Dha Yurt Bülteni - 16

Van'da 4.5 büyüklüğünde deprem







VAN'ın Gevaş İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ndan alınan bilgiye göre saat 19.30'da merkez üssü Van'ın Gevaş İlçesi Kazanç Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde Van merkezde hafif olmak üzere çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntı ile kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlarlar sokaklara çıktı.



Haber: VAN,



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Pamuk tarlasında oluşan dev obruk korkuttu



ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, bir tarlada oluşan 12 metre çapındaki dev obruk korkuya neden oldu.



Ekinyazı Mahallesi'nde Mahmut Gündoğan'ın pamuk ekimi için hazırlık yaptığı 17 dönümlük tarlada akşam saatlerinde gürültü sonrası dev obruk oluştu. Gündoğdu, ailesini tarladan uzaklaştırdıktan sonra jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarmalar tarlada inceleme yaptı.



Mahmut Gündoğan, tarlasında 3 yıl önce de obruk oluştuğunu belirterek, "O zaman DSİ tarafından 13 kamyon kaya parçasıyla çukur dolduruldu" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Tarladaki obruk



Toplanan vatandaşlar



Vatandaşların obruğa taş atması



Mahmut Gündoğan ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)



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Mersin'de sakin 1 Mayıs kutlamaları



MERSİN'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 5 bin kişinin katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Kutlamalara CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Aytuğ Atıcı, Serdal Kuyucuoğlu, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Gruplar, 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Yaşasın işçi dayanışması' sloganları atıldı. Tertip komitesinin katılımcılara hitabının ardından katılımcılar davul zurnayla 1 Mayıs'ı kutladı.



Yaklaşık 2 saat süren etkinliklerin ardından olaysız bir şekilde son buldu.



Görüntü Dökümü



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İşçiler ellerinden pankartlarla birlikte yürürken



Alana doğru giden işçiler



İşçiler slogan atarken



İşçiler alana girerken



Polisler üzerlerine ararken



Alandan genel görüntüler



Haber: İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN-Tolunay DUMAN -Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN



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ATV'yle dereye yuvarlanan genç hayatını kaybetti



DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, ATV motor ile safari yapan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Sergen Keleş, 30 metrelik yamaçtan dereye yuvarlanarak hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Başkarcı Dağı Karkesen Mevkii'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla birlikte ormanlık alanda ATV ile safari yapan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Sergen Keleş, kullandığı ATV motorunun direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yamaçtan dereye yuvarlandı. Olayı gören arkadaşları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Keleş'in düştüğü dere yatağına indiğinde talihsiz gencin kalbinin durmuş olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Keleş, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Keleş hayatını kaybetti.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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İtfaiye ekiplerinden görüntü



Sağlık ekiplerinden görüntü



Derenin içindeki ATV'den görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ,



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Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu



SİVAS'tan Ulaş İlçesi'ne giden 44 yaşındaki Üstün Uluk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Sürücü Uluk, kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza, akşam saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Mescitli Köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ulaş İlçesi'ne giden Üstün Uluk kontrolündeki 58 DR 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Ters dönen araçtan yara almadan çıkan Uluk, 80 kilometre hızda seyrettiğini ancak otomobilin denge kolunun koptuğunu, bu nedenle devrildiğini ileri sürdü. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen Uluk'un alkol muayenesi de temiz çıktı. Ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Ters dönen aracın görüntüsü



-Sürücünün görüntüsü ve konuşması



-Alkol muayenesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



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Sevgilisinin nikahsız eşini öldüren katil zanlısının evini yaktılar



ADANA'da sevgilisi Z.K.'nin (17) nikahsız eşi İsa Arınç'ı (17) bıçaklayarak öldüren katil zanlısı İbrahim Demir'in (17) oturduğu evi ateşe verildi.



Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde 29 Nisan'da meydana gelen olayda, İsa Arınç, 2 ay önce akrabası Z.K. ile resmi nikahsız evlendi. Nikahsız eşinin ailesi ile birlikte yaşayan yeni gelin, iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan İbrahim Demir'i sabaha karşı eve aldı. Bu sırada uyanan İsa Arınç, eşi ile İbrahim Demir'i yakaladı. İki genç arasında çıkan kavgada Demir, Arınç'ı göğsünden 2 defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı. Arınç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim Demir ile Z.K. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



EVİ KUNDAKLANDI



İbrahim Demir'in tutuklanmasının ardından öldürdüğü gencin yakınları evini bastı. Eve taş ve sopalarla saldırılan öfkeli kalabalık, evi ateşe verdi. Demir'in yakınlarının da pompalı tüfekle ateş açması üzerine sokak içerisindeki arbede yaşandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri sokağa alınmayınca yangına uzun süre müdahale edilemedi. Kavgaya Çevik Kuvvet ekipleri TOMA ile müdahale etti. Evdeki yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Çocukların evden eşyaları çıkarması



Merdivenlerden inen çocuklar



Evin girişinden ve kalabalıktan görüntüler



Duvardaki yanık izlerinden genel ve detay



Olay yerindeki polis ekibi



Kırık camlardan görüntüler



Polis araçları ve polis ekibinden detay



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,