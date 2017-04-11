Dha Yurt Bülteni - 17

Kaymakamın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı - Yeniden







Sayın Yazıişleri müdürlerinin dikkatine;



'Kaymakamın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı' başlıklı haberimizi, fotoğraf ve plakada yapılan yanlışlık nedeniyle düzelterek yeniden veriyoruz.



YENİDEN



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İZMİR'in Selçuk İlçesi Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın içinde bulunduğu hafif ticari araç, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada Kaymakam Boyacı ve sürücü ağır yaralanırken, diğer aracın şoförü hayatını kaybetti.



Kaza, bugün akşam saatlerinde Belevi Kavşağı'nda meydana geldi. Kaymakam Ayhan Boyacı, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'deki programına katılmak için Selçuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait hafif ticari araçla yola çıktı. Hakan Parlatan yönetimindeki 35 LEM 03 plakalı araç, Tire yönünden gelen Ömer Özbilici yönetimindeki 35 Z 2383 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Özbilici yaşamını yitirdi, Kaymakam Boyacı ile şoför Parlatan ağır yaralandı.



Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Kaymakam Boyacı ve Hakan Parlatan, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kaymakam Boyacı, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Parlatan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Ömer Özbilici'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Latif SANSÜR / SELÇUK (İzmir),



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Bakan Zeybekci: Türkiye'nin temellerine konulan en büyük dinamit 1991 yılında konulan dinamittir



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin temellerine konulan en büyük dinamit 1991 yılında konulan dinamittir. Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili Türkiye'deki bütün bütçe disiplinini, bütçe yapısının paramparça edilmesidirö dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum çalışması kapsamında geldiği Burdur'da ilk olarak Vali Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti. Bakan Zeybekci'yi Vali Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı karşıladı. Bakan Zeybekci, 16 Nisan'da cumhuriyet tarihinin en önemli tercihlerinden birinin oylanacağını söyledi.



'ISIRILMADIK YERİMİZ KALMADI'



Bakan Zeybekci daha sonra Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nda işadamları ile bir araya geldi. Buradaki konuşmasında da 16 Nisan referandum una değinen Bakan Zeybekci, "'Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz' diye bir şey var ama biz aynı delikten ısırıla ısırıla ısırılmadık yerimiz kalmadı. Elimizin tersiyle deliği kapatsak sonuna kadar rahatlayacağız ama bir türlü beceremedik, beceremiyoruzö dedi.



'EN BÜYÜK DİNAMİT 1991 YILINDA KONULDU'



Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin temellerine konulan en büyük dinamit 1991 yılında konulan dinamittir. Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili Türkiye'deki bütün bütçe disiplinini, bütçe yapısının paramparça edilmesidir. Türkiye bir borçlanma sirkülasyonuna, bir kısır döngüye girdi ve arkasından koalisyon yapıları ile asla büyüyemeyen Türkiye, asla üretmeyen Türkiye, ihracatla ilgili performans gösteremeyen Türkiye'ye doğru hızlı bir şekilde yuvarlandıö diye konuştu.



'2017 YILI BÜTÇESİ 641 MİLYAR LİRA'



Türkiye'nin bir gecede 13-14 bankanın battığı günleri yaşadığını kaydeden Bakan Zeybekci, şöyle dedi:



"Bir gecede batırılan bankaların bu ülkeye zararı 46 milyar dolar. O günkü 46 milyar dolar o günkü Türkiye'nin 200 milyar dolar milli gelirinin 4'te biriydi. Bugünkü Türkiye'nin milli geliri 857 milyar dolar. Bir gecede bu milletin cebinden alınıp götürülen para bugüne göre 800 milyar dolar. Dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olan, 857 milyar dolar milli geliri olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 2017 yılı bütçesi 641 milyar lira. 2002 yılında Türkiye dünyanın 22'nci büyük ekonomisiydi. Bugün itibariyle dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi, TÜİK'in çıkardığı rakamlara göre de 17'nci büyük ekonomisi. Hiç önemli değil. Allah'ın izniyle biz hedefimizi biliyoruz. Biz gidecek yeri biliyoruz. Asıl olmamız gereken yeri biliyoruz. Dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisiyiz. Milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin 500 dolara getirdik. 2001 krizindeki o soygun olmamış olsaydı Türkiye'nin milli geliri bugün 18 bin dolardı ve biz dünyanın 13'üncü büyük ekonomisiydik, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisiydik. O günler yaşanmasaydı neler olacaktı onun için söylüyorum. 1991'deki o popülizm için, o koalisyonlar kurulsun diye bu millete verilen, nerden verildi o, kimin cebinden verildi? O gün babamız ödedi, biz ödedik, çocuklarımız ödeyecek, bir de çocuklarımızın çocukları ödeyecek, 2060'a kadar devem edecek bu açık.ö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bakan Zeybekci'nin valilikte karşılanması



Valilik özel defterini imzalama



Bakan Zeybekci'nin valilikte kısa konuşması



Bakan Zeybekci'nin Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki konuşması



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



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Maliye Bakanı Ağbal: Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı







MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılının 2016'dan daha iyi olacağını öne sürerek, "Tekrar büyüme ve ekonomide gelişme var. Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı. 2017'nin ilk çeyreği sona doğru daha iyi olacak" dedi.



Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından Polat Erzurum Resort Hotel'de düzenlenen vergi rekortmenleri ödül törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, katıldı. Törende konuşan Maliye Bakanı Ağbal, Cazibe Merkezleri programı sayesinde başta Erzurum olmak üzere Erzincan, Bayburt ve Gümüşhan'nin üretim ve ihratacat merkezi olacaklarını savundu. 16 Nisan'dan sonra da yapılacak başvurularla ilgili Kalkınma Bankası'ndan gerekli yatırım kararlarını çıkaracaklarını kaydeden Bakan Ağbal, şunları söyledi:



"Hükümet olarak ekonomi ile ilgili bugüne kadar son 7 aydır ardı ardına önemli kararlara imza attık. Ekonomimizde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan bir karamsallık havası vardı. 2016 Ağustos ayından bu tarafa ardı ardına ekonomiyi canlandıracak kararları bir bir aldık. Gerek kredi, kredi fonu, gerek KOSGEB, vergi indirimleri teşvikleri ve yapılandırmalar üzerinde ayrı ayrı çalışıldı ve yatırım, üretim, ihracatı destekleyecek bir çok kararır aldık. Tekrar büyüme ve ekonomide gelişme var. Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı. İstanbul'da insanlar yavaş yavaş yatırım ve üretim kararlarını daha rahat alacak noktaya geldiler. 2017'nin ilk çeyreği sona doğru daha iyi olacak. 2017 yılı, 2016'dan daha iyi bir yıl olacak. İnşalah hep beraber 15 Temmuz'un oluşturduğu sıkıntıların ve etrafımızda oynanan bütün oyunların üstesinden geldik. Şimdi reform zamanı."



Vergi rekortmenlerinin ödül gecesine bakanlarla birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, MHP Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, merkez ilçe belediye başkanları, işadamları katıldı.



GÖRÜNTÜLER CANLI VERİLDİ



Haber: Zafer KUMRU/ ERZURUM, -



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Oyun parkına giderken TIR'ın altında kalarak can verdi



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde parka gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi.



Kaza, akşam saatlerinde Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte oyun parkına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Ali Çınar, Tuncay K.'nın kullandığı 67 TY 925 plakalı TIR'ın altında kaldı. Küçük çocuğu fark etmeyen TIR sürücüsü Tuncay K., kazayı görenlerin ikazıyla durdu. Haber verilmesiyle kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın öldüğünü tespit etti. Kaza yerine gelen babaanne Fatma Çınar, ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi. Kazayı haber aldıktan sonra koşarak gelen baba Ferhat Çınar ise gözyaşları içinde TIR altına oğlunu aradı. Ferhat Çınar, arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Muhammet Ali Çınar'ın cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, kaza sonrası mahallelinin tepkisi üzerine yakındaki bakkal dükkanına kaçan TIR sürücüsü Tuncay K.'yı gözaltına aldı. Mahalleli sainleri sık sık kazaların yaşanan yolda yetkililerin önlem almasını istedi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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Kaza yeri



-TIR'ın altında cesedin çıkarılması



-Babaanne Fatma Çınar'ın ağıt yakması



-Sürücü Tuncay A.'nın polis eşliğinde araca alınması



-Vatandaşların saldırması ve tepki göstermesi



-Mahalle halkının yol tepkisi



-Yolun karşısında ki oyun parkı



-Baba Ferhat Çınar'ın sakinleştirilmeye çalışılması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



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Foça'da polisler Heybeliada gemisinde ağırlandı







İZMİR'in Foça İlçesi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü mensupları, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında yapılan ilk gemisi TCG Heybeliada'da ağırlandı.



Bugün öğle saatlerinde üsse gelen Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş ve beraberindeki emniyet heyeti, TCG Heybeliada Komutanı Deniz Yarbay Murat Aktaş ve gemide görevli subay ve astsubaylar tarafından karşılandı. Polislere, Türk Deniz Kuvvetleri'ne yerli üretim gemi sağlanmasını amaçlayan MİLGEM projesi kapsamında projelendirmesi ve tüm dizaynı Türk mühendislerce yapılmış, silah, mekanik ve elektronik sistemleri yüzde 80'i aşkın bir oranda yerli malzeme ile üretilmiş, milli yazılımlarla desteklenmiş gemilerin ilki olarak dünya denizlerinde bayrak dalgalandıran, Barbaros Türk Deniz Görev Grubu ile Afrika'nın batısından başlayıp Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Ümit Burnu'nu dolaşarak korvetler kategorisinde adını en başarılılar arasına yazdıran TCG Heybeliada gezdirilerek bilgi verildi. Gemi içinde ayrıca bir sunum yapılarak sorular yanıtlandı. Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özden Yağcıoğlu'nun da katılımıyla öğle yemeği birlikte yendi.



172. kuruluş yıldönümünü kutlayan emniyet mensuplarını ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Tuğamiral Özden Yağcıoğlu, ziyaret tekliflerini kabul ettikleri için kendilerine teşekkür etti. Yağcıoğlu, "Anavatanda huzur ve güvenliğimiz için 24 saat görev yapan polislerimizle, mavi vatanda, denizlerimizde görev yapan gemimiz TCG Heybeliada'da buluşarak faaliyetler icra ettik. Kendilerine daha nice 172. kuruluş yıl dönümleri kutlama dileklerimizi ilettik" dedi.



Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş da karada polis, jandarma, asker, denizde sahil güvenlik ve diğer deniz kuvvetleri unsurlarının aynı amaç için görev yaptıklarına dikkat çekti. Uğurtaş, "Hepimiz dosta güven düşmana korku salarak milletimizin huzur ve mutluluğu ve devletimizin bekası için görev başındayız. Bizi konuk eden denizcilerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. Ziyaret sonrası konuk polisler, hatıra objeleri ve şapkalar hediye edilerek uğurlandı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),



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Şanlıurfa'da Zara konseri



ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zara konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Zara konseri düzenlendi. Rabia Meydanı'nda düzenlenen Zara konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla konsere gelen vatandaşlar Zara'nın seslendirdiği türkülere eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara, Şanlıurfalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sanatçı Zara'ya Mırra takımı hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Zara konseri



Konsere gelenler



Zara sahneye çıkması türküler seslendirmesi



Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin Zara'ya hediye vermesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamere: Ömer PINARŞANLIURFA-DHA)