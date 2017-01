Dha Yurt Bülteni-17

Avukatlara yönelik 'Bylock' davası başladı



DENİZLİ'de Fethullahcı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle 9'u tutuklu 2'si adli kontrol şartıyla serbest 11 avukatın yargılanmasına başladı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün kriptolu haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle 9'u tutuklu 2'si adli kontrol şartıyla serbest toplamda 11 avukat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmanın ilk gününde 5 sanık mahkemede savunmalarını yaptı. Tutuklu sanık avukatlardan E.T., savunmasında, FETÖ PDY ile bir bağlantısının olmadığını, örgüte ait yurtlarda kalmadığını, örgütün yazılı mecmualarına aboneliğinin bulunmadığını, hayatı boyunca hiçbir cemaatin içerisinde yer almadığını belirtti. Örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullanmadığını, örgütle iletişimi olduğu belirtilen Eksen Hukuk Derneği EHU-DER'e avukatlık kariyeri boyunca sadece 3 kez gittiğini belirten E.T.'ye 2015 yılında derneğin Denetim Kurulu Listesinde yer almasının sorulması üzerine E.T., "2015 yılında Denetim Kurulu üyesi olarak gözüküyorum. Belirttiğim gibi hiçbir neşriyatında yer almadım. Faaliyetlerine katılmadım. Bu usulen yapılan bir şeydir. Evraklar büroya geliyor bizde imzalıyorduk" dedi.



"İZLEDİĞİM KANALLAR ARAŞTIRILSIN"



Liseyi İzmir Torbalı'da okuduğunu dile getiren E.T., İzmir Merkeze servis sağladıkları için Körfez Dershanesi'ne gittiğini ancak Dershanenin örgütle irtibat ve iltisak içinde olduğunu bilmediğini kaydetti. Üniversite sınavını ilk girişte kazanamadığını aktaran E.T., "Sonraki yıl memleketim olan Dazkırı'ya döndüm. Denizli merkezinde Ülkücü camiaya yakın olan bir dershaneye kaydoldum. Dazkırı'dan merkeze 80-85 kilometre yolu her gün gelip gittim. Cemaat yurtlarında kalmadım. Bu örgütle alakam olmadığının kanıtıdır" diye konuştu. Kablolu Tv Yayıncılığı yapan bir platforma aboneliği olduğunu belirten E.T., "Kablolu bir TV platformu abonesiyim. Bu platform izlenilen kanalların tespitini yapabiliyor. FETÖ / PDY'ye ait televizyon kanallarını izleyip izlemediğimin araştırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.



"ÖRGÜTLE BAĞIM OLSA SEÇİMLERDE DAHA ÇOK OY ALIRDIM"



Hakim karşısında savunmasını yapan sanık avukatlardan M.İ.Ç., FETÖ/PDY'yle bir bağlantısının olmadığını, gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullanmadığını belirterek, "Balyoz ve Ergenekon davalarında da bu şekilde suçlamalar yapıldı, sonra 'Pardon' denildi. Bylock isimli programı indirmedim ve kullanmadım" dedi. Ahmet Yılmaz Karakaya isimli hayali bir kişinin kendisi hakkında asılsız bir şikayet dilekçesi yazdığını ancak savcılığın araştırması sonrası böyle bir kişinin olmadığının belirlendiğini ve kendine hayali bir suçlama yapıldığını ifade eden M.İ.Ç., geçtiğimiz seçimlerde örgütün desteğiyle bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyduğu iddialarını yalanladı. 8-15 Temmuz tarihleri arasında ailesiyle birlikte yurtdışında olduğunu aktaran ve seçimlerde kendi iradesiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyduğunu belirten M.İ.Ç., "Kısıtlı imkanlarla adaylığımı koydum. Aldığım oy sayısı 280 civarındadır. Seçimlerde sadece yakınlarım bana oy verdi. Eğer örgütle bir bağlantım olsaydı daha çok oy alırdım. Ben kendi müşteri portföyümü oluşturmak için, reklam için aday oldum" diye konuştu.Duruşmanın ilk gününde 5 sanığın savunmaları yapılırken diğer sanıklar ise yarın savunmalarını yapmak üzere hakim karşısına çıkarılacak.



Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ



Zonguldak'ta 84 sanıklı FETÖ davası başladı (2)



12 SANIK DİNLENDİ



Yaklaşık 8 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, 12 sanığın ifadesini aldı. Sanıkların ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Mahkeme heyeti, sanık sayısını dikkate alarak duruşmayı yarına erteledi.



ZONGULDAK



Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede (2)



3 KİŞİ TUTUKLANDI



Bolu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mehmet Can A., Musa Ö. ve İzzet T. tutuklandı. E.K. adli kontrol şartıyla, S.D. ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



BOLU



Zonguldak'ta denize atladığı iddia edilen kadın aranıyor



Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Havva Ş.'nin kayalıklardan denize atladığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.



Olay, saat 19.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir öğrenci servisinin sürücüsü, kayalıkların üzerinde bir kadının elbiselerini çıkarıp denize atladığı ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, kadına ait kıyafetler ve 2 sayfalık intihar notu buldu. Havva Ş. olduğu tespit edilen kadının bulunması için, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.



Kadına ait kıyafetler ve not incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Evli olduğu belirtilen kadının bir süredir psikilojik sorunları olduğu belirtildi.



Gölbaşı'nda TIR ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı



Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde, yumurta yüklü kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde Karaburun Köyü yakınlarında meydana geldi. Ebubekir Öztürk yönetimindeki 02 FA 407 plakalı TIR ile Rüstem Çot yönetimindeki 27 L 0110 plakalı yumurta yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada TIR şoförü Ebubekir Öztürk, kamyonet sürücüsü Rüstem Çot ile yanında bulunan çocukları Arda ve Cuma Çot yaralandı. Ters dönen kamyonetteki yumurtalar da yola saçıldı.



Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Gölbaşı'da otomobil devrildi: 2 yaralı



Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Tecirli Köyü yakınlarında meydana geldi. Suat Güzel yönetimindeki 01 AJZ 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ali Güzel ve Salman Güzel yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Alışveriş merkezlerinde hırsızlık yapan iki kardeş yakalandı



İZMİR'de, iki ayrı alışveriş merkezlerinde kadınların çantalarını çalarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bornova ve Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü güven timleri, son zamanlarda alışveriş merkezlerinde yaşanan çok sayıda hırsızlık olayı üzerine hareket geçti. Gaziemir'de bulunan alışveriş merkezinde 3 ayrı olayda kadınların dalgınlığından faydalanarak, çantaları çalındı. Yine Bornova İlçesi'nde bulunan alışveriş merkezinde de aynı yöntemle bir kadının alışveriş yaptığı sırada dalgınlığından yararlanarak çantasını çalındı. Hırsızlık olayına maruz kalan kadınların şikayeti üzerine başlatılan araştırma da güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kadınların çantalarını çalan kişilerin 27 yaşındaki Hatice A. ile 19 yaşındaki kardeşi Can A. olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen iki zanlı çaldıkları malzemelerle birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, hırsızlık anları ise alışveriş merkezlerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde Hatice A. ile Can A.'nın alışveriş yapan kadınları takip ettikleri ve kadınların alışveriş sırasında masaya ya da bir reyona bıraktıkları çantaları çaldıkları görüldü. İki zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



