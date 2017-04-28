Dha Yurt Bülteni - 16
Çatak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiVAN'ın Çatak İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Çatak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
VAN'ın Çatak İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,"Çatak İlçesi Büyükağaç Mahallesi kırsalında Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 28 Nisan 2017 günü İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2 kapsamında 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Haber: VAN,-
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Sezgi Kırıt davasında 3 sanığa ceza yağdı (2) - Yeniden
ANTALYA'da 2009 yılında 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın götürüldüğü evde uyuşturucu verilip tecavüz edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanıktan Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl, Emine Karpi ise 28 yıl hapse mahkum edildi.
Antalya'da 31 Ağustos 2009 günü ekmek almak için evden ayrılan Sezgi Kırıt, Facebook'tan tanıştığı Osman Küçük ile buluştu. Osman Küçük, Sezgi Kırıt'ı iş arkadaşı Ali Karpi'nin evine götürdü. İddiaya göre burada vücuduna uyuşturucu enjekte edilen Kırıt, 3 kişinin şiddet ve tecavüzüne uğradı. Aynı gece evde yaşamını yitiren Sezgi Kırıt'ın cesedi, delil bırakmamak için yıkandıktan sonra üzerindeki giysiler çıkartılarak, Isparta yolunda bir araziye bırakıldı.
Sezgi Kırıt'ın cesedi, 2 Eylül 2009 günü Isparta'nın Gönen İlçesi'nde boş arazide çıplak halde bulundu. Kimliği saptanamayan ceset, iddiaya göre Adli Tıp'ta yapılan otopside de şüpheli bir durum çıkmayınca 'kimsesizler mezarlığı'na gömüldü.
40 GÜN SONRA MEZARDAN ÇIKARILDI
Aile, sahipsiz bir ceset bulunup gömüldüğünü 40 gün sonra öğrenince, mezar açılıp ceset çıkarıldı. İncelemede cesedin Sezgi Kırıt'a ait olduğu anlaşılınca, soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili Osman Küçük, Ali Karpi, kızkardeşi Emine Karpi ile Emine'nin oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar gözaltına alındı. İfadelerinde birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını anlatan şüpheliler, Kırıt'ın ölmesi üzerine cesetten kurtulmak istediklerini ve araziye attıklarını söyledi. Adli Tıp otopsi raporunda da 'tecavüz ve darp bulgusu belirtilmediği için şüpheliler serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ali Karpi 1 Kasım 2014 tarihinde vefat etti. Ulusal Kriminal Büro'nun Sezgi Kırıt'ın ölümüyle ilgili verdiği raporda, olayın 'zorlamalı ölüm ve tecavüz' olduğu belirtilmesi üzerine Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Emine Karpi tutuklandı.
Olaydan 7 yıl sonra Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar hakkında 'mağdurun ölümüne neden olacak şekilde çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Emine Karpi hakkında ise bu suçlara yardımcı olduğu iddiasıyla 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Davanın karar duruşması, bugün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu 3 sanığın yanı sıra, tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı, kadınların ağırlıkta olduğu çok sayıda kişi de izledi.
Duruşmada, suçsuz olduklarını ileri süren 3 sanık, beraatlarını talep etti. Sezgi Kırıt'ın ablası Sevgi Kırıt, sanıkların doğru olmayan senaryolarla kendilerini aklamaya çalıştıklarını söyledi, cezalandırılmalarını istedi. Sezgi Kırıt'ın yakınlarının avukatı Sibel Önder, "Küçük bir çocuk olan Sezgi, facebook vasıtasıyla bir şekilde kandırılmış ve kötü emellere alet edilmiştir. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması ve hiçbir indirim yapılmamasını talep ediyoruz" dedi.
SANIKLARA CEZA YAĞDI
Mahkeme heyeti, sanıklardan Sezgi Kırıt'a yönelik cinsel istismar eylemi sonucu mağdurun ölümüne neden olmaktan Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'ı ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Mahkeme 2 sanığa ayrıca, cinsel amaçla çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması suçundan da 21'er yıl hapis cezası verdi. Emine Karpi ise cinsel saldırıya yardım ve iştirak suçundan 20 yıl, çocuğun hürriyetini yoksun kılma suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 28 yıl hapse mahkum edildi. Sanıkların cezalarında hiçbir indirim de yapılmadı.
Kararın açıklanmasından ardından duruşmayı izleyenler, kararı alkışlarla karşıladı. Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Sibel Önder vicdanları rahatlatan bir karar çıktığını kaydetti. Adaletin yerini bulduğunu aktaran Sibel Önder, "Ailesiyle birlikte mezarını ziyaret edip, Sezgi'ye rahat uyumasını söyleyeceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adliye dış plan
Avukat Sibel Önder konuşması
Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA,
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Sinema yapımcısı ve oyuncu Erdoğan Çakıcı vefat etti
TÜRK sinemasına hem yapımcı hem de oyuncu olarak hizmet eden Erdoğan Çakıcı, 81 yaşında hayatını kaybetti. Çakıcı'nın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
Yeşilçam'da 30'u aşkın filmde hem yapımcılık ve oyunculuk yapan 2 çocuk babası Erdoğan Çakıcı Eskişehir'de vefat etti. Çakıcı için Hacı Ali Bey Mahallesi'ndeki Hacı Ali Bey Camii'nde tören düzenlendi. Törene Çakıcı'nın yakınları, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Erdoğan Çakıcı götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
ERDOĞAN ÇIKICI KİMDİR
Erdoğan Çakıcı 1936 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisede öğrenciyken Yeşilçam ile tanıştı. İlk filmini 1954 yılında Suphi Kaner'in yönettiği 'Mapushane Çeşmesi'nde başrol alarak gerçekleştirdi. Ağabeyi Zeki Çakıcı ile birlikte 1952 yılında 'Çan Film' şirketini kurdu. 1957 yılında "Acı Günler', 1959'da 'Kara Sevdalı Yarim', 1960'da 'İçimizden Biri' ve 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmlerinde oynadı. 1962 yılında çekilen 'Beni Anneme Götür' filminin başrol oyunculuğunu üstlendi. 2004'de de 'Kanayan Yara-Bosna Mavi Karanlıkta' adlı TV dizi filminde rol aldı. Fatma Girik ve Türkan Şoray'ın beyaz perdeyle buluşmasında katkısı oldu. Cüneyt Arkın'ı da Eskişehir'den İstanbul'a götürerek sinemayla buluşturdu. Boks, basketbol, voleybol, atletizm dallarında önce sporcu daha sonra hakemlik yaptı. 2015 yılında '17'nci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde, sinemaya verdiği emeklerinden dolayı kendisine 'Emek Ödülü' verildi.
Görüntü dökümü:
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-Cenaze töreninden,
-Erdoğan Çakıcı'nın sağlık fotoğrafları bulunuyor.)
Haber-Kamera: Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, -
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Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı
BURDUR'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında 'Honamlı Keçi ve Teke ile Merinos Koç Güzellik Yarışması düzenlendi.
Köy-Koop Burdur Birliği ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından Burdur Belediyesi Uzay Çatı Halk Pazarı'nda kurulan fuar alanında düzenlenen yarışmaya, Burdur ve ilçeleri ile Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nden 53 yetiştirici katıldı. Yarışmada, dereceye girmek için mücadele eden küçükbaşlar, çobanlar ve yetiştiriciler tarafından özenle süslendi. Bazı küçükbaşların gövdelerine kırmızı boyayla Türk bayrağı yapılırken bazıları ise boncuklarla süslendi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri, vücut uzunluğu, bacak boyu, vücut uyumu, hayvan yaşı, ırkını taşıyan özellikler ve boynuz yapısı kriterlerini inceleyerek birinciyi belirlemeye çalıştı.
Değerlendirme sonunda Honamlı tekesi kategorisinde Bucak İlçesi'nden yarışmaya katılan yetiştirici Zafer Uysal'ın 'Sakar' isimli tekesi birinci olurken yetiştirici Mustafa Öder'in keçisi ikinci, Ersin Alp'in keçisi ise üçüncü oldu.
Merinos koç yarışmasında ise yetiştirici Halil Ekici'nin 'Limuzin' isimli merinos ırkı koçu birinci, . Mahmut Taş'ın koçu ikinci, Ali İhsan Öztürk'ün koçu da üçüncü oldu.
Honamlı oğlak yarışmasında da Süllü Savaş'ın 'Ertuğrul' isimli oğlağı birinci, Rıza Ongun'un oğlağı ikinci, Mehmet Altıntaş'ın oğlağı ise üçüncü oldu.
Hayvanları dereceye giren yetiştiricilere ödülleri, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ile Köy- Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.
Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik fuara vatandaşlar tarafından gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.
Köy Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız ise yarışmanın gelecek yıl ulusal çapta düzenleneceğini belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yarışma öncesi kg, göğüs ölçüsü ve uzunluklarının ölçülmesi
-yarışmadan detay
-yakup yıldızın konuşması
-bayram özçelik'in konuşması
-ödül töreni
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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Tuğba Özay, balıklı kaplıcayı ziyaret etti
ESKi Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, hayranı olduğu dünyaca ünlü Kangal Balıklı kaplıcasını ziyaret etti.
Kangal Balıklı Kaplıca'ya özel bir hayranlığı olan ve fırsat buldukça kente gelerek kaplıcaya giden Tuğba Özay, bir program için geldiği Kayseri'den Sivas'a geçti. Kangal Balıklı Kaplıcası'na giden ve burada doktor balıkların yer aldığı havuzlara girerek stres atan şarkıcı Özay, işletmeci Fuat Ünsal tarafından karşılandı. Balıklı Kaplıcayı çok sevndiğini ve sık sık ziyaret ettiğini belirten Özay, "Bu toprakları ve coğrafyayı çok seviyorum. Kayseri'ye gelmişken buraya da gelmek istedim. Buradaki doktor balıklar bütün stresimi alıyor. Ayrıca sedef, varis varsa çok iyi geliyor. Kimse bilmez ama ben ayda bir buraya geliyorum. Güzelliğimi bu kaplıcaya borçluyum" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-İşletme sahibiyle görnütüsü
-Konuşması
-Havuz görüntüleri
Haber: SİVAS,
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Kırklareli'nde 150 litre asetik anhidrit ele geçirildi
EDİRNE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta ve arama yapılan depoda 150 litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Bulgaristan vatandaşı 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bulgaristan'dan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı kullanarak giriş yaptıktan sonra polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Mahkeme kararıyla şüpheli Y.Ö.'nün Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi'nde deposuna yapılan baskında 4 adet plastik su bidonlarında, yaklaşık 80 litre uyuşturucu imalatında kullanılan 'asetik anhidrit' maddesi ele geçirildi. Depo içerisinde park halinde ve bagaj kapağı açık halde olan Bulgaristan vatandaşı N.R.M.'ye ait aracın LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 litre daha asetik anhidrit bulundu. Ele geçirilen 150 litre asetik anhidrit maddesiyle ilgili olarak Y.Ö. Bulgaristan vatandaşı N.R.M. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Ş.Ç. gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Adliye binası
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-
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Başsavcı, Adliye Sarayı'nda eserlerini sergiledi
KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu yağlı boya eserlerini Adalet Sarayı'nda sergiledi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu'nun yağlı boya eserleri ile koleksiyonunda yer alan hat eserleri Gebze Adalet Sarayı'nda sergilendi. Serginin açılışına Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Baro Başkanı Sertif Gökçe ve çok sayıda davetli katıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezerek, eserler hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu'dan bilgi aldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, "Bugün güzel bir sanat paylaşımı içerisindeyiz ve bu benim 7'nci sergim. Bu serginin ekonomik bir yanı yok ve buradaki eserler benim 35 yıldır yaptığım ve kendi imkanlarımla biriktirdiğim eserlerdir. Bu eserleri meslektaşlarımla ve dostlarımla paylaşmak istedim" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Vali ve Başsavcı konuşmaları
-Sergiden ve katılanlardan detaylar
HABER: Haluk TURGUT-Büşra KAYA / GEBZE(Kocaeli), -
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Muğla'daki çevreciler koyların korunmasını istedi
MUĞLA'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde biraraya gelen Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) gönüllüleri, doğal SİT alanlarının koruma derecelerinin düşürülmesi tasarısına tepki gösterdi.
MUÇEP gönüllüleri Bodrum Kalesi önünde yaptıkları açıklamanın ardından STS Bodrum adlı yelkenli okul gemisi ile Gökova koylarına açıldı. Doğal SİT koruma alanları derecelerinin düşürülmesi tasarısının ekolojik bir yıkım olduğunu ileri süren grup 'Dünyanın adil yasası, doğa yasası', 'Korunan alanlar, kuyruklu yalanlar', 'SİT'leri icat etme, doğayı tüketme', 'Koylar dolgu alanı olmaz' ve 'Okluk Koyu'na dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Çevreciler, yolculuk boyunca durakladıkları yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor hakkında bilgi vererek doğal SİT koruma derecelerinin düşürüleceğini bildirdi. Muğla'nın çeşitli ilçelerini, 'Muğla Cennet Kalsın' yazılı tişörtler ile şapkalar giyerek gezen yaklaşık 100 kişilik MUÇEP üyesi Ula İlçesi Akyaka mahallesi sahilinde toplandı. Grup adına konuşan sözcü Pınar Hakgüden, "Dünya mirası olan bu güzelliklere emaneten sahip olduğumuzun bilincinde olarak, bu mirasın gelecek kuşaklara koruyarak devredilmesinin insanlığın ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Yetkililere de bu ortak sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Olağanüstü güzelliklerini tarif etmeye kelimelerin yetmediği, ancak 'cennet' olarak ifade edebildiğimiz Gökova Körfezi, bugüne kadar ancak özel koruma statüleri ile korunabildi. Ne yazık ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir gayrimenkul şirketine ihale ile hazırlattığı doğal SİT koruma derecelerini düşürerek imara açan proje, bu cennetin parsel parsel satılmasını, betonlaştırılmasını öngören bir ekolojik yıkım projesidir. Henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, bu projeyi baz alarak Okluk Koyu'nda başlatılan inşaat faaliyetlerini protesto ediyoruz. Yetkilileri bir kez daha yasalara ve kamu vicdanına uygun davranmaya, 'cennet'imizi cehenneme çevirmemeye davet ediyoruz" diye konuştu.
"OKLUK KOYU'NDAKİ İNŞAAT DURDURULSUN"
Geçen perşembe günü halk konseri düzenlemeyi planladıklarını, ancak Ula Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesi iptal edildiğini aktaran Hakgüden, "Doğayı korumak için etkinlikler düzenlemenin, eğlenmenin, şarkı söylemenin dahi sakıncalı bulunduğu 'olağanüstü' bir dönemden geçiyoruz. Bilinmesini isteriz ki, yaşam alanlarımızı daraltan her türlü baskıya karşı mücadele etmeye, yaşam alanlarımızı ve neşemizi korumaya, yaşamı ve barışı savunmaya devam edeceğiz. Muğla Çevre Platformu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, halkın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kesimlerinin haberinin bile olmadığı bir süreçte hazırlattığı 'Muğla Ekolojik Temelli Bilimsel Raporu'nu iptal etmeye davet ediyoruz. Ekolojik bir yıkım projesinin temeli olan bu rapor, ne bilimsel etikle bağdaşmakta, ne de vicdanlara sığmaktadır. Okluk Koyu'nda başlatılan hukuka aykırı inşaatın bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Doğal yaşam alanlarımızı yok eden bu girişimlere karşı meşru, yasal mücadelemizi sürdürmeye, takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.
SLOGANLI YÜRÜYÜŞE JANDARMA ENGELİ
Basın açıklamasının ardından Bodrum'dan STS Bodrum okul gemisiyle yola çıkan MUÇEP üyelerini yolcu etmek amacıyla sloganlarla yürüyüşe geçen topluluk, Akyaka Orman İçi Dinlenme Tesisleri'ne girişte jandarma engeliyle karşılaştı. Geçişlerine izin verilmeyen topluluk bir süre sonra jandarma eşliğinde iskeleye kadar geldi. Bazı üyeler giysileriyle denize atlayarak 'Muğla Cennet Kalsın' pankartı açtı. Daha sonra topluluk sessizce olay yerinden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Akyaka sahilinde toplanan MUÇEP üyelerinden görüntü,
-Basın bildirisinin okunmasından görüntü,
-Jandarmadan görüntü,
-İskeleye yürüyüşten görüntü,
-Denize atlamalarından ve pankart açmalarından görüntü.
Haber-Kamera: Mustafa SARIİPEK/ULA(Muğla),