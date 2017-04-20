Dha Yurt Bülteni - 16

YSK tepkisinde temsili sandığa peçete atıldı







DENİZLİ'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dışarıdan getirildikleri kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği karar, 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' üyesi yaklaşık 100 kişi tarafından temsili sandığa üzerinde 'hayır' yazılı peçeteler atılarak protesto edildi.



Denizli'de kendilerini 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' olarak tanıtan bir grup, Candoğan Parkı'nda, YSK'nın dışardan getirildikleri kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği kararı protesto etti. "YSK halka hesap verecek" ve "Şirinler köyünü Gargamel mi yönetsin" yazılı pankartlar etrafında toplanan eylemciler, ellerindeki üzerinde 'hayır' yazılı peçeteleri, temsili 1725 numaralı kartondan sandığa atarak tepkilerini gösterdi. Polis, ekip otosundan anons yaparak bu tür eylemlerin OHAL süresince izne tabi olduğunu belirtip, kalabalığa dağılması uyarısında bulundu. Ancak, uyarıya aldırış etmeyip, 15 dakika boyunca tepkilerini dile getiren sloganlar atan grup, bir süre alkışlı protestoda bulunduktan sonra dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Protestocu kalabalıktan görüntü



-Göstericilerin solgan atmasından görüntü



-Polisin göstericilere uyarı yapması



-Peçetelerle temsili oy kullanılması



-Polisin aldığı güvenlik önlemlerinden görüntü



Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,



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Referandumun iptali için Ankara'ya yürüyen doktor, Bozüyük'e geldi (2)



ESKİŞEHİR'DE ALKIŞLARLA KARŞILANDI



Referandumun iptali için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Dr.Hülya Şen, Bilecik'in Bozüyük İlçesinden Eskişehir'e geldi. Şen'i İsmet İnönü Caddesi Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde Eskişehir Hayır Platformu üyesi yaklaşık 100 kişi alkışlarla karşıladı.



Dr.Hülya Şen, kendisini karşılayan platform üyeleri ile birlikte Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü. Şen, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Propaganda dönemi başladı, bilemiyorum burası nasıldı ama İstanbul'da 100 metre arayla gökdelenleri giydirdiler, nerdeyse yer gök evet oldu. Bilboardlara, büyük dev afişlere stickerların savaşıydı bu. ve bizim küçücük stickerlarla, yere yapıştırdığımız stickerlarla biz Üsküdar'da, Üsküdar'ın hepinize selamı var. ve bilin ki atı alan Üsküdar'ı geçemedi. Kemse kazanmadı. Öyle bir dönemdeyiz ki sadece biz kaybediyoruz. Artık YSK kararını, evet de dese, hayır da dese hükmü yok. Bundan sonra o mercinin vereceği kararın bence hükmü yok. Bence YSK'nın da bir hükmü yok. Cumhurbaşkanının anayasayı tanımadığı bir yerde ben de YSKyı tanımıyorum."



Geceyi Eskişehir'de geçirecek olan Dr.Hülya Şen'in yarın Ankara'ya doğru yola çıkacağı belirtildi.



Görüntü dökümü:



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-Dr.Hülya Şen'in Eskişehir'e yürürken,



-Şen'in karşılanması,



-Şen'in kalabalıkla birlikte yürümesi,



-Şen'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,



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80 mülteci iade edildi



TÜRKİYE ile Avrupa Birliği arasındaki iade anlaşma gereği Yunanistan'daki 80 mülteci deniz yoluyla Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.



AB ile Türkiye arasında varılan anlaşmayla, 20 Mart 2016 tarihinden sonra Yunanistan'a geçen sığınmacıların iadesini öngören Geri Kabul Anlaşması kapsamında mülteci iadeleri sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan hareket eden feribot, öğlen saatlerinde Milas'ın Güllük Körfezi'ne ulaştı. Feribottaki Mynmar, Somali, Eritre ve Afganistan uyruklu toplam 80 mülteci, parmak izleri alınıp ve kayıtları yapıldıktan sonra Ulusal



Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Mülteciler, işlemlerinin ardından otobüsleri bindirilip, sınır dışı edilmek üzere Kayseri'de toplam merkezine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Mültecilerin getirildiği gemiden görüntü



-Mülteciler sağlık kontrolünden geçirilirken görüntü



Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla),