Dha Yurt Bülteni-17
Yol için parktaki ağaçların sökülmesine tepkiİZMİR'in Aliağa ilçesinde, MHP'li Belediye'nin Zeytinli Park'taki her biri yaklaşık 300 yıllık 50 kadar zeytin ve palmiye ağaçlarını sökmesi çevrecilerin tepkilerine den oldu.
Yol için parktaki ağaçların sökülmesine tepki
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, MHP'li Belediye'nin Zeytinli Park'taki her biri yaklaşık 300 yıllık 50 kadar zeytin ve palmiye ağaçlarını sökmesi çevrecilerin tepkilerine den oldu. Parka gelen yaklaşık 30 kişilik bir grup, ağaçların sökülmesine engel olmak istese de başarılı olamadı. Aliağa Belediyesi yetkilileri sökülen ağaçların kırsal Uzunhasanlar Mahallesi'nde belirlenen bir alana dikileceğini bildirdi.
Aliağa Belediyesi, geçen yıl Hükümet Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi arasında bağlantı yolu açmak için ilçenin en büyük parklarından biri olan Zeytinli Park'ın içinden yol geçirmek istedi. İmar Planı'na göre parkın içinden geçecek yol çalışması için buradaki yaklaşık 300 yıllık zeytin ağaçlarının budandıktan sonra sökülerek taşınması düşünülüyordu. Ancak, çevrecilerin tepkileri üzerine o dönemde bu projeden vazgeçildi. Ancak, Aliağa Belediyesi'nin iş makineleri bugün parktaki, imar planlarında yol olarak görünen bölümdeki ağaçları söktü. Parktaki zeytin ağaçlarının yanı sıra palmiye ağaçları da sökülerek kamyonlarla taşındı. Dozerlerle, yapılması planlanan yolun Fevzipaşa Caddesi tarafındaki bölümünde bulunan kaldırımlarda sökülerek, buradaki alan genişletildi. Yol yapım çalışması için parktaki ağaçların sökülmesi çevrecilerin ve bazı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Parkta toplanan yaklaşık 30 kişilik gruptan bazıları iş makinelerine engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk, Emekli-Sen Aliağa Şube Başkanı Sabahattin Yeşiltepe, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu da parka gelerek çevrecilere destek verdi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek, grubu sakinleştirmeye çalıştı. İlçe Emniyet Müdürü Alev, imar planlarına göre buradan bir yol geçtiğini ve belediye yetkililerinin yaptığı çalışmanın yasal olduğunu belirtip, kalabalığı taşkınlık yapmalaları ve dağılmaları konusunda uyardı. Kalabalık, bir süre daha parkta bekledikten sonra olaysız dağıldı. Aliağa Belediyesi, İmar Planı'na göre 17 metreden geniş olduğu için söz konusu yolun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için talepte bulunmuştu. Ancak, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu talep iki kez, söz konusu bölgede böyle bir yola gerek olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmişti. Öte yandan, Aliağa Belediyesi yetkilileri sökülen ağaçların kırsal Uzunhasanlar Mahallesi'nde belirlenen bir alana dikileceğini bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ağaçların sökülmesinden görüntü
-Ağaçların sökülkesine tepki gösteren çevrecilerden tepki
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir),
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Star Rafinerisi ve Petkim'de eylem ikinci gününde
İZMİR'in Aliağa ilçesindeki SOCAR'ın Star Rafinerisi'nde çalışan 132 işçinin PETKİM bünyesine almak istemesine karşı işçilerinin dün (Salı) fabrika önünde başlattığı eyleme TÜPRAŞ'tan destek geldi. TÜPRAŞ işçileri, destek için PETKİM'e yürüdü.
Şu an PETKİM'de çalışan ve inşaatın bitmesinin ardından Star Rafinerisi'ne geçecek olan Petrol-İş üyesi 132 işçiden, iddiaya göre, 12 Nisan'a kadar PETKİM bünyesine geçmeleri aksi takdirde işten çıkartılacakları bildirildi. 132 işçinin PETKİM'e geçmesiyle Star Rafinerisi'nde sendikalı işçi kalmasının istendiği ileri sürüldü. PETKİM ve Star Rafinerisi işçileri ile dün (Salı) fabrika önünde eyleme başladı. Sabah vardiyası işçileri daha sonra üretime başlarken, diğer vardiyaların işçileri ise işyeri içinde mal çıkarılmasını engelleyerek satışları durdurdu. İşçilerin eylemine destek ve dayanışma amaçlı olarak Petrol-İş Sendikası'na bağlı diğer tesislerden de destek geldi. Tüpraş işçileri de vardiya çıkışında Petkim ve Star işçisine destek ziyaretine gitmek istedi ancak beklemedikleri bir engelle karşılaştı. Bunun üzerine kortej oluşturup Petkim'e yürüyüşe geçti. Star Rafinerisi ile Petkim işçileri de Tüpraş işçilerini karşılamak üzere Petkim'in A-B kapılarına giden kavşağa yürüdü. İşçiler yol boyunca, "Direne direne kazanacağız", "İşveren baksana kaç kişiyiz saysana", "Birlik mücadele zafer" sloganları attı.
Kavşakta buluşan işçiler sloganlar eşliğinde Petkim B Kapısı'na yürüdü. Petrol-İş Aliağa Şubesi Başkanı Ahmet Oktay Petkim, Tüpraş ve Star işçilerine yönelik bir konuşma yapıp destek ve dayanışmalarından dolayı Tüpraş işçisine teşekkür etti.
Petrol İş Genel Mali Sekreteri Turgut Dusova, burada işçilere yönelik bir konuşma yaptı. Dusova "bugün burada sadece iki fabrikadan işçilerle toplandık. Yarın 10 bin, 30 bin oluruz, hepimiz buraya toplanırız. Bizler müzakereye açığız, konuşmaya açığız" dedi. İşçilerin, eylemi sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İşçilerin eyleminden görüntü
-Destek için gelen Tüpraş işçilerinin yürüyüşünden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir),
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Bakan Avcı: Turizmci ağlamaz / Ek
BAKAN AVCI: HERKES DENİZ KUM GÜNEŞ MERAKLISI DEĞİL
Marmaris'te turizm temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, son olarak Bodrum'da sektör temsilcileriyle buluştu. Bakan Avcı, "Türkiye deniz kum güneş diyerek turizmde dünyada 6. Sıraya yükseldi. Herkes deniz kum güneş meraklısı değil. Sahip olduğumuz diğer özellikleri tanıtımlara dahil ettiğimizde, ilk 3'e girmememiz hiç bir neden yok" dedi.
Salmakis Otel'de gerçekleşen toplantıya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer, Muğla Valisi Amir Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, İl Turizm Müdürü Veli Çelik ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.
KURVAZİYER TURİZMİNDE, YOLCU BAŞINA 30 DOLAR TEŞVİK
Bakan Avcı, bakanlar kuruluna sunulacak, kurvaziyer turizmi için yeni teşvik kararları hazırladıklarını belirterek, "Türkiye deniz kum güneş diyerek turizmde dünyada 6. Sıraya yükseldi. Herkes deniz kum güneş meraklısı değil. Sahip olduğumuz diğer özellikleri tanıtımlara dahil ettiğimizde, ilk 3'e girmememiz hiç bir neden yok. 2016 sıkıntılı bir yıl oldu. Hükümet olarak, bu sıkıntının sektörü çok fazla olumsuz etkilememesi için önlemler aldık. Bu önlemlere son olarak, Kurvaziyer Turizmine de bu teşviği vermek için bakanlar kurulu kararını hazırladık. Özellikle Muğla'nın bu alanda yapacağı çok şey ver. Kurvaziyer Turizminde turist getiren işletmelere de yolcu başına 30 dolar teşvik vermek üzere bakanlar kurulu kararımızı hazırladık. Kurvaziyer içinde önemli teşvik olacağına inanıyoruz" dedi.
"TÜRKİYE, 15 YILDA TURİMDE ÖNEMLİ BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTI"
Bakan Avcı turizm sektörünün büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Ülkemiz son 15 yılda turizmde gerçekten önemli bir başarı hikayesinin altına imza attı. Devletimizin 2023 hedefleri düşünüldüğünde dünyada ilk 10 ülke arasına girme iddiamızı turizmde çoktan ilk 6'ya girerek, gerçekleşmiş oldu. Şu anda tüm yaşananlara rağmen, 2016'daki darboğaza rağmen, Türkiye dünyada 6. büyük, Avrupa'da 4. Büyük turizm destinasyonu. 2002 yılında 13 milyon olan turist sayısı, 2015'te 40 milyona ulaştı. Turizm gelirimiz aynı dönemde 12,5 milyar dolardan 31,5 milyar dolar seviyelerine gelmiştir. Turizm gelirlerinin cari açığı karşılama oranı yüzde 80, dış ticaret açığını karşılama oranı yüzde 42, toplam ihracattaki payı yüzde 22 seviyelerini yakalamıştır. Turizm sektörü 1,5 milyon insanımızın istihdam edildiği ülkemizin stratejik önemdeki bir sektörüdür. Bunu da sizlerle elbirliği ile başardık" dedi. Dünya turizmi küresel terörün etkilerinden derinden etkilendiğini belirterek, 2016'da turizmde ciddi darboğaz yaşandığını belirten Bakan Acı, darboğazın aşılması için hükümetin yürürlüğe koyduğu Turizm Acil Eylem Planı destek Paketi ve yurtdışında yaşayan vatandaşları özel günlerini Türkiye'de kutlamaya çağırdıklarını hatırlattı. Bakan Avcı, yurtdışında 112 turizm fuarına katılacaklarını belirterek, değişik ülkelerle de turizm alanında işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını söyledi. Bakan Avcı'nın açıklamasının ardından ise toplantı basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.
BODTO'DAN YENİ EVLİ ÇİFTLERE MAVİ TUR.
Toplantının kapalı olarak devam eden bölümünde Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, diğer turizm ilçelerinden esinlenerek, Bodrum'da düğün yapacak yeni evli çiftlere, 3 günlük mavi tur hediye ettiğini açıkladı. Toplantının sonunda açıklama yapan Kocadon, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı böyle bir kampanya başlatmıştı. Yurt dışındaki Türkler hadi gelin Türkiye'de evlenin diye. Bakanımızda Marmaris'in ve Köyceğiz'in sağladığı imkanlardan bahsedince bizim de Mavi yolculuğumuz meşhur olduğu için yurt dışından gelip evlenmiş olan yeni çiftlere, ama yeni çift olacak nikah tazeleme falan değil. Bunlara 3 gün Bodrum Ticaret Odası olarak Mavi Tur Balayı desteği verdik. Lütfen gelsinler nikahlarını burada kıysınlar, daha sonra 3 gün Mavi Yolculuk ve balayı bizden" dedi.
Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, toplantının basın mensuplarına kapalı olmasına tepki gösterdi. Demiröz, "Biz toplantıda gizli bir şey konuşmuyoruz. Bu sorunların yada çözümlerinin kamuoyuna da iletilmesi gerekirdi. Herkesin öğrenmesi gerekirdi" dedi. Bakan Avcı toplantının ardından Bodrum'dan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakan Nabi Avcı'nın gelişinden görüntü
Salondan görüntü
Bakan Nabi Avcı'nın açıklamasından görüntü
Mustafa Demiröz ile röportaj
BODTO Başkanı Mahmut Kocadon ile röportaj
Genel ve detay görüntü
Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, (Muğla),
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CHP'li Muharrem İnce: Yüzde 58-60 aralığında Hayır çıkacağını düşünüyorum
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum da yüzde 58-60 aralığında hayır çıkacağını söyleyerek, "7 Haziran olayına hazır olsun AKP diyorum" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Bilecik'e gelen Muharrem İnce miting öncesi Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua okudu. İnce türbeden çıkarken gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. İnce "Referandumda sona yaklaşıyoruz. Mitinglerim 90'a yaklaştı. 50'ye yakın vilayete gittim. Hayır çıkacağından hiç kuşkum yok. Hayırlı olacak bu. Hayırlısıyla yüzde 58-60 aralığında Hayır çıkacağını düşünüyorum. 7 Haziran olayına hazır olsun AKP diyorum, öyle hisediyorum" diye konuştu.
'GEL DE ANAYASAYI ANLAT'
Miting alanında toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Muharrem İnce, Anayasa değişikliği maddelerinin tartışılmadığını bunun yerine 15 Temmuz darbe girişimini tartışıldığını söyledi. İnce konuşmasını şöyle sürdürdü: "Başbakan meydanlarda. 15 Temmuz akşamını tartışıyorlar. Kardeşim gel de Anayasayı anlat, neden evet dememiz gerektiğini anlat. Maddeleri anlat. 18 maddeyi tek tek anlat, hayır bunu yapmıyor, neden evet vermemiz gerektiğini söyleyemiyor. Dönüyor, dolaşıyor '15 Temmuz akşamı nerdeydin?' diyor. Hemen arkasından şu çıkıyor, '15 Temmuz akşamı tankın üzerine neden çıkmadın?' diyor. Sen, bir beygirin üzerine çıkamadın da tankı niye söylüyorsun. Sen, 8'den gece yarısına kadar nerdeydin? Başbakan hangi tünelde saklanıyordu? Melih Gökçek hangi gecekonduda saklanıyordu? onları bir anlat. "
'BAŞBAKANI SEÇMEYECEĞİZ'
İnce 16 Nisan'da sandık başına gidileceğini belirterek, "Bu ülkeyi yönetecek Başbakanı seçmeyeceğiz, bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz, milletvekillerini, belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. 100 yıl önce, 90 yıl önce padişahtan, saraydan alınan yetki millete verilen bu yetkiyi bir kişiye verecek miyiz? yoksa millete mi kalacak? biz buna bakacağız" dedi.
'MAHKEMELER BAĞIMSIZ OLMALI'
Mahkemelerin bağımsız olması gerektiğini söyleyen ince, "Mahkemeler bağımsız olmalıdır. Yoksa parti il başkanları hakimlere savcılara talimat verirse bu işin içinden çıkamayız Büyük Millet Meclisi Millet adına yasa yapmalıdır. Anayasada öyle yazıyor zaten. Yürütmeyi denetlemelidir, bakanları denetlemelidir. Oysa şimdi bizden istenen sac ayağını yok et diyorlar. Tek tekerleğin üzerinde dur diyorlar tek kişiye" diye konuştu.
Görüntü dökümü:
-Muharrem İnce'nin Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etmesi,
-Türbe çıkışında Muharrem İnce'nin referandum la ilgili tahminini söylemesi,
-Muharem İnce'nin seçim otobünün çekilen görüntüleri bulunuyor)
Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,