Dha Yurt Bülteni - 17
Bakan Yılmaz: Tek adam kendiliğinden oraya gelmiyor (2)'BU MİLLET ADAM GİBİ ADAM SEÇER'Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde MHP ve CHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.
Bakan Yılmaz: Tek adam kendiliğinden oraya gelmiyor (2)
'BU MİLLET ADAM GİBİ ADAM SEÇER'
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde MHP ve CHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Bakan Yılmaz, daha sonra Koyulhisar İlçesi'ne geçti. Bakan Yılmaz burada Koyulhisar Belediyesi Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde Koyulhisar halkıyla bir araya geldi. Yılmaz burada yaptığı konuşmada millete güvendiklerini ve ne verirse başlarının üzerinde olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Pazar günü bu aziz millete ne soracağız, diyoruz ki 'Sandıkta hükümeti sen kur, millet kursun'. Hükümeti millet kurunca adı millet hükümeti oluyor. Millete sorduğumuz sorunun ne zararı var. Şimdi birileri diyor ki 'Bu millet hükümet kurmasını bilmez. Hükümeti kimin kurması gerektiğini de bilemez, bunlar doğru dürüst adam seçemezler.' Kimi seçermiş? Tek adamı seçermiş. Sonuçta adam seçiyorlar, adam. Bu millet adam gibi adam seçer" ifadelerini kullandı.
'MİLLETİ YALANLARIYLA KANDIRIYORLAR'
Hükümeti milletin kurması halinde ülkenin istikrara kavuşacağını aktaran Yılmaz şöyle dedi:
"Tek adam yalnızdır, tek adam hiçbir şey yapamaz. Tek adam ne zaman güçlüdür, millet ne zaman yanında durursa o zaman güçlüdür. O halde gücü veren kim, millet. Bunu 15 Temmuz'da sayın cumhurbaşkanımız da söyledi. 'Ben bu milletten daha büyük bir güç görmedim'. Şimdi o milletin tankını, topunu, helikopterini, uçağını gasp eden, çalanlara karşı 'işte ben de milletimle sokaklara çıkıyorum, ne yapacaklarsa yapsınlar' dedi. Dolayısıyla millete güvenirsen gerçek millet güç millettedir. Yine diyor ki 'Saddam da tek adamdı' diyor. Saddam tek adam olsaydı, kuyudan çıkartılmazdı, millet yanında durmadı kuyudan çıkartıldı. 'Kaddafi tek adam diyor' millet yanında durmayınca köprü altından çıkartıldı. Milleti yanlışlarıyla yalanlarıyla kandırıyorlar. Seyit Rıza'nın çok güzel bir sözü var, diyor ki 'ben sizin yalanlarınızla dolanlarınızla başa çıkamadım, bu benim için ar olsun, ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim bu da size ar olsun.' Biz bunların yalanlarıyla dolaylarıyla başa çıkamadık."
Bakan Yılmaz, daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'nda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan proje kapsamında ihtiyaç sahibi 51 öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtım törenine katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Suşehri MHP ve CHP teşkilatları ziyareti
-Koyulhisar ilçesine ggelişi
-Belediye tesislerinde halkla buluşması
-Konuşmaları
-Çalışma maması ve kitaplık dağıtımı
Haber-Kamera: Bülent TATLI-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, DHA)
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Bakan Zeybekci: CHP'liler evet oyu verip partilerini kurtarsın
DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'ne gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "CHP'liler referandum da evet oyu verip partilerini kurtarsın" dedi.
Çivril'de partisinin düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Zeybekci,16 Nisan sonrası milli siyaset dönemi başlatacaklarını ileri sürdü. Zeybekci, şunları söyledi:
"Mevzu bahis vatansa, gerisi teferruattır diyerek uzlaşabilen siyasi ahlak gelecek. Şimdiki gibi 'Onlar başarısız olsun, Türkiye ne kaybederse kaybetsin' diyen siyasi anlayış biletecek. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de siyaset makulleşecek, milli menfaat etrafında toplanacak. CHP'ye de iyi gelecek. CHP, Türkiye'nin iktidar ümidi olan bir muhalefet partisi olacak. CHP'li kardeşlerimize diyorum, CHP'yi kurtarmak için evet diyeceğiz, hep beraber. Buradan onlara sesleniyorum, inanın kalbi duyuyorsa, kalbin görmesi ve duyması vardır" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Bakan Zeybekci'den görüntü
Bakan zeybekci'nin konuşması
Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, -
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Bakan Çelik, Siverek'te gençlerle buluştu
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde mahalle ziyaretleri yapıp gençlerle bir araya geldi.
Bakan Çelik, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile birlikte Gökçeada ve Çevre mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Bakan Çelik, daha sonra ilçe merkezindeki spor salonunda gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere seslenen Bakan Çelik, "Burada siyaset yapan teşkilatımızla birlikte ne istiyorsanız yapacağız, bundan hiç şüpheniz olmasın. Futbol sahasıysa futbol sahası, okulsa okul, yolsa yol, sanayi ise sanayi yapacağız. Sizden bir şey istiyorum; pazar günü görevinizi yapın, gerisini bize bırakın" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakanın kırsal mahalle ziyareti
Spor Salonu'nda gençlerle buluşma
Bakan Çelik'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), -
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Baydemir: Her kışın sonu bahardır (2)
BAYDEMİR, HAKKARİ'DE MİTİNGTE KONUŞTU
HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Yüksekova İlçesinden sonra Hakkari'deki mitinge katıldı. Sümbül Mahallesi'nde miting alanına 'Hayır' bayraklarıyla birlikte Türk bayrağı da asıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan mitinge Baydemir ile birlikte, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan katıldı. Baydemir, Hakkari halkına cezaevindeki tutuklu siyasilerin selamını getirdiğini belirterek, "Bu topluluğa, bu insan seline, bu insan sevgisine, bakıp zalimler birazcık utansın. Bakın bütün buradaki canları, yürekleri, anneleri bu yağmurun altında bir araya getiren menfaat değil, para değil. Baskı ve zor da değil. Bir tek şey var. Bu halk onurlu bir barış, özgürlük, adalet istiyor. Dilini, kimliğini istiyor. Ey zalimler bir gün mutlaka yargılanacaksınız. Bugün Hakkari halkının vicdanında mahkum olan zalimler, gün gelecek insanlık ailesinin vicdanında da mahkum olacaklar" dedi.
'SIRTIMIZI ÖNCE HAKKA, SONRA HALKIMIZA DAYIYORUZ'
Hakkari halkının iradesinden, mücadelesinden vazgeçmediğini belirten Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sırtımızı öncelikle Hakka, yeri ve göğü yaratan Hakka dayıyoruz. Sonra siz halka dayıyoruz. Bizim eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız cezaevinde dört duvar arasında. Bu ülke yarı kapalı cezaevine dönüşmüş. Bu ülkeyi zindana dönüştürdünüz. Kendi iktidarınız için bu ülkenin evlatlarının canına kıydınız. Peki sizler nerdesiniz. Ey hükümet, ey sayın Başbakan, ey sayın Cumhurbaşkanı? Onlar kibirlerinin esiri haline dönüşmüş durumdalar. İşte onlara da insanlığı öğretmenin bir fırsatı var. O fırsat da 16 Nisan referandum udur. Biz sandıkta onlara 'Hayır' diyeceğiz."
GÖNÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Mitingi alanına gelenler üst aramasından geçirilirken
-Yağmur altında mitinge gelenler
-Yağmur altında halay çekerlerken
-Genel ve detaylar
-HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın kısa Kürtçe konuşması
-HDP sözcüsü Osman Baydemir'in Kürtçe ve Türkçe konuşması
-Kalabalıktan genel ve detaylar
-Baydemir kalabalığın arasında zor çıkarken
Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,
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Abdüllatif Şener: Bu bir felakettir
AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener, "Bu bir felakettir. Ülke için ve bizim için. ve dünya artık müdahalenin meşru olduğu bir ülke olarak görecek Türkiye'yi" dedi.
Abdüllatif Şener, referandum çalışmaları kapsamında Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. CHP Merkez İlçe Başkanlığı'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapan Şener, 16 Nisan'da "evetö çıkması durumunda dünyanın Türkiye'ye artık diktatörlükle yönetilen ülke olarak bakacağını söyledi. Türkiye'nin daha önce Esad ile defalarca görüştüğüne vurgu yapan Şener, şöyle konuştu:
"O zaman Türkiye olarak Esad'a, 'Bizim rejimimizi örnek alın. Bakın biz demokratik bir ülkeyiz. Ey Esad sen devlete ait bütün yetkileri kendinde toplamışsın. Bu yetkiler fazla. Bu yetkilerini diğer kurumlara dağıt. Demokratik reformlar yap. Yoksa dünyanın gelişmiş ülkeleri senin rejimini yıkacak. Biz Türkiye olarak seni yıkacak ülkelerle birlikte olacağız' dedik. Kan gölüne döndü Suriye. Şimdi aradan 5 sene geçmiş hala Arap baharı devam ediyor. Şimdi de 'Ya Esad kusura bakma. Biz senin rejimini değiştirmeye çaba harcadık ama aslında senin rejimin bizimkinden daha iyiymiş. Biz en çok senin rejimine benzer bir rejimi 16 Nisan'da oylayacağız.' diyoruz. Bunun bir hsabı sorulmayacak mı Allah aşkına'Bundan açık bir çelişki nerede olabilir' Bu kabul edilebilir bir devlet düzeni değildir. Bunun nereye gideceğini hiç kimse hayal bile edemez. Bu bir felakettir. Ülke için ve bizim için. ve dünya artık müdahalenin meşru olduğu bir ülke olarak görecek Türkiye'yi. 16 Nisan pişmanlığın fayda vermediği bir tarihtir. Onun için herkesin bu 2 günü çok çalışarak geçirmesi lazım. Bu rejim demokrasi değil. Türk devlet geleneğine de aykırı. Bütün tarihteki Türkiye Cumhuriyeti devletlerinde Başbakanlık var. Bu başbakanlığı da kaldırıyor. Bu değişikliğin tüm maddeleri İslama da aykırı, dinlerle ilgisi yok. Bu Kominizme de aykırı. Bu paragmatikçe yapılmış Türkiye'nin başına bela örmek için hazırlanmış metne benziyor."
Görüntü dökümü:
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-Abdullatif Şener'in vatandaşlarla tokalaşması
-Abdullatif Şener konuşması
Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,
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Rodos'a kaçarken yakalananlardan biri FETÖ imamı çıktı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yanlarında bir çocukla yakalanan ve FETÖ/PDY'den aranan 7 zanlı ile kaçak geçişin organizatörü 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yakalanan şüphelilerden olan ve öğretmenlikten ihraç edildiği belirtilen Zekeriya K.'nın (Karatutlu), FETÖ'nün Zonguldak ve Siirt imamlarından ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u bu 2 ildeki örgüt üyelerine yükleme sorumlusu olduğu ileri sürüldü.
Marmaris'te polis, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan bir grup ile 2 organizatörü dün (çarşamba) sabah, İçmeler Mahallesi'ndeki denize yakın ormanlık alanda, zodyak bota binmek üzereyken yakaladı. Operasyonda ayrıca, şüphelilerin, açıkta binip, yasa dışı geçişte kullanmayı planladığı yata da el konuldu. Operasyonda yakalanan İran uyruklu Hadi M. (36) ve İzmirli Hasan K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya K. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) emniyete götürüldü.
ÖRGÜT İMAMI İDDASI
Gözaltına alınanlardan Zekeriya K.'nın Zonguldak'ta öğretmenlik yaptığı sırada "FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla açığa alındığı belirtildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Örgütün Zonguldak ve Siirt imamı olduğu, bu 2 ilde ByLock programını kendilerine yakın olan, hizmet edecek olan kişilerin cep telefonuna yüklediği iddia edildi. Zekeriya K.'nın, İstanbul, Siirt, Bartın ve Düzce polisi tarafından da sorgulanmak için arandığı kaydedildi. Zekeriya K.'nin Banka Asya ile yoğun hesap trafiği olduğu, Rodos Adası'na ulaştıklarında Almanya'ya giderek sığınma talebinde bulunmayı planladığı öne sürüldü.
KİŞİ BAŞI 15 BİN DOLARA ANLAŞMIŞLAR
FETÖ/PDY mensubu 7 kişi ve 1 çocuğun Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla kaçmak için, organizatörlerle kişi başı 15 bin dolara anlaştığı öğrenildi. Zanlıların, Rodos Adası'na çıkarıldığında, kendilerini orada bekleyecek olan kişiler tarafından120 bin dolar karşılığında lüks yatla İtalya'ya götürülecekleri, ardından Almanya'ya gidecekleri anlaşıldı. Filiz Ö.'nün de 13 yaşındaki çocuğu Mehmet Emin. Ö. ile birlikte, Almanya'da bulunan eşinin yanına giderek sığınma talebinde bulunmaya çalıştığı belirlendi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ByLock yüklenmiş cep telefonları, 10 bin lira, 10 bin dolar ve 2 bin Euro ile çeşitli ziynet eşyaları çıktı.
ZONGULDAK'A GÖNDERİLDİ
Gözaltındaki FETÖ zanlılarından Zekeriya K., işlemlerinin ardından Zonguldak'tan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Zekeriya K. karayoluyla Dalaman Havalimanı'na götürüldü. Zekeriya K.'nın Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde, Ankara'dan gelecek özel ekip tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Zekeriya K.'nın, Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Öte yandan, yakalanan şüphelilerin ilçede kalmak için anlaştığı, ancak konaklamadıkları bir apart otelin işletmecisinin de gözaltına alındığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi önü genel görüntü
Acil servis önüne sivil araçla getirilen Zekeriya K.'nın genel görüntüsü
Doktor raporu sonrası acil servisten çıkartılarak otomobile alınan zanlının genel görüntüsü
(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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Hakkari'de çığın kapattığı yol 2 günde açıldı
HAKKARİ'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan yaylasındaki Konak köyü yolunun 4 ayrı noktasında düşen metrelerce yükseklikteçi çığ kütleleri karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari'nin Konak köyü yoluna 3 gün önce 4 ayrı noktaya çığ düştü. Köylülerin müracaatı üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele edipleri, kar kütlelerinin yer yer 4 metreyi aştığı yolu 2 günlük çalışma sonunda yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, ulaşıma açtıkları metrelerce yükseklikteki çığ tünellerini cep telefonlarıyla da kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çığ düşen köy yolunda çalışma yapan iş makineleri
-Kar kürteleri arasında adeta kaybolan iş makinesi
-Çalışmalardan genel ve detaylar
Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,-