Dha Yurt Bülteni-17
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Her işin başı eğitim (3)'TÜRKİYE'NİN EĞİTİMDE 2023 HEDEFLERİ' TOPANTISINA KATILDIMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Eğitimde 2023 Hedefleri- Gaziantep Buluşmaları'na katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Her işin başı eğitim (3)
'TÜRKİYE'NİN EĞİTİMDE 2023 HEDEFLERİ' TOPANTISINA KATILDI
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Eğitimde 2023 Hedefleri- Gaziantep Buluşmaları'na katıldı. 16 Nisan'da oylanacak olan anayasa referandum u ve eğitimdeki gelişmeleri anlatan Bakan Yılmaz, milletin iradesine saygı duymayanların, Recep Tayyip Erdoğan'a 'Bu millet neden senin yanında' diye soru sorduklarını ve Erdoğan'a kızdıklarını belirterek şöyle konuştu: "Millete kızamayanlar Tayyip Erdoğan'a 'Bu millet niye senin yanında duruyor' diyorlar. Biz de diyoruz ki; bu millet kimin yanında duracağını bilir. 15 Temmuz'da bu millet kimin yanında duracağını gördü, bildi. Bakın böyle çarşaf gibi denizlerde gemisini götürene usta kaptan denmez. İyi kaptan, fırtınalı havalarda gemisini limana ulaştırana denir. 15 Temmuz'da fırtınalı havada Türkiye gemisini Recep Tayyip Erdoğan limana ulaştırdı. Zifiri karanlık bir geceden, aydınlık bir gündüze çıkardı. Türkiye'yi kardeş kavgasından ve iç savaştan kurtardı. 'Halkın gözü terazidir' diye Azeri kardeşlerimizin bir sözü var. Onun için millet bakar, ne, nasıl yapıldı diye. Eğer milletin yanılacağını kabul ederseniz, siz demokrasinin 'D'sini bile anlamamışsınızdır. Biz milli iradeyi üstün tutarsak bu aziz millet de Anadolu kıtası üzerindeki dava taşını 16 Nisan'da gediğine koyarsa, ondan sonra biz Türkiye'nin hayali olan çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarız eğitimde. Yine Türkiye'nin hayali olan 2 trilyon dolarlık milli geliri sağlarız. Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkarırız. Zümrüd-ü Anka'nı iyi seç ki, Kaf Dağı sana yakın olsun." Bakan Yılmaz, toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikayı ziyaret edip işçilerle bir araya geldi, daha sonra kent merkezinde esnafı gezdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Toplantı salonu
Toplantıya katılanlar
Bakan'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP -DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MB
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Öcalan'ın kardeşlerinin ifadeleri alındı (2)
LEYLA GÜVEN'İN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde dün gözaltına alınan DTK Eş Başkanı Leyla Güven, gözaltı süresi uzatılarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Abdullah Öcalan'ın 68'inci doğum günü kutlamasına katıldıktan sonra dün Ömerli Mahallesi'nde jandarma tarafından gözaltına alınan Leyla Güven Halfeti, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra Şanlıurfa Adliyesi'ne getirildi. İşlemlerin ardından gözaltı süresi uzatılan Güven, tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adliye binası
Yeyla Güven'in adliye getirmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2.66MB
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Adıyaman'da İdlib protestosu
ADIYAMAN Sivil Toplum Platformu üyesi 140 STK, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik bombalı saldırıları kınadı.
Adıyaman Sivil Toplum Platformu üyesi 140 STK üyesi 250 kişi, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde sivillere yönelik saldırıları protesto etti. Toplanan platform üyeleri adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz, şunları söyledi: "Bir Müslüman olarak, daha da ötesi bir insan olarak, kendimizden utandığımız için aslında buradayız. Bir Müslüman gördüğü bir kötülüğü eliyle, diliyle, o da olmadı kalbinden buğz etmesi gerektiğini hatırladığımız için buradayız. ve inşallah bugün buradan, o veya bu olarak değil, bir Müslüman olarak, insanlığımızı unutmamak için toplanıp, ses vermek, zülme haykırmak için toplamış bulunuyoruz. Altı yıldır Suriye'de işlenen ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamlar, maalesef katlanarak devam ediyor. Gözü dönmüş kan dökücüler; çoluk, çocuk demeden insanların üzerine fosfor bombası yağdırıyor. Dün, İdlib'te, Karanlık Batı ruhunun icadı kimyasal bombalar patlarken, yine insanlığımızdan utanır olduk." Açıklamanın ardından toplanan kalabalığın protestosu dua ile son buldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Demokrasi Parkı
Kalabalığın toplanması
Ali Deniz'in açıklaması
Sloganlar
Dua edilmesi
-Dağılması
Dua edilmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB
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Lise öğrencisi kazada yaşamını yitirdi
MUĞLA'da, kamyonla çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki lise öğrencisi Efekan Düşoğlu hayatını kaybetti, arkasındaki aynı yaştaki arkadaşı Akif Anıl Gereme ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında, Muğla- Aydın Karayolu'nun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Bayır Kavşağı'ndan karşıya yöne geçen Efekan Düşoğlu'nun yönetimindeki 48 YF 027 plakalı motosiklet ile Mutlu Arslı'nın (43) kullandığı 45 N 3196 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada Düşoğlu ile arkasında yolcu olarak bulunan Akif Anıl Gereme (17) yola düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Düşoğlu'nun öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan lise öğrencisi Akif Anıl Gereme'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Mutlu Arslı, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazada hayatını kaybeden Efekan Düşoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Efekan Düşoğlu'nun fotoğrafı
Kaza yerinden görüntü
Kazaya karışan araçlardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,
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Telefonda dolandıcılığa 2 gözaltı // EK
TUTUKLANDILAR
İzmir 'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Fatma Utanır'ı telefonda 77 bin lirasını dolandırdıkları ileri sürülen Ş.D. (33) ve R.P. (24) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Haber: ÖDEMİŞ (İzmir),