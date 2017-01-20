Dha Yurt Bülteni - 17

Samsun'da şehit acısı



SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Ramazan Taşkın'ın acı haberi, Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.



Uzman Çavuş Ramazan Taşkın'ın şehit olduğu haberini Samsun'un çarşamba İlçesi'ndeki ailesine, askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı. Cenazenin Samsun'a getireleceği ve yarın düzenlenecek töreninin ardından öğle namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi.



Haber: Hakan ÇELİKBAŞÇARŞAMBA (Samsun), -



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Hatay'a şehit ateşi düştü



SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı Mete Can'ın Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.



Dörtyol İlçesi'nin Altınçağ Mahallesi'nde oturan şehit piyade uzman onbaşı Mete Can'ın babası Mehmet ile annesi Meryem Can, acı haberi yetkililerden aldı. Fenalık geçiren Can çiftine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı ev, haberi alıp taziyeye gelen yakınları ve mahalleliyle dolup taştı. 3 kardeşin en küçük olan şehit Mete Can'ın 3 ay önce evlendiği, cenazesinin ise Dörtyol İlçesi'nde defnedileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Türk bayrağı asılması



Şehidin evine komşularının gelişi



Evin önündeki kalabalık



(Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL(Hatay),



Haber: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), -



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Malatya'da şüpheli paket alarmı



Trambüs yolu kenarındaki taş bariyerlerin kenarına bırakılan valiz, tedirginlik yaratınca polis harekete geçti.



Malatya'nın Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Çevre yolu kenarında Otobüs durağı yakınında, taş bariyerlerin yanında sahipsiz bir valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, caddeyi otobüs ve yaya geçidine kapatarak bölgede önlem aldı. Çağırılan bomba uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı valizden giysiler, çıktı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden detaylar



-Bomba imha uzmanın füyeyi koyuşu



-Şüpheli paketin patlatılma anı



Haber: Mikail PELİT/MALATYA, -



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Bankada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtı



ADIYAMAN'da, banka şubesinde tartıştığı Zeki Akgün'ü tabancayla ayağından yaralayan Serhat Çetin kaçtı.



Olay, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde Serhat Çetin ile Zeki Akgün arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada öfkelenen Serhat Çetin, yanındaki tabancayı çıkarıp Zeki Akgün'e ateş edip kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunun ayağına isabet ettiği Akgün yaralandı. Akgün, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akgün'ün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken banka da inceleme yapan polis, Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Güvenlik önlemi alınması



Olay yeri inceleme



Polislerin beklemesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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