Dha Yurt Bülteni - 17

El Bab'da DEAŞ saldırısı: 1 şehit, 5 yaralı (2)



FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



DEAŞ terör örgütü unsurları saat 17.00 sıralarında El Bab kentinin Kabr el Mukri bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırı düzenledi. Teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Saldırı sonrası DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan şteaı ateş altına alınyr. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler, Gaziantep ve Kilis'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, "25 Ocak saat 17: 00 sularında El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, maalesef kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yararlılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmeti kederli ailesine, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize baş sağlığı ve sabır; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruzö denildi.



KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN ER YAŞADIKLARINI ANLATTI



KAYSERİ'de 14 askerin şehit olduğu, PKK'lı teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse yönelik bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan piyade er 21 yaşındaki Kayahan Uluhan, "Patlama sonrası gözlerim geçici görme kaybı yaşadı. Araçtan kendim çıkamadım. Arkadaşların yardımı ile otobüsten çıkartılarak dışarıya yatırıldım" dedi.



Kayseri'de geçen yıl Aralık ayında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaralanan piyade er Kayahan Uluhan, tedavisinin ardından Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'ne bağlı Ürküt Köyü'ndeki baba ocağına geldi. Babası Bahattin Uluhan (47), annesi Fatma (43), ablası Hacer (22), kardeşleri Ercan (14) ve Gözdenur (13) ile hasret gideren Kayahan Uluhan, saldırı anında yaşadıklarını anlattı. Uluhan, "Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nden geleli bir hafta olmuştu. Çarşı iznine çıkıyorduk. Otobüsün sol arkasında oturmaktaydım. Patlama sonrası gözlerim geçici görme kaybı yaşadı. Araçtan kendim çıkamadım. Arkadaşların yardımı ile otobüsten çıkartılarak dışarıya yatırıldım. Daha sonra ambulansa aldılar. Hastaneye kadar her şey normaldi. Hastaneden sonrasını hatırlamıyorum. Önümde oturan 7 arkadaşım vardı. Arkamda Hakkari Çukurca'da beraber görev yaptığımız devrem vardı. Şehit oldular, mekanları cennet olsun. Aynı patlamada şehit olan Kamil Tunç'un hemşehrim olduğunu bilmiyordum. Patlamadan iki gün önce revirde görmüştüm. Konuşmuşluğumuz vardı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın kardeşim" diye konuştu.



'BU VATAN KOLAY KAZANILMADI'



Patlamayı televizyondan öğrendiğini aktaran baba 47 yaşındaki Bahattin Uluhan, "Patlamayı öğrenir öğrenmez şok oldum. Kayseri'ye gittik. Gittiğimizde oğlumu bilemedim. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor. 40 gün Ankara GATA'da kaldık. Oğlumun eve dönmesinden mutluluk duydum. Bu vatan kolay kazanılmadı. Biz de bu vatanı asla teslim etmeyeceğiz. Bir oğlum daha var onu da göndermeye hazırım" dedi. Kayahan Uluhan'ın baba ocağındaki evi önüne Türk bayrağı asılırken, ev geçmiş olsun ziyaretine gelenlerin akınına uğradı.



İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI



KONYA'nın Kulu İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Konya- Ankara Karayolu Kulu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Murat C.(44) yönetimindeki 06 DMS 40 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz olarak çıkan Abdulvahap M.'nin (50) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Abdulvahap M., Murat C. ve yanındaki ağabeyi Ali C. (46) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Abdulvahap M., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.



