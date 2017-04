Dha Yurt Bülteni - 16

Suriye sınırında YPG'lilerle çatışma: 3 terörist öldü (2) -



ŞANLIURFA'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye, Suriye'nin PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldı. Herhangi bir hasarın olmadığı bölgedeki askerlerin, atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına almasıyla çıkan çatışmada 3 YPG'li öldürüldü.



Akçakale'ye komşu Telabyad ile Kobani arasında bulunan ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin kontrolündeki bölgeden, saat 16.30 sıralarında Bilece Mahallesi'nde bulunan Tekçe Hudut Karakolu sorumluluk sahasındaki sınır hattında konuşlu tankın bulunduğu alana havan atışı yapıldı. Tanka isabet almazken YPG'li teröristler bu kez sınır hattındaki mevzilere, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.



Teröristlerin açtığı ateşe sınırda görevli askerler tarafından anında karşılık verildi ve çatışma çıktı. Bu sırada top atışlarıyla da havan atılan bölge ateş altına alındı. Kısa süren çatışmada 3 YPG'li öldürüldü.



Olayın ardından sınır hattına takviye görevliler sevk edilerek güvenlik önlemleri arttırıldı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Sınır hattında bekleyen vatandaşlar



Asker saldırının yapıldığı karakolun girişinde önlem alması



Yaralı askerin ambulansla götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL - Hadi KURT / ŞANLIURFA,



Telsizden yardım çağrısı ekipleri alarma geçirdi



KARABÜK'te bir sürücü, telsizle irtibat kurduğu amatör telsizciye kaza yaptığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin sıkıştığını ileri sürerek yardım istedi. 80'i komando 150 kişilik ekip arama çalışması başlatırken, helikopter ve insansız hava aracı da çalışmalarda kullanıldı. Yapılan çalışmalarda kaza yapan araç bulunamadı.



Dün saat 18.00 sıralarında araç telsizi ile acil yardım çağrısında bulunan bir kişi, Eflani İçesi'nde oturan amatör telsizci Melih Bilgin ile irtibat sağlayarak, adının Ramazan Çelik olduğunu, Başköy Köyü, Baklabostan mevkisinde araçla uçuruma yuvarlandığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin de sıkıştığını ileri sürerek yardım istedi. Bir süre sonra telsiz irtibatı kesilirken Melih Bilgin, durumu jandarmaya bildirdi.



Jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil ve Orman İşletme ekipleri telsizde belirtilen bölgede çalışma başlattı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar bugün devam etti. Arama çalışmalarına Kastamonu'dan gelen 80 kişilik komando ekibi de katıldı. Karadan toplam 150 kişilik ekip, havadan da Eskişehir'den gelen askeri helikopter ve insansız hava aracı ile yapılan aramalarda kaza yapan araca ulaşılamadı.



Öte yandan il genelinde yaşayan Ramazan Çelik adlı kişilere ulaşıldı ve hiç birisinin kaza yapmadığı öğrenildi. Ramazan Çelik adında kayıp başvurusu yapılmadığı da belirlendi. Buna rağmen telsiz anonsunda ismin farklı anlaşılmış olabileceği düşünülerek arama çalışmaları sürdürülüyor.



AFAD İl Müdür Yardımcısı Ümit Çanga, aramaların devam ettiğini belirterek, "Şahsın tarif ettiği bölgede tüm güzergahlar tek tek arandı. Alanı sürekli genişleterek aramaları sürdürüyoruz. İhbarın sahte olma ihtimali var, ancak bölgeyi tamamen taramadan aramayı sonlandırmak istemiyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları



-Helikopterden görüntü



-AFAD İl Müdür Yardımcısı Ümit Çanga'nın açıklaması



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



Sivas'ta APP plakalara ceza



SİVAS'ta polis ekipleri tarafından Amerikan Pres Plaka'lara (APP) yönelik yapılan uygulamada, yönetmeliğe aykırı ölçülerde plaka takan sürücülere 427 lira para cezası uygulandı.



Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İnönü Bulvarı'nda APP uygulaması yaptı. Araçlarına trafik yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan sürücülere 427 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Şoförler cemiyeti dışında basılan tüm plakalar APP plakalardır. Piyasada, uyduruk plaka dediğimiz plakalardır. Sivas'ın yüzde araçların 95'i bu APP plakaları atarak normal plakalarını taktılar ama yine de bu plakalardan mevcut. Bunun cezası 427 TL'dir. Eğer araç sahibi başkası ise 427 lira da araç sahibine ceza gönderiyoruz. 7 gün süre tanıyoruz. 7 günün sonunda bu plakalar yine değiştirilmez ise bu sefer 876 lira para cezası yazıp aracı trafikten men ediyoruz" dedi.



"TERÖR OLAYLARINDA KULLANILABİLİYOR"



Bu tür plakaların genellikle terör olaylarında kullanıldığını belirten Gürbüz, "Bu plakalar ile evrakta sahtecilik suçu işleniyor. Şoförler cemiyetinin vermiş olduğu plakayı şoförlerimiz beğenmiyor. Kendileri diledikleri gibi plaka bastırmaya çalışıyor. Plakadaki kesikten dolayı plaka tanıma sistemleri farklı okuyabiliyor. Bu şekildeki araçlar terör olayları, bombalama gibi olaylarda kullanılabileceği değerlendirildiği için biz bunları kesinlikle temizleyeceğiz ve cezalarını yazacağız. Amacımız bu plakaların terör olaylarında kullanılmasını engellemek" dedi.



Görüntü Dökümü:



-Denetimden görüntüler



-Trafik Müdürünün açıklaması



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,



Turistler Kral Günü'nü kutladı



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Hollandalı turistler Kral Günü'nü kutladı.



Kemer merkezindeki 5 yıldızlı Fame Residence Otel'de, Hollandalıların her yıl kutladığı 'Kral Günü' ve Kralın 50'inci yaş günü kutlaması yapıldı. Otelde konaklayan yaklaşık 120 Hollandalı, DJ'in çaldığı parçalarla eğlenerek dans etti. Otelin havuz başına getirilen ve üzerinde "50'inci yaş ve Kral Günü" kutlu olsun yazılı pastayı Otel Genel Müdürü Yunus Can ile birlikte kesen tatilciler gün boyu devam edecek olan etkinlikte eğlendi.



Tatil için 24'üncü defa otele geldiğini söyleyen 61 yaşındaki Joke Olıjve ve eşi 63 yaşındaki Fons Vande Maar kutlamalarda çok eğlendiklerini belirtti. Fons Vande Maar, "Nisan ve eylül aylarında özellikle bu otele gelerek tatil yapıyoruz. Otelimize teşekkür ediyoruz. Bunu burada kutlamak çok güzeldi. Her sene burada olabilmek zaten ayrı bir sevinç ayrı bir bayram. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sakin olduğu sürece tabi ki insanlar buraya ziyarete gelecektir. Fakat Hollanda'da insanları bu konuyla ilgili çok fazla korkutuyorlar. Biz buraya gelmekten asla korkmadık" dedi.



Otel Genel Müdürü Yunus Can, "Otel olarak Avrupa ağırlıklı olarak hizmet vermekteyiz. Bunun başında Hollandalı misafirler gelmekte. Zaman zaman sezon içerisinde yüzde 60'ı bulan Hollandalı misafirlere hizmet vermekteyiz. Bugün Hollandalı misafirlerimizin Kral yaş gününü kutladık. Onlar kutlamamızdan dolayı çok mutlu oldu. Tekrar geleceklerini, buradan hiç korkmadıklarını ve korkmayacaklarını söyledi. Amacımız Hollandalı misafirlerimize burada evleri gibi hissettirmek, kutlamalarına katılmak, bir nebze olsun olanların yanında olduğumuzu hissettirmek" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Türk ve Hollanda bayraklı turistler detay



Hollandalı turistler eğlence ve danslarından detay



Pastanın getirilmesi



Fons Vande Maar ve Joke Olıjve röportaj



Pastanın fotoğrafını çeken Hollandalılar detay



Otel Genel Müdürü Yunus Can röportaj



Pastanın kesilmesi ve dağıtımı detay



Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),



Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı



BURDUR'da düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.



Burdur'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı. Uzay Çatı Halk Pazarı'ndaki fuarın açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile sektör temsilcileri ve vatandaş katıldı.



Fuarın açılışında konuşan Mehmet Daniş, süt fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Daniş, Süt fiyatını Ulusal Süt Konseyi belirliyor. Ama her ne hikmetse bu sene sanayici belirlenen fiyatın altında alabilmek için her türlü oyunu yapmaya çalışıyor. Bakanlık olarak bunun takipçisiyiz. Sayın bakanımız bunu yüksek sesle birkaç yerde dile getirdi. Her türlü denetimle peşinizdeyiz. Özellikle süt fiyatlarının baskı altında olduğu bu dönemde bununla ilgili olarak sektörle birkaç defa bir araya geldik. Böyle devam etmeleri durumunda yemin kalitesini düşürerek verim kaybına sebep olmaları durumunda onlarla ilgili her türlü yaptırımı yapacağımızı kendilerine ifade ettik" dedi.



Vali Şerif Yılmaz da fuarların sadece makine ve ekipmanların tanıtıldığı alanlar olmadığını, aynı zamanda sektörün içinde bulunduğu zorlukları tartışabileceği alanlar olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek stantlar gezildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Fuardan detay,



Daniş'in konuşması



Stantların gezilmesi



Kurdele kesilmesi



Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



Abant Gölü'ne 51 bin Abant Alası bırakıldı



BOLU'da, Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen 51 bin yavru Abant Alası balığı, Abant Gölü'ne bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Abant yolu üzerinde 2014 yılında kurulan üretim istasyonunda Abant Gölü'ne özgü olan endemik Abant Alası üretiliyor. Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kemal Can, tesiste üretilen 0-2 yaş aralığındaki balıkları göle bıraktı. Vali Baruş, çizmelerini giyerek göle girerken Özsoy da paçalarını sıvayıp çorabını çıkartarak göle girdi. Baruş ve Özsoy, kovalarla getirilen yavru balıkları suyla buluşturdu. Bazı tatilciler de kovalarla göle balık attı. Çalışma kapsamında toplam 51 bin balık göle bırakılırken yıl içerisinde bu rakamın 255 bini bulacağı belirtildi.



Vali Baruş, göllerdeki balık zenginliğini artırmak için çalıştıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



"Ülkemizin cennet köşelerinden olan Abant Gölü'ne burada yaşayan endemik bir canlı olan Abant Alası yavrularını bırakıyoruz. 1-2 yaş aralığında olan balıklardan bin adet, 0-1 yaş grubunda olan balıklardan da 50 bin adet bıraktık. Bu yıl Abant Gölü'ne toplamda 255 bin Abant Alası yavrusu bırakacağız. Gölümüzdeki tabii yapının güçlendirilmesi ve yöremize özgü olan bu balık türünün çoğalması için Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı balık üretim istasyonunda üretilen yavrular da kullanılarak gölümüzü zenginleştiriyoruz" dedi.



Deleredeki benekli alabalık türüne yönelik de çalışma yapıldığını belirten Vali Baruş, "Derelerde de kırmızı benekli alabalık var. Bu balık türünden üretim tesisinde ürettiklerimizi yine bu derelere bırakıyoruz. Buradaki amacımız dağlarımızda ve göllerimizde yaşayan doğal alabalık türlerini korumak ve derelerin balık varlığını güçlendirmek" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Tatilcilerin göle balık atması



-Vali Baruş'un kovalardaki balıkları incelemesi



-Vali Baruş'un göle balık bırakması



-Vali Baruş ile röp



HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU