama neticesinde olay sonrası meydana gelen zararın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 24 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda şuana kadar tespit edilen 1552 dosya içerisinde 667 dosyanın hesaplama işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda mağdur vatandaşlarımıza 627 bin 478 lira ödenmesi için banka ve PTT şubelerine gerekli talimatlar gönderilmiştir. Geriye kalan dosyaların hesaplama işlemleri en kısa sürede yapılarak, oluşan zararların karşılanmasına devam edilecektir."
DHA-Güvenlik - Türkiye-Diyarbakır - DİYARBAKIR, -
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4)BİTLİS SELE TESLİM
BİTLİS'te öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bitlis il merkezindeki birçok mahalle sular altında kalırken köprüleri yıkılan bazı köylerin ulaşımı kesildi.
Bitlis'te bugün öğlen saatlerinde bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti. 2 saat aralıksız yağan sağanak sonrası, menfezler tıkanınca sel suları köprüleri tahrip etti. İl merkezindeki Nur Caddesi ve Arifbey Çarşısı bir anda su altında kaldı. Mutki İlçesi, Kavakbaşı ve Meydan köylerini birbirine bağlayan köprüler tahrip olunca ulaşım kesildi. Belediye ve il özel idaresi ekipleri sel sularının önünü açmak için seferber oldu.
Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS -
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5)İZMİR'DE REFERANDUM TORBALARI HAZIR
İL SEÇİM KURULU'NDA HAZIRLIK
TÜRKİYE'de 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandum u için İzmir'de seçim torbaları hazırlandı. Kültürpark içerisinde hazırlanan torbalar, seçim öncesi sandık görevlilerine teslim edilecek.
İzmir Kültürpark içindeki 4 No'lu Hol referandum un merkezi oldu. 9 bin 32 sandık için seçim torbaları hazırlandı. Seçim görevlileri her torbanın içine oy pusulası, zarf, sandık mührü, tercih mührü, tutanaklar gibi seçim sandık malzemelerini koydu. Seçim görevlileri torbaları ilçe seçim kurullarına gönderildi. 4 No'lu Hol'de tutulan seçim torbaları da, seçim kurullarından, sandık görevlilerine teslim edilecek. İzmir'de Pazar günü oy verme işlemi tamamlandıktan sonra torbalar yine aynı holde bulunan İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Tutanakların burada birleştirilmesinden sonra sonuçların resmiyet kazanmasıyla ilan edileceği açıklandı. İzmir'de seçmen sayısının 3 milyon 101 bin 862 olduğu açıklandı.
Görüntü Dökümü
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Torbaların hazırlanmasından görüntü.
Sandık görevlilerinin çalışmalarından görüntü.
Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR
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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)
6)OTOMOBİL CAMINA BOĞAZI SIKIŞAN 5 YAŞINDAKİ EMRE ÖLDÜ
DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, 5 yaşındaki Emre Aktaş, evin önünde park halinde duran babasına ait otomobilden başına dışarı çıkartıp, kapama düğmesine basınca, yukarı doğru hareket eden camın boğazını sıkıştırmasıyla öldü.
Olay, geçen çarşamba günü, saat 18.00 sıralarında, Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Aktaş, çiftçi babası Mesut Aktaş'a ait, park halinde duran otomobilin arka kapısını açıp içine girdi. Aracın içinde oynayan Emre Aktaş, daha sonra otomatik camı açtı, başını dışarı çıkardı. Bu sırada minik Emre eliyle düğmeye dokununca otomatik cam yukarı doğru hareket etti. Emre Aktaş'ın boğazı, camın kapanmasıyla sıkıştı. Diğer oğlunun çığlığını duyup otomobilin yanına koşan Mesut Aktaş, nefessiz kalan Emre'yi kurtarıp, hastaneye götürdü. Ancak minik Emre, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Emre, yapılan otopsinin ardından, dün mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Çocuğun evinden görüntü
-Evin bulunduğu sokaktan
-Otomobilden görüntü ve detaylar
-Muhabir anonsu
Ramazan ÇETİN /DENİZLİ, -