Dha Yurt Bülteni - 17

Ahmet Türk'e tahliye kararı (2)



AHMET TÜRK CEZAEVİNDEN ÇIKTI



Hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından Elazığ Kapalı H tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mardin Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle bu akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Cezaevinden çıkan ve yakınları ile Elazığ DBP il teşkilatı üyeleri tarafından karşılanan Türk, cezaevi önünde bekleyen gazetecilere konuştu. Türk, "Tahliye olduk ama sevinçli değiliz Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanı, belediye başkanlarımız, hele hele aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı'dan ayrılmak da kolay değil. Umut ederimki ülkede ortak bir akıl oluşur. Bu ülkede artık ortak akılın hareket etmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak barışın haricinde bir formül düşünemiyorum" dedi.



Sağlığıyla ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine Türk, "Sağlık sorunlarım vardı, içeri alınmamızın hukuki bir dayanağı yoktu. İnşallah adalet tecelli eder, tüm arkadaşlarımız serbest kalır" diye karşılık verdi. Ahmet Türk, avukatları ve Mardin'den gelen yakınları ve DBP Elazığ teşkilatı üyeleriyle birlikte cezaevinden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Ahmet Türk'ün cezaevinden çıkışı



-Türk'ün karşılanması



-Ahmet Türk'ün konuşması



-Türk ve beraberindekilerin cezaevinden ayrılması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,



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6 dakikada 20 bin TL'lik hırsızlık



MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde, bir telefoncudan 6 dakika içerisinde yaklaşık 20 bin TL'lik telefon ve elektronik eşya çalan 4 kar maskeli hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6236 Sokak'ta bulunan telefoncu dükkanında meydana geldi. Yüksel Yaramış'a ait işyerinde önce keşif yapan 4 kar maskeli hırsız, gece saatlerinde işyerinin önüne geldi. Hırsızlardan biri ilk olarak yanında getirdiği saplı fırça ve kova ile güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi. Hırsızlar daha sonra işyerinin alarmını sökerek su dolu bir kovanını içerisine attı. Ardından işyerinin kepek kilitlerini ve sonra kapısı kıran hırsızlar 6 dakika içerisinde işyerindeki 20 bin TL değerindeki bilgisayar, televizyon ve cep telefonu malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı dakika dakika işlerinin içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaramış'ın şikayeti üzerine işyerinde parmak izi çalışması yapan polis, güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızları yakalama için araştırma başlattı. Sabah işyerine geldiğinde kepeklerin açık ve işyerindeki malzemelerin çalındığını fark eden Yaramış, "Sabah işyerime geldiğimde ne olduğunu şaşırdım. İşyerime hırsız girdiğini anlayınca polise haber verdim. Güvenlik kamerasını incelediğimde kar maskeli 4 kişi işyerime girerek 2 bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, televizyon, müşterilere ait cep telefonlarını, GSM hatlarını ve cep telefonu aksesuarlarını çaldığını gördük. Biz devletimize güveniyoruz. Devletimizin bunları ortaya çıkarsın. Gerekirse bir bekçi tutsunlar, biz parasını karşılarız. Yaklaşık 20 bin TL'ye yakın zararım var. Bu hırsızların bir an önce bulsunlar. Benim canımı yaktılar, başkasının canını yakmasınlar" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Hırsızlık anında güvenlik kamerası görüntüsü



İşyeri sahibi Yüksel Yaramış'ın açıklaması



Hırsızlık olan işyerinden detay görüntü



Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,



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Doğubayazıt'ta kaza: 2 ölü,1 yaralı



AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde TIR ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Türkiye-İran karayolu Doğubayazıt İlçesi yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı yönüne giden oto tamircisi Hanifi Özkan yönetimindeki 04 D 3365 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdulhaluk Tarhan yönetimindeki 33 BFJ 64 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hanifi Özkan ile yanında çalışan İnan Hacıoğlu öldü, TIR şoförü Abdulhaluk Tarhan ise hafif yaralandı.



Yaralı Tarhan, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen iki kişinin cesetleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.



Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Hastane acil servis detay



-Morg önü detay



Haber-Kamera: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),



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Üzerinden Suikast Silahı Çıkan Saldırgan Tutuklandı



BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde dört gün önce silahlı saldırıya karışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı A.A.'nın yapılan üst aramasında suikast silahı olarak bilinen "Glock" marka tabanca ele geçirildi.



İngöl ilçesi'nde geçtiğimiz 30 Ocak günü Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 11. Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen 33 yaşındaki İ.Ö.'ye, yanından geçen araçtaki 33 yaşındaki A.A. tarafından tabancayla ateş edildi. Saldırıdan yara almadan kurtulan İ.Ö.'de yanındaki tabancayla karşılık verdi. Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için araştırma yapan polis ekipleri olayın faili olan A.A.'yı yanında bulunan arkadaşı H.A. ile birlikte bir köftecide yemek yerken gözaltına aldı. A.A.'nın yapılan üst aramasında suikast silahı olarak bilinen glock marka ruhsatsız silah, 2 adet şarjör, 31 adet mermi, 1 adet fişek ve 1 gram metamfetamin, H.A.'nın üzerinde ise, 1 adet 9 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız silah ile 6 adet mermi ele geçirildi.



Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen A.A. mahkeme tarafından tutuklandı. Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere iyi çekin arslanlarım diyen A.A. cezaevine konuldu. A.A.'nın yanında bulunan H.A. ile saldırıya uğrayan İ.Ö. hakkında ise "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Tutuklanan saldırganın adliye çıkışı görüntüsü



-3 kişinin üzerinden çıkan ruhsatsız silahlar



-Mermiler ve uyuşturucu maddenin görüntüsü



Haber: Yavuz YILMAZ/ İnegöl-BURSA -



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Bolu'da 2 köyde kuduz karantinası



Mutlu YUCA/BOLU, - BOLU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş, 2 büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı görülen 2 köyde karantina uygulaması yapıldığını söyledi.



Bolu'nun Çamyayla ve Okçular köylerindeki iki büyükbaş hayvanda kuduz hastalığına rastlanmasının ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köyü karantinaya alarak aşılama çalışması yaptı. Ekipler tarafından 2 köyde bulunan büyük ve küçükbaş hayvanlara kuduz tehlikesine karşı aşı yapıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Taş, "Çamyayla ve Okçular köylerinde iki adet kuduz hastalığı çıkışı yapılmış olup, köylerin yayla sezonunda hayvanlarını aynı bölgede otlatmaları nedeniyle hastalığın yabani bir hayvan ya da hayvan gurubu tarafından bulaştırıldığı düşünülmektedir. Hastalığın son portörlerinden biri olan sığırda çıkmış olup sığırdan sığıra bir bulaşma söz konusu değildir. Hastalığa karşı en etkili korunma yöntemi aşılamadır. Kuduz hastalığıyla ilgili dezenfeksiyon, karantina, hayvan hareketlerinin kısıtlanması, aşılama, idari ve fenni tedbirler kesintisiz ve düzenli olarak uygulanmaktadır" dedi.



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