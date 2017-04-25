Dha Yurt Bülteni - 16
Çorum'a şehit ateşi düştü ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün acı haberi Çorum'un merkeze bağlı Feruz Köyü'nde yaşayan ailesine ulaştı.
Çorum'a şehit ateşi düştü
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün acı haberi Çorum'un merkeze bağlı Feruz Köyü'nde yaşayan ailesine ulaştı.
Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün acı haberi Çorum'un Feruz Köyü'nde yaşayan ailesine Vali Yardımcısı Adem Saçan ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin felçli olan babası 61 yaşındaki Elvan Düzgün, Vali Yardımcı ve beraberindekileri, tekerlekli sandalyenin üzerinde karşıladı. Evinin kapısının önünde acı haberi alan şehit babası gözyaşlarına boğuldu. O sırada evde bulunan şehidin annesi 53 yaşındaki Neriman Düzgün'de acı haberle sinir krizi geçirdi. Baba Elvan Düzgün, "Oğlum daha düğününü yapacaktık, beni tedavi ettirecektinö diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada eve gelen şehidin ağabeyi Rıdvan Düzgün evin önündeki kalabalığı görünce babasının yanına koştu. Oğluna acı haberi veren baba Düzgün, "Kardeşin şehit olduö deyince baba-oğul birbirlerine sarılıp ağladı.
Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Haberi alan komşuları da taziye için eve akın etti.
NİKAHI KIYDI, DÜĞÜNÜ BAYRAMDAN SONRA YAPACAKTI
Evlilik hazırlıkları yapan şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün, bir süre önce resmi nikahı kıydığı ve Ramazan bayramından sonra da düğün yapacağı belirtildi. 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan şehit Sedat Düzgün'ün, babasının tedavisi için yaklaşık 1.5 ay önce memleketine izne geldiği belirtildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,-
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Bitlis'te şehit olan Astsubay'ın Ağrı'daki ailesi yasta
BİTLİS'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi'nin Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde oturan babası Mustafa Çelebi acı haberi alınca fenalaştı. Mustafa Çelebi hastaneye kaldırıldı.
Bitlis merkeze bağlı Aşağıörnek Köyü kırsalında bugün düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi'nin Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde oturan ailesine acı haber yetkililer tarafından sağlık ekibi eşliğinde verildi. 5 kardeşin en küçüğü olan Astsubay Emrah Çelebi'nin şehit haberi, aileyi yasa boğdu. Bir ay önce torunu ile birlikte çatıdan düşen ve bir hafta önce hastaneden taburcu olan baba Mustafa Çetin, acı haberin ardından fenalaşınca yeniden Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eşi ve 1 yaşındaki oğlu Mustafa Miran'ın görevli bulunduğu Batman'dan Patnos'a geleceği ve Emrah Çelebi'nin yarınki cenaze törenine katılacağı bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şehitin evinin önünde bekleyen vatandaşlar
-Şehit'in akrabalarının ağlaması
-Evinin önünde bekleyn sağlık görevlileri ve askeri yetkililier
-Şehidin babasını sakinleştiren askeri personel
-Evine asılan Türk bayrağı
-Şehidin evine Patnos Belediye Başkanı ve Tutak Kaymakamının gelmesi
Haber-Kamera: Semih YARDIMCI / AĞRI(Patnos) / DHA
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Gri listede aranan PKK'lı Sait Tanıt, bombardımanda ölmüş
TERÖR örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına yönelik hava harekatı sırasında ölen 5 terörist arasında gri listede başına 300 lira ödül konulan 'Bedran Cudi' kod adlı 64 yaşındaki Sait Tanıt'ın da bulunduğu ortaya çıktı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının 22 Nisan günü Irak'ın kuzeyinde bulunan Amediye ilçesinin Segire köyü kırsalına gerçekleştirdiği operasyonda ölen PKK'lıların kimlikleri, örgüte yakınlığı ile bilinen internet siteleri tarafından açıklandı. Ölen 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda öldürülenlerden birinin 'Bedran Cudi' kod adlı Şırnak nüfusuna kayıtlı 64 yaşındaki Sait Tanıt olduğu belirtildi. Aynı operasyonda oğlu Mehmet Tanıt'ta ölürken, Sait Tanıt'ın 30 yıldır dağda olduğu ve İmralı'da çarptırıldığı ömür boy hapis cezasını çeken PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan Suriye'de iken ondan eğitim aldığına dair fotoğraflar da ortaya çıktı. 'Bedran Cudi' kod adlı Tanıt'ın, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan aranan teröristlerle ilgili gri listede bulunuyordu.
Haber: DİYARBAKIR, -
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Gazete ilanıyla Bakan Çavuşoğlu'dan özür diledi
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde eczacı teknisyeni Selahattin Uğurkutu, Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuoğlu'nu ve Ak Parti'yi geçmişte sosyal medaya üzerinden eleştirdiği için yerel gazeteye 'Sizi çok seviyorum sevgili Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, geçmişte yaptığım hatalardan dolayı özür diliyorum' yazılı ilan verdi.
Mahmutlar Mahallesi'nde 19 yıldır eczacı teknisyenliği yapan Selahattin Uğurkutu, önceki dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu'na karşı bazı hatalar yaptığını belirterek, özür dilemek için gazeteye ilan verdiğini söyledi. Alanya'da yayın yapan yerel gazeteye 'Özür' başlığı altında verdiği ilanda 'Sizi çok seviyorum sevgili Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, geçmişte yaptığım hatalardan dolayı özür diliyorum' ifadelerine yer veren Uğurkutu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tanıdıktan sonra siyasi ideolojisi ve düşüncesinin tamamen değiştiğini söyledi.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun her düşünceye saygısı olan bir insan olduğunu kaydeden Uğurkutu, "Kendisine canım feda. 2016 yılında twitter üzerinden tanıştım ve bir türlü görüşemiyordum. Bakanım, Alanya'daki evine geldiğinde beni çaya davet etti. Çok sevindim. Arkadaşımla beraber gittik, babası Osman Çavuşoğlu'nun evindeydik. Çok samimi ve çok içten karşıladı beni. Ülkemizi ve Alanya'mızı gururla temsil ediyor" dedi.
BAKAN ARADI
Daha önce Çavuşoğlu ile farklı düşündüğünü belirten Selahattin Uğurkutu, "Bakan Çavuşoğlu'nun beni affetmesi için bugün gazeteye özür ilanı verdim. Gazetedeki ilandan haberi olmuş. Bu sabah beni aradı. 'Hatasız kul olmaz, hata insana mahsustur' dedim. Samimiyetime inandığını ve beni affettiğini söyledi. Çok mutlu oldum" dedi.
Haber: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), -
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Samsun'da kadın sürücü dehşet saçtı : 1 ölü, biri ağır 5 yaralı
SAMSUN'da kadın sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak dehşet çarptı. Kaldırımda bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Biri özelharekat polisi olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Pomisin durumunun ağır olduğu belirtildi. Otomobil cadde üzerindeki bir kafeteryaya girerek durabildi.
Kaza bugün Samsun'un Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.B. isimli kadının kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil, sürücünün direksiyonhakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki çöp konteynırına çarptı. Savrulan otomobil, hareket halindeki özel harekat polisi Emre Bağcı'nın kullandığı 55 EB 017 plakalı motosikleti altına alarak sürükledi. Ardından da kaldırımda yürüyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi olan Ozan Utku Taşkın'a, daha sonra da cadde üzerindeki bir kafeteryada oturan Mehmet Emre Kefelioğlu'na çarptı. Kazada polis Bağcı, öğrenci Taşkın ve Kefelioğlu ile birlikte sürücü Ş.B., yanında bulunan çocukları T.U.V. ve T.U.V.'de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslar yaralıları özel bir hastane ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ozan Utku Taşkın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan polis memuru Emre Bağcı ise ameliyata alındı. Durumunun ağır olduğu belirtildi. Özel hastaneye kaldırılan sürücü ile iki çocuğu ve Mehmet Emre Kefelioğlu'nun durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Ölen üniversite öğrencisinin fotosu
-Kaza yerinden detaylar
Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,
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Yüzme havuzunun çatısından düşen işçi yaralandı
GİRESUN'da tadilat çalışmaları yapılan olimpik yüzme havuzunun çatısında çalışan işçi 43 yaşındaki Ümmet Kara düşerek yaralandı.
Giresun Hacı Siyam Mahallesi'nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaklaşık bir ay önce tadilat çalışmaları başlatıldı. Havuzunun çatısının kenarındaki demir korkulukları kesen işçilerden Ümmet Kara, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten kestiği demirlerle birlikte aşağı düştü. Demir yığını altında kalan Ümmet Kara, olay yerine gelen ekiplerce çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Kara tedavi altına alındı.
Görüntü Dökümü
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-Havuzdan görüntüler
-Yaralı işçinin çıkarılması
-Diğer detaylar