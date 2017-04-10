Dha Yurt Bülteni - 17
Bakan Yılmaz: Yeni sistemin eğitime olumlu katkısı olacak (2)"VERDİĞİNİZ OYLAR ANKARA'DA ÇARPITILMASIN"Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmranlı'dan Yıldızeli ilçesine geçerek muhtarlar derneğinin açılışına katıldı.
Bakan Yılmaz: Yeni sistemin eğitime olumlu katkısı olacak (2)
"VERDİĞİNİZ OYLAR ANKARA'DA ÇARPITILMASIN"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmranlı'dan Yıldızeli ilçesine geçerek muhtarlar derneğinin açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak referandum a değinerek, "Milliyetçi Hareket Partisi ile güçlerimizi birleştirdik, fikrimizi birleştirdik, bu konuda bir mutabakata vardık. ve meclisten bir değişikliği önünüze getiriyoruz. Diyoruz ki egemenlik milletindir. Egemenliğin 3 unsuru var, yasama, yürütme ve yargı. Her 3'ünü de millet belirlesin diyoruz. Millet şu anda sadece meclisi, yani yasamayı belirliyor. Diyoruz ki bundan yürütmeyi de hükümeti de sen belirle, yargıyı da sen belirle. Çünkü bunların asli sahibi sensin. Mahkeme, Türk milleti adına karar verir. Hükümet millet adına, senin adına senden vekalet alanlar tarafından yürütme görevi yerine getirilir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sabah oy verildiğini ve akşam da hükümeti kimin kurduğunun belirlendiğini belirten Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Sizden oy alıpta Ankara'da farklı hükümetler kurulduğunu gördünüz değil mi? Milli iradenin çarpıtıldığını gördünüz. Otel odalarında da kuruldu. ya da herhangi bir partinin başkanı olmaksızın başbakanlık görevi verilenler oldu. Yani her partinin başkanından başbakan olması beklenir ama parti başkanı değilse ve ona hükümet kurma görevi verilmişse burada milli irade çarpıtılıyor demektir. Yani Başbakan Erbakan anlaşılır, 'Devletin başına Devlet gelecek' bir partinin başkanı anlaşılır, Başbakan Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Kılıçdaroğlu anlaşılır. Ama Başbakan Yalım Erez nereden anlaşılır. Bir partinin başkanı değil ki. Niye? Bu milli iradeyi çarpıtmak için. İşte diyoruz ki, verdiğiniz oylar Ankara'da çarpıtılmasın. Kimi hükümetin başında görmek istiyorsanız bunu siz belirleyin diyoruz. Hükümeti sandıkta millet kurarsa bir daha milli irade Ankara'da vesayi suretlerle çarpıtılmaz diyoruz. Bu yeni gelen sistem kesinlikle demokrasiye ve milli iradeye daha uygundur." Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Yılmaz, daha sonra derneği gezdi.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldızeli ziyareti
-Dernek binası açılışı
-Buradaki konuşması
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: Hiçbir Türk vatandaşı bu 18 maddeye karşı çıkmaz
CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı İhsan Şener, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa referandum u propagandası kapsamında Ankara'nın Kahramankazan lçesinde yaptığı konuşmada, Hiç bir Türk vatandaşı bu 18 maddeye karşı çıkmaz" dedi.
Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret eden İhsan Şener, daha sonra İlim Yayma Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Şener, belediye binası çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şener, "Olağanüstü hallerde insanların tavırları, kimliklerini ortaya koyar. Planlı, düşünerek ne yapsak hangi politik çıkarı düşünsek diye yapılmaz bunlar. Ama bir başka lidere bakın, en riskli gecede uçağına atlıyor ve en riskli şehrin havaalanına giriyor ve milletine diyor ki 'ben yürüyorum, arkamdan yürüyün'. İkisi arasındaki farkı bu millet tefrik edecektir" dedi.
Türkiye'de kimsenin 18 maddeyi tartışmadığını belirten Şener, "Türkiye'de kimse 18 maddeyi tartışıyor mu?. Ben; madde madde sayın, hiçbir Türk vatandaşı bu 18 maddeye karşı çıkmaz. Ama burada kendi yasal cephesini konsolde etmek için bir sürü yalanın etrafında dolanıyor. Yazık oluyor, Türkiye'ye yazık oluyor" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in belediye önünde karşılanması
-Belediye başkanı makamını ziyareti ve detaylar
-Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in açıklaması
Haber: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), -
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CHP'li Özel, "Güçler ayrılığını bir kişiye teslim etmek demokrasinin darbe alması demektir"
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 18 maddelik anayasa değişikliğinin halk yararına olumlu sonuç doğuracak maddeler içermediğini belirterek, "İktidar ve Cumhurbaşkanı her söyleminde muhalefet liderini meydanlarda anlatıyorsa, maddelerin içi boş demektir. Yani, halkın yararına değildir. Güçler ayrılığını bir kişiye teslim etmek demokrasinin darbe alması demektir" dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Turgutlu İlçesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla Yeşil Vadi Restoran'da düzenlen toplantıda biraraya geldi. CHP Turgutlu İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya Milletvekili Özel ve CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, referandum da neden 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlatıp, destek istedi.
"GÜÇ BİR KİŞİDE TOPLANIRSA DEMOKRASİ DARBE ALIR"
CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, 18 maddelik anayasa değişikliğinin halk yararına olumlu sonuç doğuracak maddeler içermediğini belirtip, "İktidar ve Cumhurbaşkanı her söyleminde muhalefet liderini meydanlarda anlatıyorsa, maddelerin içi boş demektir. Yani, halkın yararına değildir. Güçler ayrılığını bir kişiye teslim etmek demokrasinin darbe alması demektir. Demokrasi yoksa seçimlerin de bir anlamı olmaz. Avrupa bundan 200 yıl önce kültürel, sanatsal ve bilimsel anlamda çağ atlarken biz hurafelere inanarak dünyanın gelişimini karşıdan izledik. Avrupa 1930'larda tek adamlığa doğru yönelmeye başladı ve sonucu felaket oldu. Hitler, 'Tek vatan, tek millet' dedi, sonunu gördük. Neler yaptığını bütün dünya gördü. Bizler hiçbir siyasi liderin sonunun böyle olmaması için 'Demokrasi olsun' diyoruz. 1930'larda tek adamlığa yönelen Avrupa'da daha sonra anayasa değişiklikleri oldu ve şu ibareler anayasalarda yer aldı. OHAL ortamında anayasa değişikliği ve referandum yapılmaz. Yani, güçler birleştiğinde tek adamlık, ülkelerin geleceğine önemli engeller koyuyor" dedi.
MEMLEKET MESELESİ KONUŞMAYA GELDİK
"16 Nisan bir seçim değil" diyen Özel, şöyle devam etti:
"Bugün buraya siyaset konuşmaya gelmedik. Bugün burada memleket meselesi konuşmaya geldik. Eğer, 'evet' dersek ülkenin rejimi, yönetim sistemi baştan aşağı değişecek. Bugün, adına 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' denen, Başkanlık Sistemi'ni andıran ama o sistemde de olmayan çok sayıda yetkiyi ve tehlikeyi içinde bulunduran 'Türk tipi başkanlık sistemi' diye adlandırdıkları bir sistemle karşı karşıyayız. Biz Türk milleti olarak geçmişte düşmana karşı 'hayır' diyerek kenetlendik. İlk TBMM'de hacısı da vardı, hocası da. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözü rejim değişikliğinde ortadan kalkacak. Biz sadece İstiklal Savaşı'nda değil Kıbrıs Harekatı'nda, ABD'nin ülkemizden Irak işgaline de 'hayır' dedik. Ülkemizin çıkarları için 'hayır' dedik ve ülkemiz yararlı çıktı. Şimdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için istenen bu sisteme 'evet' diyen MHP'lilere soruyorum, 'Gelecekte Demirtaş cumhurbaşkanı olursa ne derler? AKP'lilere soruyorum; Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa ne derler ?"
EVET DENİLEREK ÜLKENİN SONU HAZIRLANIYOR
Milletvekili Özel, "2003'teki 1 Mart'ta tezkeresi için Erdoğan, ABD ile anlaştı. 150 bin ABD askerleri Mersin limanından gelecek, Güneydoğu'da konuşlanıp Irak'a gidip, işgal edeceklerdi. Deniz Baykal, TBMM'de 1 saat konuştu. CHP'nin hepsi 99 AKP'li ile birlikte 'hayır' dedi. Bugün o savaşa giren herkes utanç duyuyor. Türkiye o savaşa ortak olmadığı gün mecliste 'hayır' demişti ve iyi ki meclis vardı. Başkanlık olsa ABD askerleri Türkiye'ye yerleşmiş olacaktı. 12 Eylül 2010 referandum unda biz yine 'hayır' diyorduk. 'Evet' diyenler o zaman çok kıymetli olan Fethullah Gülen hoca efendi. 'Mezardan ölüleri çıkarıp gelin oy kullansınlar' diyordu. MHP kampanya yapmıyordu ama HDP, 'Yetmez ama evet' diyordu. O gün bize darbeci diyorlardı. '12 Eylül darbesiyle hesaplaşacağız, CHP 'hayır' diyor' diyerek, bizlere darbeci yaftası yapıştırıyorlardı. Biz, 'Önce adaleti, sonra orduyu sonra bütün devleti bir cemaatin eline verirsiniz' diyorduk. O gün birbirlerine teşekkür edenler, övgü düzenler 15 Temmuz akşamı birbirlerine darbe yaptılar. Darbeci dedikleri bizler, çıkıp Meclise, Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktık. Cumhurbaşkanı, şimdi '12 Eylül referandum unda, başta milletim ve şahsım aldatılmıştır' diyor. O gün bize darbeci diyordu, şimdi terörist diyor. Bizler o güne kadar hiç aldatmadık. Bugüne kadar da bu milleti hiç aldatmadık. Doğruları söylediğimiz için belki iktidar olamadık, devlet kademelerinden uzak kaldık ama birileriyle işbirliği yapıp bu milleti hiç aldatmadık. O gün, 15 Temmuz hazırlanıyordu, bugün 'evet' denilerek bu ülkenin sonu hazırlanıyor" dedi.
DEMOKRASİ YOKSA LİDERLERİN SONU HAZİN
Demokrasilerde liderlerin de emeklilikleri olduğuna dikkati çeken Özel, "Demokrasi yoksa ülkenin de liderlerinde sonu hazin. Biz bu ülkede hiçbir liderin Saddam gibi, Kaddafi ve Hüsnü Mübarek gibi sonu olsun istemeyiz. Bu ülkede demokrasi olsun isteriz. 15 yıl önce övünülüyordu, doğru da yapıyorlardı. Fakire kömür ve bulgur dağıtmak 15 yıl önce doğruydu. Bugün, 'Daha fazla fakire dağıtıyoruz' diyorlar, doğru değil. 15 yıldır iktidarsan milletin artık daha çok fakirinin olmaması lazım. Bugünden sonra yapılacak tercihin 'hayır' olmasında mesaj var. Cumhuriyet Halk Partili olsun, Adalet ve Kalkınma Partili olsun, Milliyetçi Hareket Partili olsun, mecliste temsil edilmeyen tüm partilerin, bütün partisini ve ülkesini seven insanların 'hayır' demesini bekliyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in konuşması
-Toplantıya katılanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber: Tuncel YILMAZ - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),
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Fenerbahçeli taraftarlar maç dönüşü kaza yaptı: 1 ölü, 19 yaralı (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde park halindeki TIR'a arkadan çarpan Fenerbahçeli taraftarların içinde bulunduğu minibüste ölen evli ve 1 çocuk babası 39 yaşındaki Türker Öztuğ, Burhaniye İlçesi'nde toprağa verildi. Öztuğ, İskele Camii'nde ikindide kılınan namazdan sonra Taylıeli Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Öztuğ'un tabutu Fenerbahçe bayrağına sarıldı. Arkadaşları ise tabutun başından biran olsun ayrılmadı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında eşi Ajda Öztuğ'un feryatları yürekleri dağladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Cenazeden görüntü
Haber- Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir),
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Ereğli'de ev yangını korkuttu
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Manolya Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Ercan Yavuz'un evinde çıktı. Yatak odasından dumanların yükseldiğini gören eşi Ayşe Yavuz, polise ve itfaiyeye haber verdikten sonra 2, 4, 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını alarak dışarı çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ayşe Yavuz ve çocukları itfaiyenin çalışması sırasında gözyaşı döktü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Ekiplerin eve girmesi
-Yangının kontrol altına alınması
-Ercan Yavuz'un konuşması
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),