Dha Yurt Bülteni - 16
Zonguldak'ta midibüs şarampole uçtu: 10 ölü, 16 yaralı ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Esenyurt Köyü yolunda cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Zonguldak'ta midibüs şarampole uçtu: 10 ölü, 16 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Esenyurt Köyü yolunda cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü'nde yaşamını yitiren Mustafa Uludağ'ın İstanbul'da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı. Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.
Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Kaymakam Nazım Madenoğlu, "Yaralıların içinde durumu ağır olanlar var. Ölü sayısı artabilir. Yaralılar ketteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Aldığımız bilgiye göre cenazeden dönen araç, karşıdan araç gelince kontrolden çıkmış" dedi.
İKİNCİ KAZADA DA 9 KİŞİ YARALANDI
Kaza yerinde kurtarma çalışması devam ederken, köy yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Midibüste bulunanların yakınları, kazayı duyunca patpat denilen tarım aracıyla yola çıktı. Patpat, köy çıkışnda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), -
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Kaynak: CHP, eski alışkanlığıyla yeni vasiler bulmak için yollara düşüyor (2)
NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, eşi Şule Kaynak ile birlikte Kahramanmaraş'ta, merkez Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Hanefi Mahçiçek ve Ayten Mahçiek'in oğlu Osman ile Ahmet-Dilek Tosun çiftinin kızı Özden Tosun'un düğününe katıldı. Törende genç çiftin nikahını Başkan Hanefi Mahçiçek kıyarken, şahitliklerini ise Veysi Kaynak ve Vali Vahdettin Özkan yaptı.
Törende çifte nasihatlerde bulunan Kaynak, "Sizlerden bu milletimize hizmet edecek evlatlar bekliyoruz, hem de çok sayıda. 15 Temmuz gösterdi ki, bizim milli manevi değerlerini bilen, bayrağı, vatanı ve inancı için gözünü kırpmadan kendisini tankların önüne atabilen insanlara ihtiyacımız var. Eğer bunu sizler gibi analar babalar bu evlatları yetiştirmezlerse, milletin geleceğini de garanti edemeyiz. O yüzden Cumhurbaşkanımız da çocuk sayısınuı 5'e çıkardı. Bizi soracak olursanız eşimin sayesinde o 5 çocuk standardını yakaladık" dedi.
Kaynak, daha sonra elinde tuttuğu evlilik cüzdanını Kahramanmaraş eski Milletvekili Ali Sezal'a verdi. Sezal da genç çiftleri tebrik ederek cüzdanı geline verdi. Nikahın ardından Veysi Kaynak, eşiyle birlikte halasının torunu Şükran Diner ile Ahmet Şenkal'ın düğün törenine de katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Veysi Kaynak, yakınlarıyla da sohbet etti.
Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,
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Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü
ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü 68 yaşındaki Mehmet Çakmak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çakmak yönetimindeki 06 EU 0993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine CAN-KUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. CAN-KUR ekipleri tarafından kanalndan çıkarılan Çakmak, hazır bekleyen ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Çakmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kanaldaki araç ise CAN-KUR ekipleri tarafından halatla çekilerek çıkarıldı.
Görüntü Dökümü
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Sulama kanalı kenarındaki araç
Otomobil yanındaki CAN-KUR ekipleri
Bekleyen ambulans
Çevredeki vatandaşlar
Haber: Ahmet ÖZMEN / ADANA, -
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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Türüz yönetimindeki 10 LF 221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Hanifi Çetiz yönetimindeki 63 HC 517 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Türüz ile yanındaki İbrahim Türüz, Emine Türüz, Fevzi Türüz, İsmail Türüz ve diğer araçtaki Eyüp Çetiz yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yeri
Kaza yapan araçlar
İnceleme yapan jandarma
Araçların yoldan çekilmesi
Toplanan kalabalık
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), -
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Güreşçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 12 yaralı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde güreşçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya karayolu Bozkır Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Antalya da Yapılan 14-15 yaş Türkiye Güreş Şampiyonası'na katıldıktan sonra memleketleri Artvin'e dönmekte olan güreşçileri taşıyan Ramazan Ayyürük idaresindeki 08 AP 575 plakalı minibüs, aynı istikamete gitmekte olan Ferhat Gürgeç idaresindeki 42 DSC 71 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi. Kaza sonrası 50 metre sürüklenen minibüste bulunan antrenör Zaza Vardidze (42), sporcular Muhammed Almacı (14), Resul Taş (14),Tahsin Öztürk (14), Furkan Dalkılıç (15), Kadem Öztürk (14), Görkem Atasert (14), Yasin Öztürk (15), Kürşat Demir (15), Talha Ümeyir Ateş (15), Serhat Kın (14) ve Burak Kaya (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammed Almacı ve Görkem Atasert buradaki ilk tedavilerinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaza anını anlatan Tahsin Öztürk şunları söyledi: "Antalya güreş müsabakalarından geliyorduk. Artvin' e gidiyorduk.Kırmızı ışığı gördük yavaşladık. Adam arkadan geliyordu. Otomobil bize vurdu. Araba kaydı biz takla attık. Daha sonra camları kırıp dışarı çıktık. Yusufeli ve Artvin Borçka, Artvin Belediye İhtisas Kulübü sporcularıyızö dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü dökümü:
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Kaza yeri detay
Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilişi
Kazazede röportaj
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA))