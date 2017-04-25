Dha Yurt Bülteni - 16

Küçük Volkan, son yolculuğuna uğurlandı



AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde, sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Volkan Aydınlıoğlu, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.



Olay, dün saat 13.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemer Hes Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Volkan Aydınlıoğlu, okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına katıldıktan sonra evine dönerken henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye düştü. Derede hareketsiz yatan Aydınoğlu'nu gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Aydınoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



TOPRAĞA VERİLDİ



Aydınlıoğlu'nun cenazesi için bugün Konaklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Aydınlıoğlu ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Talihsiz çocuk, gözyaşları içerisinde Konaklı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Cenazeden görüntü



Volkan Aydınoğlu'nun yakınlarından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet Ali CİNTOSUN / BOZDOĞAN (Aydın),



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Ordu'da korkutan yangında 5 bina zarar gördü



ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde yarısı ahşap kullanılmayan boş 2 katlı binada çıkan yangının büyümesi sonucu bina yanarak kullanılmaz hale gelirken, etrafındaki 4 binada da maddi hasar meydana geldi.



Yangın Altınordu İlçesi'ne bağlı Aziziye Mahallesi Bilal Köyden Sokak üzerinde meydana geldi. Cemalettin B. ile Nizamettin B.'ye ait boş kullanılmayan yarısı ahşap olan 2 katlı binada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler etraftaki binalara da sıçradı. Binalarda kalan vatandaşlar ekipler tarafından hızlı şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak, çevresindeki binalarda alevlerden kurtarıldı. Yanan bina tamamen kullanılmaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada da maddi hasar oluştu.



Aziziye Mahallesi Muhtarı Selami Akarsu, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Yangın fark edilince çevredeki binalarda ki vatandaşları hızlı şekilde tahliye ettik. İtfaiye ve polis ekiplerimiz olay yerine gelerek yoğun şekilde çalışma yaptı. Yanan bina tamamen kullanılmaz halde, etrafındaki bazı binalarda da maddi hasar oluştu. Bina boş ve kullanılmayan bir binaydıö dedi.



Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Yangından görüntü



-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü



Haber-Kamera: Nedim KOVAN -ORDU-DHA



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İki kamyonet çarpıştı, biri apartmana, biri duvara çarptı: 3 yaralı



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde iki kamyonet çarpışırken, bir kamyonet istinat duvarına, birisi ise evin bahçesine uçarak apartmana çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza,D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Hamdullah Çelik idaresindeki 11 DA 163 plakalı kamyonet yola çıkan Recep Şahvelet idaresindeki 09 JD 322 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Hamdullah Çelik idaresindeki kamyonet yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, diğer kamyonet ise yaklaşık 50 metre aşağıdaki Kader Apartmanı'nın bahçesine uçarak zemin kattaki daireye çarptı. Kamyonetin çarpmasıyla Yıldıray Koşday ve ailesi büyük korku yaşadı. Kazada, Recep Şehvelet ve aynı araçta bulunan Seyhan Özkaya, diğer kamyonette bulunan Muhammet Özen yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında apartmanın doğalgaz hattı ve kutusu hasar görürken, hat kesilerek gaz sızıntısı engellendi. Kamyonetin çarptığı dairenin duvarı ve penceresi hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Duvara çarpan kamyonetten görüntü



-Apartmana çarpan kamyonetten görüntü



-Apartmanın önünde toplananlar



-Hasar gören binadan görüntü



-Detaylar



Haber: Nabi YAZICI-Faruk KIYAK/KÖRFEZ(Kocaeli),



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Serada 2 milyonluk hint keneviri ele geçirildi



ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde jandarmanın bir seraya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 800 kök hint keneviri ele geçirildi.



Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 yaşındaki V.A.'nın Kahyalar Mahallesi'nde kiraladığı serada uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti. Jandarma, önceki gün saat 05.30 sıralarında V.A.'nın serasına operasyon düzenlendi. Etrafına fasulye dikilerek kamufle edilen serada yapılan aramada 800 kök hint keneviri ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucu madde jandarma ekiplerince seradan söküldü.



Gözaltına alınan V.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Sökülen hint kenevirlerinden görüntüler



Uyuşturucu maddelerinden detaylar



Şüphelinin adliyeye gelişi ve adliyeye götürülüşü



Detay uyuşturucu görüntüsü



HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),



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Mahalleli, uyuşturucu kullandığı iddia edilen 4 kişiye polise teslim etti



DÜZCE'de, TOKİ konutlarının arkasındaki ağaçlık alanda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 4 kişi, mahalleli gençler tarafından dövülerek polis ekiplerine teslim edildi.



Olay, akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Mahalleli gençler, konutların arka kısmındaki ağaçlık alanda oturan 4 kişiye, uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Toplanan kalabalık, 4 kişiyi tekme tokat dövdü. Bu sırada haber verilmesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, kalabalığın arasındaki 4 kişiyi alarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin üzerinde yapılan aramada 3'er gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.



Soruşturma sürürken mahalle sakinleri, 4 kişiyi yakaladıkları bölgeyi uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğunu söyledi. Mehmet Yıldırım, "Hergün burada uyuşturucu alıyorlar. Biz bunlardan bıktık. Polis ve jandarma ekiplerine haber verdik. Ancak yeteri kadar denetim yok. Biz de yakaladığımız kişileri polise teslim ettik" dedi.



Mahallenin gençleri de "Uyuşturucudan bıktık. Her gün adam dövüyoruz. Uyuşturucuya karşıyız. Kimsenin bu duruma düşmesini istemeyiz. Burada kardeşlerimiz var, bacılarımız var. Ama uyuşturucunun son bulmasını istiyoruz" dediler.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kalabalığın 4 kişiyi dövmesi



-Polisin, şüpqhelileri kalabalığın arasından alıp araca götürmesi



-Mahalle sakinleriyle röp



-Detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



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