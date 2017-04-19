Dha Yurt Bülteni-16
Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem Manisa'da akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Manisa'da akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü, merkez Şehzadeler İlçesi Yeşilköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 19.44'te meydana geldi. Yerin 5.5 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Haber: MANİSA,
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Gaziantepli şehit polis toprağa verildi
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru 31 yaşındaki Mesut Özdemir'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.
Kimya bölümü mezunu ve 6 yıllık polis memuru olan Mesut Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, Elazığ'dan uçakla getirildiği memleketi Gaziantep'te, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yığınlı Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Şehit polis Özdemir için mahalle mezarlığında akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, şehidin babası Servet, annesi Ayşe, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene ağabeyinin polis üniformasıyla katılan Mehmet Özdemir, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit ağabeyinin tabutu başında selam duran Mehmet Özdemir, polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Şehidin annesi Ayşe ve babası Servet ise ayakta durmakta güçlük çekti. 3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu ve bekar olan şehit polis Özdemir'in cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığında gözyaşları ve dualarla defnedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cenaze töreni
- Şehidin tabutunun getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehidin yakınlarının tabuta sarılması ve ağlaması
Şehidin kardeşinin selam durması
Şehidin tabutunun götürülmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
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Şehit polisler için Malatya'da tören düzenlendi
TUNCELİ'de helikopter kazasında şehit olan polis memurları Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan'ın cenazeleri Elazığ'daki törenin ardından Malatya'ya getirildi.
Her iki polis memuru için saat 18: 30'da şehir mezarlığındaki camide namaz kılındı. Şehit polislerden Hasan Yıldırım'ın maaşı şehitlikte defin edilirken, Candaş Kaplan'ın naaşı ise yarın Akçadağ İlçesinde toprağa verilecek. Şehit polis Hasan Yıldırım'ın naşı anne ve babasıyla birlikte yaşadığı Bostanbaşı mahallesindeki evine getirildi. Anne Melike ve baba Fuat Yıldırım sinir krizi geçirirken, Yıldırım'ın naaşı tekbir sesleri eşliğinde Malatya şehir mezarlığındaki şehirlikte toprağa verildi. İki şehit için düzenlenen törene, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Şefik Şengül, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahatin Gürkan, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile çok sayıda vatandaş ve şehitlerin yakınları katıldı. Cenaze töreninde şehit polis Hasan Yıldırım'ın babası Fuat Yıldırım ve annesi Melike Yıldırım ile şehit polis Candaş Kaplan'ın babası Mustafa Kaplan ve annesi Gülbahar Kaplan güçlükle ayakta durabildi.
ŞEHİTLERDEN BİRİ DEFİN EDİLDİ
Şehir Mezarlığında İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bekar ve 4 yıllık polis olduğu öğrenilen Hasan Yıldırım Polis Şehitliğine defnedildi. Şehit polisin kız kardeşi Tuğçe Yıldırım abisinin üniformasını giyerek Türk Bayrağına sarılı tabunun önünde fotoğrafı taşıdı. Diğer şehit Candaş Kaplan'ın cenazesi ise törenin ardından Şehir Mezarlığındaki morguna konuldu. Kardeşi Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı öğrenilen Candaş Kaplan'ın cenazesinin ise yarın sabah saat 11: 00'de Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesinde dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Haber: Mikail PELİT/MALATYA,
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Yoldan karşıya geçmek isterken cipin çarptığı yaya öldü
SİNOP'ta yoldan karşıya geçmeye çalışan Bekir Baş'a cip çarptı. Baş olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza Sinop kent merkezi Sinop-Ayancık Karayolu İlahiyat Fakültesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ayancık'tan Sinop istikametine gitmekte olan Can Okan Altan idaresindeki 57 AJ 996 plakalı cip, yoldan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki Bekir Baş'a çarptı. Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden detaylar
(SÜRE: 46 Sn) (BOYUT: 86 MB)
Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP,
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Denizli'de YSK protestosu
DENİZLİ'de kendilerine 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' adını veren bir grup 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında YSK'nın mühürsüz oy pusulasını geçerli saymasına tepki gösterdi.
Denizli'de Candoğan Parkı'nda bir araya gelen ve kendilerine 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' adını veren yaklaşık 200 kişilik grup YSK'yı protesto etti. 'YSK halka hesap verecek' yazılı pankart etrafında toplanan grup, ellerinde 'Attan düştüğünü görmesek Üsküdar'ı geçtiğine inanacağız', 'YSK yıkılsın yerine çocuk parkı yapılsın', 'Hile yapacaksanız oy-namayalım' yazılı dövizler taşıdı. Grup üyeleri hep bir ağızdan, 'Bu daha Başlangıç mücadeleye devam', 'YSK halka hesap verecek' sloganları attı. Polis ekipleri protesto alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Gazi Bulvarı'nda TOMA'lar hazır bekledi. Protesto gösterisi, alkışlar eşliğinde olaysız bir şekilde sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Protestocu kalabalıktan görüntü
Slogan atmalarından görüntü
Pankartlardan görüntü
Polisin güvenlik önlemlerinden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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YSK'ya tencere tavalı protesto
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bir araya gelen vatandaşlar tencere tava çalarak YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasına tepki gösterdi.
Bodrum Belediye Meydanı'nda saat 19.00'da toplanan vatandaşlar, tencere tava çalarak YSK'yı protesto etti. Vatandaşlara CHP İlçe Başkanı Recai Seymen 'de destek verdi. İzmir ve 10'uncu Yıl Marşı'nı okuyan eylemciler, 'Hayır bitmedi daha yeni başlıyor', 'Evet devletin hayır milletin', 'YSK darbesine hayır', 'Her yer hayır her yer direniş' sloganları attı. Herhangi bir açıklamanın yapılmadığı eylem grubun bir süre oturma eyleminin ardından olaysız şekilde sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Gruptan görüntü
Sloganlardan görüntü
Tencere tava çalan vatandaşlardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),