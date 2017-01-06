Dha Yurt Bülteni - 17

Şırnak Küpeli Dağı'nda çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı



ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1 PKK'lı terörist öldürüldü, bir Doçka mevzisi de imha edildi.



Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda gerçekleştirilen ve Siirt'teki 3'üncü Komando Tugayı'na bağlı askerlerin de katıldığı operasyonda, bugün öğleden sonra bir grup PKK'lı teröristle karşılaşıldı. Çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle bölgeden alınırken, çatışma akşam saatlerine kadar sürdü.



Bölgedeki zorlu kış koşullarına rağmen hava destekli devam eden operasyonda ilk belirlemelere göre 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, PKK'lılara ait bir Doçka mevzisi de imha edildi.



Şırnak Küpeli Dağı'nda çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı (2)



YARALILAR ASKERLER HASTANEDE



Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 4 asker Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin getirilmesi ile birlikte hastane önünde güvenlik önlemleri artırıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Siirt,



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Öğrenci servisi kamyonla çarpıştı: 5 yaralı



KARABÜK'te kavşakta hafriyat kamyonu ile çarpışan öğrenci minibüsünde sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Kastamonu yolu Bostanbükü Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden 61 yaşındaki Şaban Karadayı yönetimindeki 78 BZ 871 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre kavşaktan kontrolsüz çıkan 26 yaşındaki İbrahim Dırmukcu yönetimindeki 78 S 0073 plakalı öğrenci taşıyan minibüse yandan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü ile 4 lise öğrencisi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Şaban Karadayı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kaza yapan araçlar



-Servis minibüsünün çekiciyle götürülmesi



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



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Vitesi geri yerine ileriye alınan otomobil yamaçtan uçtu: 4 yaralı



ZONGULDAK'ta, sürücüsünün vitesi geri yerine ileriye alıp gaza bastığı otomobil yamaçtan aşağıya uçtu. Yaralanan 4 kişiden 5 yaşındaki Ecrin Ay, ambulansa binmemek için uzun süre ağladı.



Kaza, saat 16.30 sıralarında Kozlu İlçesi Taşbaca Mahallesi'nde meydana geldi. İkbal K., 67 AC 328 plakalı otomobiliyle geri gitmek isterken otomotik vitesi yanlışlıkla ileriye alıp gaza basınca yamaçtan aşağıya uçtu. Bahçede yaklaşık 20 metre sürüklenen otombilin sürücüsü yara almadan kurtuldurken yanında bulunan 42 yaşındaki Emine Öztürk, 53 yaşındaki Bülbül Küçük, 30 yaşındaki Güler Ay ve 5 yaşındaki Ecrin Ay hafif yaralandı. Büyük korku şayayan Ecrin Ay, kaza yerine gelen babasının kucağında ambulansa binmemek için uzun süre ağladı. Babasının arkadan kendi aracıyla geleceğini söylemesine rağmen ikna olmayan Ecrin Ay, babasıyla birlikte ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Ecrin Ay'ın babasına sarılarak ağlaması



-Ambulansa binmek istememesi



-İkna edilemeyince babasıyla binmesi



-Ambulansların gitmesi



-Kaza yapılan yol



-Kaza yapan otomobil



-İkbal K.'nın görüntüsü



-Detaylar



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU(Zonguldak),