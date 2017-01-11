Dha Yurt Bülteni - 17

ADIYAMAN EMNİYETİNDE ÖNLEMLER ARTTIRILDI



ADIYAMAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü binasında güvenlik önlemleri arttırıldı.



Kayseri, İstanbul, İzmir ve son olarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıların ardından Atatürk Bulvarı ile Sakarya Caddesi'nin kesiştiği bölümde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasında güvenlik önlemleri genişletildi. Özel harekat polislerinin girişinde nöbet tuttuğu bina çevresine sivil araçların park etmesi yasaklandı. Binayı çevreleyecek şekilde beton bariyerler yerleştirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü



Özel harekat polislerin nöbet tutması



Emniyet önüne beton bariyer konulması



Caddenin sivil araç trafiğine kapatılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Sakarya'da FETÖ şüphelisi emekli yarbay ve emniyet amiri adliyeye sevk edildi(2)



YARBAY VE EMNİYET AMİRİ TUTUKLANDI



Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bylock kullandığı belirlenen mühendis Cem Volkan Yavaşcan ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.



Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA,



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Sakarya'da PKK propagandası yapan şüpheliler adliyede (2)



HDP'Lİ İKİ BAŞKAN İLE 6 KİŞİ TUTUKLANDI



Sakarya'da, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si HDP ilçe başkanı 8 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 8 kişi cezaevine gönderildi.



Haber: Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA,



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TIR KÖPRÜNÜN BETON BLOĞUNA ÇARPTI FACİADAN DÖNÜLDÜ



İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nın altındaki tünelden geçmek isteyen TIR'ın dorsesindeki boya tankı köprünün beton bloklarına çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çöken bloklar nedeniyle Ankara Caddesi'ndeki trafikte yoğunluk yaşandı.



Kaza, Ankara Caddesi Bornova İlçesi Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nda bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Kemalpaşa istikametinden Konak yönüne giden İsmail Terim yönetimindeki 35 UR 423 dorse ve 35 AR 416 dorse plakalı TIR'la köprülüğü kavşağın altından geçmek istedi. Ancak TIR'ın dorsesindeki boya tankı 4.80 metre yüksekliğindeki köprülü kavşağın beton bloklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan beton bşokları yoları yola düştü. Arkadan gelen 35 AE 1512 plakalı kamyon duramayıp bloklara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak kaza nedeniyle Ankara Caddesi araç trafiğine kapandı. Karayolları ekipleri beton blokları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Trafik akışı ise kontrollü olarak yan yoşdan sağlanmaya çalışıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kaza yerinden görüntü



-Boya tankından görüntü



-Karayolları ekiplerinin çalışmasından görüntü



-Sıkışan trafikten görüntü



-Genel ve detay görüntü



Tufan HAMARAT, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,



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SİİRT'TE 16 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MADENDE ÇALIŞAN 450 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI



SİİRT'in Şirvan İlçesi'nde aşırı yoğuş nedeniyle meydana gelen heyelan faciasında, 16 kişinin hayatını kaybettiği madende çalışan 450 taşeron işçinin 31 Aralık 2016 tarihinde son verildi. İşten çıkarılan maden işçiler, Çin'den 300 kişinin getirildiği ve işten çıkarılan işçilerin yerine yakın işbaşı yapacaklarını iddia etti.



Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde, 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen heyelan faciasında 16 kişinin toprak altında kalarak, sonraki günlerde cansız bedenleri çıkarılan, maden ocağında, 31 Aralık tarihinde 450 işçinin işine son verildiği öğrenildi.



Heyelan faciasından sonra maden ocağında çalışmaların durdurulduğunu belirten kamyon şoförü Sezgin Deniz (35), "Taşeron işçilerin işlerine sonra verildi. İşimize son veren şirket yetkilileri, bizlere gerekçe olarak maden ocağında çalışmaların yapılmamasından dolayı işimize son verdiklerini söylediler. Meydana gelen olaydan sonra hepimizi çağırdılar. Bizler de gelip enkaz altında kalan işçi arkadaşlarımızın kurtarılması çalışmasına katıldık. Son işçi çıkarılana kadar bizler oradaydık. Ancak daha sonra bizleri çağırarak işimizin fes edildiğini ve kendileri tarafından hazırlanan iş feshi sözleşmesini imzalamamızı söylediler" dedi.



ÇİNLİLER GELECEK İDDİASI



Taşeron işçisi olarak madende çalışan 450 işçinin işine son verildiğini ve bunların yerine de madende çalıştırılmak üzere Çin'den 300 kişinin getirldiğini anlatan Deniz, "Maden Köyü'nde şoför olarak çalışıyorum ve yaklaşık 10 aydır taşeron firma C-3 firmasında çalışıyorum. Bu göçük olması sebebi ile bir ara işe ara verildi. O sebepten ötürü tekrar bizleri çağırdılar ve 'gelin tekrar göçük alanında çalış' dediler. 'Kalan cenazeleri çıkaracağız' dediler. İşe gittiğimiz halde sonra öğrendik ki bize geriye dönük çıkış vermişler ve bundan sonra bizim firmada yaklaşık 100 kişinin çıkışını verdiler ve mağdur durumdayız. Bunun yanında yaklaşık 2 aya kadar almamız gereken paramızı da alamadık. Yaptığımız tüm görüşmeler sayesinde dün içerde kalan paramızı aldık. Duyduğumuz duyumlara göre Çin'den 300 kişilik bir ekip gelmiş,çalışmaya başlayacakmış. Bu olaydan ötürü mağduruz ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



SENDİKA BAŞKANI ANIK: 31 OCAK'I BEKLİYORUZ



Maden Köyü İşçileri Park Elektrik Sendika Başkanı Cevher Anık da, göçüğün meydana geldiği günden itibaren bazı işçilerin işine son verildiğini kaydederek, "Açık İşletmede çalışan elemanların işleri olmadığı için işlerine 31 Aralık tarihinde son verildiği, bazı işçilerin ise göçük meydan geldiği günden itibaren işlerine son verilmişti. Bugüne kadar yaklaşık 450'ye yakın işçinin işine son verildi. Halen bizlere şirket tarafından açıklama yapılmamıştır. Ancak işçi çıkarma durumunda biz sendika olarak gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Sendikaya üye olan toplam 450 işçi bulunmaktadır. Şirket tarafından taşeron firmada çalışan işçilerin ise iş hakları feshedildi" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Siirt Şirvan Maden ocağı genel görüntü,



-Maden İşçisi Erkan Beketli Konuşması,



-Maden Kamyon Şoförü Sezgin Deniz'in Konuşması,



-Maden Kamyon Serdar Atlağın Konuşması



-İşçilerin toplu halde görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -



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OTOMOBİLDEKİ ESRARI TORA YAKALATTI



UŞAK'ta polisin durdurduğu bir otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada yakıt deposu ve kapı döşemelerinin altına gizlenmiş toplam 19 kilo 540 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Uşak Karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'ndaki denetim noktasında, dün (salı) öğle saatlerinde, Kayseri plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Tora ile yapılan aramada, aracın yakıt deposu ve kapı döşemelerinin altına gizlenmiş 14 ayrı paket içinde toplam 19 kilo 540 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Ö.T. (37), S.T. (35) ve D.T. (62) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Polis köpeği TORA'nın uyuşturucu araması



-Polisin otomobilde arama yapması



-Yakıt deposunda ele geçirilen esrardan görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,



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Çatıdan düşen karların altında kalmaktan son anda kurtuldu



SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde berberden çıkan bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Olay bugün öğleden sonra, Kaynarca ilçe merkezinde meydana geldi. Berberden çıkan bir kişi merdivenlerden aşağı inerken çatıda biriken kar kütlesi aşağı düştü. Kar kütlesi berberden çıkan kişinin tam arkasına düştü. Son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulan kişi arkasına bakarak koştu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Belediyeden ise bugün anonslar yapılarak çatı altlarından uzak durması istenilmişti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Güvenlik kamerası kaydı



Haber: HABER: Serhat YAĞIZ / KAYNARCA(Sakarya), -