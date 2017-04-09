Dha Yurt Bülteni - 17
Samsun'a şehit ateşi düştüŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde görev yapan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu şehit oldu.
Samsun'a şehit ateşi düştü
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde görev yapan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu şehit oldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde görev yapan Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu kazayla kendini vurarak şehit oldu. Bafra Garnizon Komutanı Binbaşı İlhan Güngör ve Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Samsun'un Bafra İlçesi Sarıkaya Mahallesi'nde oturan şehit Karatut'un baba ocağına giderek acı haberi ailesine verdi. Şehit haberini alan baba Hasan Karatut gözyaşlarına hakim olamadı. Fenalık geçiren baba Karatut, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından baba Karatut tekrar ambulansla evine götürüldü. Ailenin 3 çocuklarından biri olan şehit Karatut'un cenazesinin yarın memleketi Samsun'un Bafra İlçesi'ne getirileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Baba evinden detay
-Şehidin babası
Detaylar
(SÜRE: 1.10 - BOYUT: 37.41 MB)
Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),
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Atatürk'ün Foça'yı ziyaretinin 83'üncü yıldönümü unutulmadı
İZMİR'in Foça İlçesi'nde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'yı ziyaretinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'yı ziyaretinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkan Yardımcısı Levent Onan, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Foça Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında; garaj önünden başlayıp Demokrasi Meydanı'na dek süren kortej yürüyüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun verdiği mini konser, vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Önde taşınan büyük Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin ardında marşlar söyleyerek meydana ulaşan Foçalılar, Ulu Önderini büyük hasret ve minnetle andı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, tüm dünyaya haykırdığımız zaferimizdir diyen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Sayın Foçalılar ve Foça dostları, Ulu Önder Atatürk'ün komutanlığında yapılan Kurtuluş Savaşı bir askeri dehadır. Emperyalizme karşı verilen bu amansız, cesur yürekli mücadelenin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bizlerde bu sayede özgür ve bağımsız bir ülkenin fertleri olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu tüm dünyaya haykırdığımız zaferimizdir. Kadını, yaşlısı, çocuğu, genci, her bir bireyiyle canla başla kazanılmıştır mücadelemiz. Asla cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz. Mücadele, sadece savaşarak vatan topraklarını kurtararak olmamıştır. Cephe savaşının dışında en büyük savaş başlamıştır. Cehaletle mücadele edilmiştir. Ulu Önderiz Atatürk; ekonomi, sanayi, eğitim, kültür sanat seferberliği ilan etmiştir. Bu noktada da ülkemizin her bir vilayetini, ilçesini, karış karış dolaşmıştır. 9 Nisan 1934'de Foça'mızı ziyaret ederek, bizlere büyük bir onur hediye etmiştir. Bugün burada, bu onurun 83'üncü yıl dönümünü anmak için birlikteyiz. Bu vesileyle basta Ulu Önderimiz Ata'mızı, kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, yüce hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hoş geldin Atam! Foça'mıza sefalar getirdin, onur verdin. Katılımlarınıza teşekkür eder, Hayırlı aksamlar dilerim sevgili Foçalılar' dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kortejden görüntü
Vatandaşlardan görüntü
Gökhan Demirağ'ın konuşmasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Seyfi GÜL /FOÇA(İzmir),
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İki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 5 yaralı
ERZURUM'un Oltu ile Narman ilçeleri arasında iki kamyonun karşılıklı çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Oltu- Narman karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Narman yönüne giden Akın Gözütok yönetimindeki 25 LS 899 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Berat Batuhan Türkay'ın kullandığı 25 FB 468 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Akın Gözütok (29), Hacer Gözütok (25), Ali Taha Gözütok (3) ve Gülşen Polat (25) ile diğer kamyonda bulunan Berat Batuhan Türkay (17) ve babası Engin Türkay (45) yaralandı. Kamyonda sıkışan Gözütok ailesi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı ve Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akın Gözütok, Hacer Gözütok ve Ali Taha Gözütok ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Oltu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
Yaralılardan Engin Türkay, "Hava yağmurluydu ve yol da biraz virajlıydı. Bizim kamyon kaydı. Diğer araç da hafif içten geliyordu. Kafa kafaya çarpıştık" dedi.
Kazanın ardından Oltu- Narman yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.
GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yapan kamyonlar
Kazadan detaylar
Kamyonlar çekiciye yüklenirken
Kamyonun ön lastiklerinin çıkması
Vatandaşları lastikleri kenara yuvarlaması
Kazayla ilgili Engin Türkay ile röp.
Haber- kamera: Murat AYDIN/ OLTU(ERZURUM),
467 MB / 4.12 DK
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MHP kongresinde arbede
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe 2. Olağan Kongresi, Divan Başkanı MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy tarafından ertelendi. Ertelemeye partililer tepki gösterince kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan gerginliği polis büyümeden önledi.
Başkanlık için Ahmet Baskın ile Kadir Özdemir'in yarışacağı MHP Efeler 2. Olağan Kongresi için partililer, sabah saatlerinde Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda toplandı. Kongreye MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Osmaniye Milletvekili ve MYK üyesi Ruhi Ersoy, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda partili katıldı. Kongre öncesi faaliyet raporu okundu ve ardından konuşmalara geçildi. MHP Efeler İlçe Kongresinde açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Burak Pehlivan birlik ve beraberlik mesajı verirken, milletvekili Deniz Depboylu yaklaşan referandum sürecini ve genel merkezin yapısını kongreye gelen delegelere anlattı. Depboylu, konuşması sırasında Osmaniye Milletvekili ve MYK üyesi Ruhi Ersoy tarafından "Konuşmanızı toparlayın" diyerek uyarıldı. Depboylu, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.
"Kürsü hakkımı önce kullanmak istiyorum" diyerek kürsüye çıkan Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP Genel Merkezini ve Genel Başkanını eleştiren muhalif kesimi ele alan konuşmasının ardından divan başkanı olma yetkisini kullanarak kongreyi erteledi. Ersoy "Görülen lüzum üzerine Milliyetçi-ülkücü hareketin bünyesinde, bu kongrenin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmayacağını görmekteyim. Tüzükten ve yasalardan yetkimi kullanarak, bu kongrenin başka tarihte yapılmasına karar vermiş bulunuyorum" dedi.
Kongreye katılıp, imza veren 200 delege, kısa süren şaşkınlığın ardından salonu terketti. Salon çıkışında Milletvekili Ruhi Ersoy, kapıda bekleyen bir grup partili tarafından protesto edildi. Sözlü sataşmanın ardından tekme yumruklu kavgaya dönüşen olay, polis ekiplerinin ve diğer partililerin araya girmesiyle sakinleştirildi.
Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,
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Adıyaman'da 800 kilo kaçak tütün ele geçti
ADIYAMAN'da polisin durumundan şüphelenip aradığı TIR'da kaçak 800 kilo tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Bayrak'a ait 27 ACH 15 plakalı TIR'ın durumundan şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dorsede arama yaptı. TIR'da yapılan aramada 800 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken, sürücü İbrahim Bayrak gözaltına alındı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN,
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