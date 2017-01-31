Dha Yurt Bülteni - 17

Çaldığı kamyoneti boyarken yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta hurdacı 35 yaşındaki Sami D., çaldığı kamyoneti siyaha boyarken yakalandı.



Eğlenceler Caddesi'nde park halindeki 46 FV 890 plakalı mavi şeritli beyaz kamyonet, dün saat 18.30 sıralarında çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden aracın başka bir kamyonetle halat yardımıyla çekildiğini saptadı. Son olarak kamyonetin Gayretli Mahallesi 45'inci Sokak'ta kameraların görüş açısına girdiği tespit edildi. Civardaki işyerlerini araştıran polis ekipleri, kamyoneti, Sami D. tarafından boya fırçasıyla siyaha boyanırken buldu. Aracın plakasının ve motorunun bazı aksamlarının söküldüğü belirlendi.



Suçüstü yakalanan Sami D., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Kamyonetin başka kamyonetle çekilmesi



Park halindeki kamyonet



Yerdeki boya ve fırça



Kamyonetin siyaha boyanan kısmı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



==================================



Diyarbakır'da kamu çalışanı hamile ve engelliler yarın da izinli



DİYARBAKIR'da dün başlayan ve halen devam eden kar yagışı nedeniyle, kamu kurumlarında çalışan hamile kadın ve engelli vatandaşlar bugün olduğu gibi yarın da izinli sayılacak.



Dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde tipi ve fırtına ile birlikte etkisini sürdürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, 01.02.2017 Çarşamba günü, İlimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.



Haber: DİYARBAKIR, -