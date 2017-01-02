Dha Yurt Bülteni - 17

Ödemiş'te trafik kazası: 2 ölü



İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde Yıldırım Özdoğan idaresindeki hafif ticari araç 58 yaşındaki Muammer Halıcı yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Muammer Halıcı ile 53 yaşındaki eşi Nesrin Halıcı hayatını kaybetti.



Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Çatalarmut Mevkii'nde meydana geldi. Ödemiş'ten Ovakent Mahallesi yönüne seyir halinde olan Yıldırım Özdoğan idaresindeki 35 RDE 70 plakalı hafif ticari araç, Muammer Halıcı yönetimindeki 35 ZIV 96 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Muammer Halıcı ve eşi Nesrin Halıcı hayatını kaybettiğini belirledi. Savcını incelemesinin Muammer ve Nesrin Halıcı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden görüntü



Kaza yapan araçlardan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir),



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İçki içtiği istinat duvarından düşüp öldü



KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde içki içtikten sonra dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek yaralanan 45 yaşındaki Şakir Kök, arkadaşlarından telefonla yardım istedi. Şakir Kök'ün 5,5 saat sonra cesedi bulundu.



Dilovası'nda bir limanda taşeron firmada işçi olarak çalışan Şakir Kök, iddiaya göre dün gece saatlerinde içki içti. Limanın yakınında bulunan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üstünde içki içen Şakir Kök dengesini kaybederek düştü. Yağmur suyu kanalına düşerek yaralanan Şakir Kök, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Karanlıkta yapılan aramalarda Şakir Kök bulunamazken, cep telefonundan da ulaşılamadı. Şakir Kök'ün cesedi saat 08.30 sıralarında hava aydınlanınca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: Murat ÖZGÖL/DİLOVASI (Kocaeli), -,



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Yolcu otobüsü peronda yandı



BURDUR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde peronda yolcu indiren otobüs çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. Otobüsteki 4 yolcu tahliye edilerek kurtarıldı.



Çanakkale'den Antalya'ya giden 3 personel ve 8 yolcunun bulunduğu İsmail Kızılcalar yönetimindeki 16 KF 292 plakalı yolcu otobüsünün saat 22.00 sıralarında Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirmek için yanaştığı peronda sol arka tekerinden duman çıkmaya başladı. Alevler bir anda büyürken, otobüsteki 4 yolcu hızla tahliye edildi.



Alevlere ilk olarak terminaldeki işyerlerinde bulunan yangın tüpleriyle müdahale edildi. Daha sonra olay yerine gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.



Otobüs görevlisi Süleyman Sarıca, "Sabah Çanakkale'den çıktık. 8 yolcumuz vardı. 4'ünü indirdik. 4'ü araç içerisindeydi. Bir anda alev alınca içeridekileri indirdik. Çok şükür can kaybı ya da yaralımız yokö dedi.



Otobüsteki 4 yolcu ifadelerinin ardından başka otobüsle Antalya'ya gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Otogar dış görünüş



İtfaiyenin otobüse müdahale etmesi



Yangın tüpleri



Yolcuların eşyaları



Süleyman Sarıca'nın konuşması



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,