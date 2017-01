Dha Yurt Bülteni - 17

CHP'LİLER BAŞKANLIĞA KARŞI AYAĞA KALKTI



İZMİR'de, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan yüzlerce CHP'li, anayasa değişikliğine karşı, üzerinde 'Hayır' yazan dövizlerle eylem yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Meclisten 'Evet' çıksa bile bizler sandıkta 'Hayır' diyeceğiz" dedi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden ve 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ni getirecek olan anayasa değişikliği teklifine karşı Konak Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde eylem yapıldı. Eyleme, CHP'li izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda İzmirli katıldı. Alandaki yüzlerce kişi sık sık, "İzmir faşizme mezar olacak", "Susma haykır başkanlığa hayır" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attı. İstiklal Marşı ve İzmir Marşı'nın söylenmesinin ardından alandakiler 1 dakika boyunca yere oturdu. Ardından da ayağa kalkıp ellerindeki kırmızı kağıtları gösterdi ve "Başkanlığa hayır" diye slogan attı.



CHP İl Başkanı Güven, "Meclisten 'Evet' çıksa bile bizler sandıkta 'Hayır' diyeceğiz. Türkiye İzmir'den bir ışık bekliyor. Sivil toplum örgütleriyle ve hep birlikte mücadele ateşini İzmir'de yakıyoruz. Her gün şehit haberinin geldiğini bir ülke olmak istemiyoruz. Başkanlığa karşı sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Eylemin ardından grup dağıldı.



BALIKESİR'DE 3'ÜNCÜ GÜN EYLEMİ



BALIKESİR'de, CHP İl Kadın Kolları'nın anayasa değişikliğine karşı "Evde, işte, okulda, sokakta diktaya karşı ayağa kalkıyoruz" sloganıyla başlattığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi, bugün de sürdü.



Balıkesir'de geçen pazartesi günü saat 16.00'da Alihikmetpaşa Meydanı'nda, ertesi gün saat 17.00'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykelinin önünde gerçekleştirilen eylem bugün ise saat 18.00'de, Kızılay Caddesi'ndeki Altıeylül Ortaokulu'nun önünde bulunan parkta yapıldı. Eyleme bu kez çok sayıda erkek de destek verdi. Partililer ayakta bekledi ve ellerindeki 'hayır' yazılı kağıtları açtı. Eyleme CHP'li partililerin, yöneticilerin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.



CHP İl Kadınlar Kolu Başkanı Sabriye Yiğit, "Biz zaten kadınlar olarak zor koşullar altında yaşıyoruz. Tek adam anayasası geçerse tamamen evlerimize kapanacağız. Bundan sonra da yapılacak olan herhangi bir eylemde hiç tereddüt etmeden sonuna kadar olacağız. Kim olursa olsun bu ülkenin tek kişiye bağlanmasına, ülkenin diktatörlüğe gitmesine kadınlar olarak kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için de mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



CHP İl Başkanı Ender Biçki, 3 günlük eylemin sona erdiğini belirtirken, "Bundan sonra da rejim değişikliğine karşı tepkilerimizi demokratik bir şekilde değişik eylemlerle devam ettireceğiz" diye konuştu.



Polisin önlem aldığı eylem, grubun sessizce dağılmasıyla sona erdi.



MARMARİS'TE CHP'LİLER AYAĞA KALK EYLEMİNİ SONLANDIRDI



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde CHP'lilerin yeni anayasaya tepki için ülke genelinde 3 gündür gerçekleştirdiği "Türkiye için 1 dakika ayağa kalkıyoruz" eylemi bugün de devam etti.



Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bugün saat 18.00'de bir araya gelen CHP'li grup, 'Türkiye için bir dakika ayağa kalkıyoruz' eyleminin sonuncusu gerçekleştirildi. CHP Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, 'Türkiye'yi seviyorum hayır diyorum' yazılı tişörtleriyle, ellerinde 'Darbeye, diktaya, egemenliği halktan alıp saraya veren anayasaya karşı ayağa kalkıyoruz', 'Ülkemizin geleceği için ayağa kalkıyoruz' ve 'Ülkemiz seviyorum anayasaya hayır diyorum' yazılı dövizler taşıdı. CHP üyeleri, oturdukları banklarda saat 18.00'de ayağa kalkarak 1 dakika sessizce bekledi. Grup, çevrede oturan vatandaşlara ayağa kalkmaları için rica da bulundu. Oturan çok sayıda vatandaş ayağa kalkarak destek verdi.



Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, "3 gün süreyle gerçekleştirdiğimiz eylemimizde bizleri sosyal medyada ve meydanlarda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Görüşmeye gittiğimiz kahvehane, kafeterya ve her ortamda eylemimize devam edeceğiz" dedi.



CHP'liler, meydanda bulunan havuz başında hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra "Anayasaya Hayır" sloganı atıp tempolu alkışlarla alandan uzaklaştı.



ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ' EKİBİ MERSİN'DE



VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları, Mersin'de hayranlarıyla biraraya geldi.



Forum Alışveriş Merkezi içerisindeki Sanatçılar Meydanı'na kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural, Murat Cemcir, Ayhan Taş ve Burak Satıbol, esprileri ile sevenlerini kahkahaya boğdu. Büyük bir kalabalığın ilgisi ile karşılaşan oyuncular hayranları ile sohbet edip sorularını yanıtladı. Özellikle Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i görmek isteyenler, alışveriş merkezinin merdivenleri ve teras katlarını doldurdu. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirmek isteyen gençler, Kural ve Cemcir'den 'Sie Liegt In Meinen Armen' şarkısı söylemesini istedi. Gençleri kırmayan ikili şarkıyı söyleyerek hayranlarından alkış aldı. Yoğun kalabalık karşısında mutlu olduğunu dile getiren Cemcir, "Galamızdan sonra Berlin'deydik. Avrupa'yı gezdik, Stuttgart, Frankfurt, Viyana, Bochum. Şu ana kadarki en kalabalık yerdeyiz. Bir Antalya kalabalıktı bir de Mersin. Avrupa'yı gezdik böyle kalabalık görmedik" dedi.



Sinema katında basınla buluşan oyunculardan Ahmet Kural, "Hava çok güzel, tam sinema havası. Kalabalığı görünce çok mutlu olduk. Gerçekten aşırı bir ilgi vardı. Bu kadar kalabalığı görmedik başka yerde" diye konuştu.



Murat Cemcir'in "Bu kadar kalabalığı sünnet düğünümde görmüştüm" demesi üzerine Ahmet Kural, "O kadar insan geldi mi senin sünnet düğününe? Tabi belediyenin toplu sünnet töreni olunca, Niksar Belediyesi'nin, bu kadar kalabalık olmuştur" diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu.



'Damat olmayı düşünmüyor musunuz' sorusu üzerine kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Kural, "Düşünüyoruz tabi biz de insanız sonuçta ama nasip olmuyor. Nasip, istiyorum ama olmuyor" diye konuştu. Oyuncular, daha sonra hayranları ile birlikte filmi izledi.



AĞLAYINCA YOLCULAR PARA TOPLAYIP VERDİ, SONRADAN DOLANDIRICI OLDUĞU ANLAŞILDI



İZMİT'te, halk otobüsünde cep telefonu ile görüşürken ağlayarak çocuğunun hasta olduğunu söyleyen kişiyi duyan sürücü yolculardan yardımcı olunmasını istedi. Halk otobüsündekilerin yardımlarıyla 480 lira toplanarak ağlayan kişiye verildi. Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt insanların duygularını kullanan kişinin dolandırıcı olduğunu, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.



Önceki gün, Umuttepe seferini yapan halk otobüsünde yaşanan olay aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu ile sesli bir şekilde konuşan kişi çocuğunun hasta olduğu söylerken, ağlamaya başladı. Halk otobüsü sürücüsü telefonla konuşan kişinin ağlaması karşısında yolculara seslenerek, yardımcı olunmasını istedi. Yolcular bir anda elden ele para topladı. Toplanan para ağlayan kişiye verildi. Ayağa kalkıp teşekkür eden kişi yolculardan haklarını helal etmelerini istedi. Yolcular da 'helal olsun' diyerek cevap verdi. Otobüste yolcuların ve sürücünün hassasiyeti sosyal medyada yer alırken, kimileri sürücüyü ve yolcuları takdir ederken, kimileri ise para verilen kişinin dolandırıcı olduğunu iddia etti.



Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt otobüsteki kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Vatandaşların duygularını kullanan kişilerin para topladığını belirten Mustafa Kurt, "Dolandırıcılıkta ender rastlanan bir olaya tanık olduk. 16 Ocak pazartesi günü 53 numaralı hattımızda bir vatandaş otobüse biniyor. Yanında çocuğuyla birlikte ve çocuğunun ağzında maske var. Otobüs dolduktan sonra telefonla biriyle görüşüyor ve başlıyor ağlamaya. Ağlayınca burada mağdur olduğunu ve çocuğunun hasta olduğunu belirtiyor. Bu sefer tabi buna dayanamayan bizim şoför esnaf arkadaşımız iyi niyetle bu arkadaşımıza yardım niyetiyle yolculardan para topluyor ve kendisine veriliyor. Biz araştırma yaptık. Bu kişi veya bu kişilerin kalabalık hatlara binerek aynı yöntemi kullanarak dolandırıcılık yaptığını tespit ettik. Türk insanında merhamet duygusundan dolayı arkadaşlarımız sadece yardım amaçlı destek oldular ama bunun dolandırıcı olduğu görüldü. Diğer şoför arkadaşlarımızı uyarıyoruz, bu gibi yöntemlere asla müsaade edilmesin. Yolculuk yapan vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olsunlar. Çünkü gördük ki bu dolandırıcılıkta son ve güzel bir sistem. İnsanların duyguları ile oynayabiliyorlar. Dikkatli olmaları yönünde uyarmak istiyorum" dedi.



