Dha Yurt Bülteni - 16

Kadın terörist yakalanacağını anlayınca kendini patlattı; Suruç faciadan döndü (4)



KADIN TERÖRİST SURİYELİ



Bombalı aracı infilak ettirerek ölen kadın teröristin Suriyeli olduğu ve bir hafta önce, Suriye'nin Telabyad ve Kobani arasındaki bölgeden sınırı geçerek Türkiye'ye girdiği belirtildi. Suriye'de PYD saflarında görev yapan PKK'lı kadın teröristin, örgütün hazırladığı bomba yüklü aracı teslim alarak 23 Nisan törenlerini kana bulamak için Suruç'a girmek istediği kaydedildi.



Güvenlik güçleri tarafından takip edilen PKK'lı kadın terörist, bugün saat 16.30 sıralarında ilçeye girmesi önlendi ve yakalanacağını anlayınca çalıntı olduğu sanılan bomba yüklü aracı infilak ettirdi.



Ölen kadın teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.



Haber: Ali LEYLAK, Ömer ŞULUL / SURUÇ (Şanlıurfa),



========================================



Manisa'da peşpeşe 4.9'luk iki deprem korkuttu (4)



KAMERAYA YANSIDI



4.9 büyüklüğündeki depremle sallanan Manisa'nın Şehzadeler' ilçesindeki, sarsıntı anı bir ganyan bayiinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaşların panikle sokağa çıktığı görüldü.



OKULLAR ÖNLEM İÇİN TAHLİYE EDİLDİ



Tedbir amaçlı Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar tahliye edildi. Öğrenciler ders bitimine bir saat kala evlerine gönderildi. Okula çocuklarını almak için gelen aileler, korku yaşadı.



Saruhanlı Mütevelli Mahallesi'nde ise bir caminin camları kırıldı. Cami tadilat yapılıncaya kadar geçici olarak ibadete kapatıldı.



Selendi Çamköy Mahallesi'nde ise bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Bazı evlerinin ise bacaları yıkıldı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Ganyan bayisi detay ve öğrenciler tahliye edilirken detay



Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / Ersan ERDOĞAN, MANİSA,



========================================



Bakan Çelik; Korkunun ecele faydası yok (görüntülü haber)



BURSA'nın İnegöl ilçesinde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, CHP'nin referandumla ilgili Danıştay'a başvurusunu "Korkunun ecele faydası yokö şeklinde cevapladı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde babası Hüseyin Sünnetçioğlu'nu kaybeden Refah Partisi 21. Dönem Bursa Milletvekilli Ahmet Sünnetçioğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyareti sonrasında konuşan Bakan Çelik, CHP'nin mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle bugün Danıştay'a açtığı davayı değerlendirdi. Çelik, "CHP kendi iç meselelerinin gündeme gelmemesi için bir çırpınış içerisinde ama korkunun ecele faydası yok. CHP kendi yönünü belirleme adına ciddi bir hesaplamanın arifesindedir. Referandumun sonuçlandığını ana karar merci açıkladı. Referandum sonuçlanmış bulunuyor ve bundan sonra herkes işine baksın. Memleketin huzuru ve kalkınması konusun ellerinde bir proje varsa bunları konuşsunlar. Daha isabetli olur. Bölgede ve dünyada yeteri kadar huzursuzluklar var. Türkiye de buraya eşlik etsin anlamında katmaya çalışmak yanlıştır. Ana muhalefet partisine, Türkiye'nin kuruluşunda emeği olan bir siyasi partiye bu süreçleri yaşatma çabaları yakışmıyor. Beyhude, nafile işlerle meşguller. Referandum süreci yoğun bir şekilde yaşandı, herkes söyleyeceğini söyledi. Milletimiz de kararını verdi. Verilen bu karar doğrultusunda biz geleceğe bakıyoruz, onlara da tavsiyemiz geleceğe bakmalarıdır." dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Bakan Çelik'in taziye ziyareti



-Basın mensuplarının sorularını yanıtladı



Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -



===========================================



Meriç Nehri'nde kano yarışı



EDİRNE'de Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde 12 ekibin katıldığı kano yarışması yapıldı.



Edirne Kültür İl Müdürlüğü ile Edirne Doğa Sporları (EDOSK) Meriç Nehri'ne para ödüllü kano yarışması düzenledi.EDOSK üyelerinden 24 sporcu ikişerli olarak 12 kano ile Karaağaç viyadüğünde start almak için toplandı. Burada takım kaptanlarının yarış ve uyulması gereken kuralları hatırlatılmasının ardından start verildi. Karadan verilen stardın ardından kanolarını nehri sürükleyin bazı sporcular zor anlar yaşarken, bazıları da dengelerini kaybedip suya düştü. Ekiplerin birbirlerini geçmek için verdiği çaba ortaya renkli görüntüler çıkarırken, bazı sporcuların yakınları da nehir kıyısından destek veremeye çalıştı.



Oldukça çekilmeli geçen 2.5 kilometrelik yarışta birinci olan Mustafa Çelik ile Murat Serbest, 800, ikinci olan Melih Şenavcı ve Fırat Canaytaş 600, üçüncü olan Burak Derebaşı ve Bülent Serbest ise 400 lira para ödülü kazandı. Yarışmada derece alan ekipleri ödüle ve kupaları Edirne Belediye Başkanı recep Gürkan, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak tarafından verildi.



Yarışmayı izleyen Edirne Valisi Günay Özdemir, kano yarışlarının devamı için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, nehirlerde yarışların yaygınlaşması için çabalarına karşılık EDOSK'a 10 kano alarak hediye edeceğini belirterek, "Edirne hem kara yarışları için hem de su sporları için daha elverişli hale gelecek. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yarışmacıların hazırlanması



-Nehre inişleri



-Suya düşen sporcular



-Yarışa başlamak için zorlanan kanocular



-Nehide kanolarıyla yarışan sporcular



-Tarihi Meriç Nehri köprüsü



-Detay görüntüler



-Vali Günay Özdemir röp



-Ödül töreni



-Recep Gürkan röp



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,