Dha Yurt Bülteni - 16

Şehit hakimin memleketi Ordu'ya ateş düştü



TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim Onur Alan'ın acı haberi memleketi Ordu'ya ulaştı.



Tunceli'de görevli hakim Onur Alan'ın şehit olduğu haberi, memleketi Ordu'nun merkez Altınordu İlçesi'ne bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililerce bildirildi. Acı haberi alan aile gözyaşına boğuldu. Şehit hakimin ailesinin Tunceli'ye gitmek üzere evden ayrıldığı belirtildi. Şehit hakim Onur Alan'ın baba ocağında ve komşuları evlerin penceresine Türk bayrağı astı.



Görüntü Dökümü



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-Şehit hakimin baba evinden görüntü



-Türk bayrağı asılırken pencerelere görüntü



Haber-Kamera: Nedim KOVAN -ORDU-DHA



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Şehit astsubayın ateşi Çorum'a düştü



TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın acı haberi memleketi Çorum'a ulaştı.



Tunceli Pülümür'de düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden biri olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın acı haberi memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Sungurlu'nun Akçay Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Hasan Karaman ve annesi Mine Karaman'a acı haberi askeri yetkililer ile İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan.verdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Karaman'ın cenazesi, Tunceli'deki askeri törenin ardından defnedilmek üzere yarın memleketi Sungurlu'ya gönderileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Şehit 'in evinden görüntü



- Şehit'in fotoğrafı



-Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA



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Şehit ateşi Kütahya'ya da düştü



TUNCELİ'de düşen helikopterde şehit olanlardan polis memuru teknisyen 44 yaşındaki evli 2 çocuk babası Murat Ködük'ün memleketi Kütahya'daki yakınları yasa boğuldu.



Polis memuru Murat Ködük'ün şehit olduğu haberini Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Yıldırım ile Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Gülbahar Önderışık, Osmangazi Mahallesi Mermer Sokak'ta oturan ve marangozluk yapan babası Mustafa Ködük ile annesi Zahide Ködük'e verdi. Şehidin 2 katlı babaevinin önünde bir 112 ambulansı hazır bekletildi. Eve ve sokağa Türk Bayrakları asıldı.



Şehit Murat Ködük'ün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde helikopter teknisiyeni olarak görev yaptığı, eşi ve 2 çocuğunun da Diyarbakır'da bulunduğu öğrenildi.



Bu arada şehitlerden Balıkesirli olan evli 2 çocuk babası polis memuru Ekrem Dereli'nin de 12 yıla yakın süre Kütahya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görev yaptıktan sonra geçen yıl Tunceli'ye tayininin çıktığı belirtildi.



Görüntü dökümü:



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-Şehit Murat Ködük'ün Kütahya'daki baba evininin dışından,



-Evin önündeki polislerin ve yakınlarının,



-Vatandaşların konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,



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Otomobil 10 metreden uçuruma düştü: 1 ölü 4 yaralı



AYDIN'ın Çine İlçesi'nde birbirine paralel giden iki otomobilin çarpıştığı birinin 10 metreden uçuruma düştüğü kazada 1 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Hallaçlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Çine yönüne birbirine paralel ilerleyen iki otomobilden Cemal Ömeroğlu yönetimindeki 48 ABC 19 plakalı araç, 20 yaşındaki Halil Adıgüzel'in kullandığı 09 TL 648 araca yandan çarptı. Adıgüzel'in otomobili çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre uçuruma düştü. Kazada Eskişehir'de vatani görevini yapan ve izne geldiği öğrenilen jandarma er Halil Adıgüzel kaza yerinde öldü. Otomobilinde bulunan baba Hüseyin Adıgüzel ise ağır yaralandı. Diğer araçtakiler sürücü Cemal Ömeroğlu ile eşi Yeter Ömeroğlu ve 7 oğlu yaşındaki Mustafa Gürkan Ömeroğlu da kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Çine Cumhuriyet Savcısının kaza yeri incelemesinin ardından Halil Adıgüzel'in cesedi uçurumdan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kaza yerinden görüntü



Ambulansta yaralı görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,



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Gaziantep'te, eylem ve etkinliklere 1 ay yasaklama







GAZİANTEP Valiliği; terör örgütlerinin halk oylamasının sonucunu sabote etmek amacıyla yapılan protestoların provokatörlerce halkı tahrik ettiğinin tespit edildiğinden dolayı kentte tüm etkinlik ve eylemlerin 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.



Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü yapılan halk oylaması sonucunu sabote etmek ve gölgelemek amacıyla terör örgütleri ve legal uzantıları içerisindeki mensuplarının küçük çaplı asayiş olayları ve protestoların yükselen siyasi tansiyonun etkisiyle büyük toplumsal olaylara dönüştürülebileceği belirtildi. Ankara, Eskişehir ve Antalya'da yapılan protestolara katılanların içerisindeki provokatörlerin halkı tahrik ettiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:



"16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen Halkoylaması sonucunu sabote etmek ve gölgelemek amacıyla başta DEAŞ olmak üzere PKK/KCK, DHKP-C, FETÖ/PYD vb. terör örgütleri ve legal görünümlü uzantıları içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca ülkemiz bütünlüğüne zarar vermek amacıyla muhtemel küçük çaplı asayiş olayları ve protestoların, yükselen siyasi tansiyonun etkisiyle büyük toplumsal olaylara dönüştürülebileceği; halkoylaması sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ülke genelinde kutlamalar yapıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlikler yaşanabileceği, belirtilen çerçevede gerçekleştirilecek protestoların, terör örgütleri ve marjinal gruplarca büyük çaplı infial yaratacak toplumsal olayları tetiklemeye yönelik faaliyetlerde bulunacakları yönünde istihbarı bilgiler elde edilmiştir. Bu bağlamda terör örgütü PKK/KCK etrafında oluşturulan HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) tarafından, başta Ankara, Eskişehir ve Antalya illerimiz olmak üzere toplumsal barışı bozmaya yönelik kaos, şiddet ve çatışma ortamının olması amacıyla protestoların yapıldığı, grup içerisinde bulunan provokatörlerin halkı tahrik ettiği tespit edilmiştir. Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince yapılacak olan açık alanlardaki 'Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb. etkinlikler' genel asayiş ve kamu düzenin korunması için İl Genelinde 18 Nisan 2017 ile 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında yasaklanmıştır."



Haber: GAZİANTEP, -



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Bir kişiyi tabancayla, bir kişiyi de darp sonucu başından yaralayan şüpheli kaçtı



SAMSUN'da "Beni S.E. gönderdi" diyerek belindeki tabancayı çıkartıp 56 yaşındaki Şaban Kahya'yı sol bacağından, 41 yaşındaki Nevzat İpek'i de demirle vurup başından yaraladıktan sonra kaçan O.P.'nin yakalanması için polis soruşturma başlattı.



Olay bugün Samsun'un İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşına ait oto yıkama dükkanında bir süre onun yerine bekleyen Nevzat İpek, buraya gelen O.P.'nin "Beni S.E gönderdi" dedikten sonra işyerinde misafir olarak bulunan Şaban Kahya'ya tabancayla ateş edip sol bacağından yaraladı. Ardından da Nevzat İpek'i de kafasına demirle vurup yaraladıktan sonra geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralılardan Şaban Kahya'nın bacağına isabet eden merminin damarına isabet etmesi nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Yaralı Nevzat İpek'in polise ifade vermesi



-Nevzat İpek röpörtaj



-Diğer yaralının ambulansa taşınması



-Acil Servisten detay



-Olay yerinden detay



Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, -