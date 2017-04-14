Dha Yurt Bülteni - 16
Van'da PKK'dan bombalı tuzak; 2 şehit (1) VAN'ın Çatak İlçesi'nin Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçleri arama tarama çalışması yaparken bugün saat 15.30'da patlama meydana geldi.
Van'da PKK'dan bombalı tuzak; 2 şehit (1)
VAN'ın Çatak İlçesi'nin Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçleri arama tarama çalışması yaparken bugün saat 15.30'da patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ve 1 köy korucusu şehit oldu. Olayda yaralıların da olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevkedildi.
Patlamayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.
Haber: VAN (Çatak),
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Erdoğan: Eyalet gündemimizde yoktur, olmayacaktır (2)
ERDOĞAN, AGİT'E, "SEN KİMSİN YAV"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) eleştirdi. AGİT'in, referandum da 'evet' çıkmasından kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Biliyorsunuz Avrupa'nın AGİT örgütü var. Bu daha çok seçimlerin yapıldığı ülkelere, temsilcilerden gönderiler heyetler. Şimdi bunlar kalkmışlar Türkiye'de 'evet' çıkarsa, burada bir çok sıkıntıların olduğu anlamına gelirmiş. Sen kimsin yav. Önce haddini bil haddini. Senin böyle bir görevin yok. 'Evet' çıkarsa ne olur, 'hayır' çıkarsa ne olur? Sen bunu konuşamazsın. Her yerde 'evet' varmış, 'hayır' yokmuş. Onu sen bu noktada çalışmayan partinin yetkilileriyle konuş. Böyle bir rapor veremezsin. Versen de vermesen de pazar akşamı bu millet 'evetiyle' görevini yapacaktır. Eskiler ne diyor? Aşk adamı ağlatır, dert adamı söyletir. Biz dertliyiz, hem de aşığız. Onun için biz pazar akşamı itibariyle bu işi milletçe bitireceğiz. Davamız bir, aşkımız sonsuz. Aşkımız millet, derdimiz millet. Onun için gece, gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.
Erdoğan,14 yıl boyunca hizmet yapmak istedikleri sırada CHP'nin sürekli engel olmaya çalıştığını ve mahkeme mahkeme dolaştıklarını, sabah ve akşam gensoru vererek, hükümeti iş yapamaz hale getirdiklerini söyledi. Erdoğan, 16 Nisan'ın Türkiye için yeni bir fırsat olduğunu belirterek,"Artık kifayetsiz genel başkanlara mecbur değilsiniz" dedi.
LOKANTALARLA CUMHURBAŞKANI'NIN İŞİ YOK
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasayla Cumhurbaşkanı'nın muhtarlıkları ve lokantaları kapatabileceği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı'nın lokantalarla işinin olmadığını, o işin belediyelerin işi olduğunu söyledi.
"BÜTÜN SİLAHLARINI YA GÖMECEKLER, YA YOK OLACAKLAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör olaylarına değinerek, terörün sıfırlanacağını belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Girdik inlerine. Daha da gideceğiz. Allah'ın izniyle bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya yok olacaklar başka çaresi yok. Bu ten bu canda oldukça, arkadaşlarımla bu mücadeleyi sürdüreceğim. Ülkemiz üzerinde hesabı olan güçlerin, maşalığını soyunan tüm terör örgütlerin başlarını ezmek üzerimize vaciptir. PKK, PYD, DEAŞ. Bunlar adeta parasını verenin istedikleri gibi kullandıkları birer kiralık katiller sürüsüne dönüşmüş durumdadır. DEAŞ'ın İslam'dan uzaktan yakından alakası olabilir mi? Bu bölgemizde yıllardır neredeyse sadece Müslümanları öldüren, diğer yerlerde ise sadece masumları katletmek dışında bir vasfı olmayan örgüttür. FETÖ derseniz, Pensilvanya, şarlatanın emriyle, kendi ülkesine, kendi milletine silah çeken her türlü kötülü eden bir ihanet çetesidir."
İDAM KONUSU
Alandakilerin 'İdam' diye bağırması üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, şimdi bak bu talebiniz var ya, pazar günü aynı zamanda bu idam kararının verileceği gündür. Asıl kararı siz vereceksiniz siz. Pazardan sonra bu parlamentoya gelecek. Parlamento da, Kılıçdaroğlu diyor ki, ben evet derim. Sayın Bahçeli 'evet' diyeceğini açıkladı, sayın Yıldırım da aynı kanaatte. Parlamentodan geçti geçti. Bana gelecek. Ben bunu onaylarım. Şehidimizin katillerini affetme yetkisi bize ait değildir. Ha geçmedi, bu defa ben inanıyorum ki AK Parti ve MHP aynen burada olduğu gibi yine bir gensoru, bu gensoruyla da yine millete geliriz. Kararı da millet verir" dedi.
"CAMİLERİMİZİ KAPATAMIYACAK SINIZ"
Erdoğan, "Biz 80 milyon tek milletiz. Bizi bölemiyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar. Camilerimizi kapatamıyacaklar. Ey CHP, o tarih oldu tarih. Onları siz burada bile yaptınız. Konya'da bile mescidlerimizi ahıra çevirdiniz. Biz sizin geçmişini iyi biliriz" dedi.
"KANDİL'DE 'HAYIR' DİYENLERİN PAÇAVRALARINA BİZDEN PRİM YOK"
Erdoğan, "Bizim şu bayrağımızdan başka bayrağımız yok. Öyle o Kandil'deki 'hayır' diyenlerin paçavralarına bizden pirim yok. 780 milyon kilometrekare ile tek vatan, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti"dedi.
Erdoğan, mitingin ardından Konya Valiliğini ziyaret etti.
Görüntü Dökümü
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Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından detay
Haber- kamera: KONYA DHA))
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Canikli, federasyon, eyalet sistemi iddialarını eleştirdi: Kuyruklu yalan
BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kısa süre önce 'yeni sistemle federasyon, eyalet, ona benzer bir sistem getirilecek' şeklinde yeni bir yalan ortaya atıldı. Bugüne kadar çok kuyruklu yalan söylendi ama bu en ahlaksız olanı. Böyle bir şey olabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.
'KUYRUKLU YALANLAR SÖYLENİYOR'
Dereli Belediye'sinde düzenlenen referandum ile ilgili programda Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Canikli, "Muhtarlarlıklar, lokantalar kapatılacak gibi akla ziyan kuyruklu yalanlar söyleniyor. Her gün yeni şeyler üretiyorlar. Bunların tamamı yalan. Kısa süre önce, 'yeni sistemle federasyon, eyalet ona benzer bir sistem getirilecek' şeklinde yeni bir yalan ortaya atıldı. Bugüne kadar çok kuyruklu yalan söylendi ama bu en ahlaksız olanı. Böyle bir şey olabilir mi ? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sadece bakanlıkların ildeki ve ilçelerdeki teşkilatlarını düzenler. Başka bir şey düzenleyemez. O da şu anda Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyor zaten. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şu anda Bakanlar Kurulu kararı ile ne düzenleniyorsa ancak onları düzenliyor. Onun ötesinde başka bir düzenleme yapılamaz. Böyle bir şey için anayasanın değiştirilmesi lazım. Bre gafiller, bre cahiller. En hafif bu ifadeleri kullanıyorum." dedi.
Ahmet Hakan'ın programına katılan Deniz Baykal'ın açıklamalarını da değerlendiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Ahmet Hakan da çok güzel, yerinde bir sonu sordu. 'Peki bu değişiklikle böyle bir şey olacaksa niye o zaman PKK terör örgütü hayır diyor' diye sordu. Deniz Baykal'ın rengi mengi gitti, cevap da veremedi. Sonunda ne dedi biliyor musunuz; 'onu gidin PKK'ya sorun.' Şu hale bakın, rezalete bakın. Bugüne kadar söylenmiş en ahlaksız yalan bu. Böyle bir şey olabilir mi, bu insanların bu kadar kafası karıştırılabilir mi. Yani en ufak ihtimal olsa HDP 'evet' oyu verir, PKK 'evet' oyu verir, Fetullahçı Terör Örgütü 'evet' oyu veririm" dedi. 16 Nisan'da 'evet' oyu isteyerek konuşmasını tamamlayan Canikli, Yağlıdere ilçesine gitti.
Görüntü Dökümü
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-Canikli'nin açıklamaları
-Detaylar
Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,
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HDP'den Van'da hayır mitingi
HDP Van'da hayır mitingi düzenlendi. Mitingte konuşan HDP Sözcüsü Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, oylanacak anayasa paketinin tekçiliği getireceğini ve ülkeye kayyum atanacağını söyledi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Kültür Merkezi önündeki miting alanına toplanan yaklaşık 5 bin kişi yağmur altında konuşmaları dinledi. Mitinge HDP Sözcüsü Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, HDP Van Milletvekilleri Nadir Yıldırım, Bedia Özgökçe, Lezgin Botan, Adem Geveri katıldı. Açılış konuşmasını DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in yapmasının ardından kürsüye Osman Baydemir çıktı.
Hükümetin 15 Temmuz darbesini Allah'ın lütfu olarak gösterdiğini anlatan Baydemir, darbeye karşı darbe geliştirildiğini idda etti. Baydemir, bu paketle tekçiliğin getirileceğini ve ülkeye yüzde 50 ile kayyum atanacağını kaydederek şöyle konuştu:
"Oylanacak olan anayasa paketi tekçiliği getirecek. Halk olarak Allah dışında kimseye kul olmayacağız. Çok dilli, çok kimlikli bir coğrafyada böyle bir anayasa bu coğrafyaya deli gömleği giydirmektir. Bu anayasa paketi ile yüzde elli oyla bir Nemrut seçilmiş olacak. 70 yıldır Kürtlere yönelik red ve inkar var. Buna karşı da isyan var. İşte bizim 16 nisandaki hayırlarımız bu red ve inkaradır."
16 NİSAN HESAP SORMA ZAMANIDIR
16 Nisan'ın hesap sorma zamanı olduğunu belirten Baydemir, "Sandık başına gittiğimizde Taybet ananın ahıyla gideceğiz. Bize dayatılan olumsuzluklar vardı. Cizre'yi, Yüksekova'yı yaktılar, yıktılar, çirkin yazılar yazdılar. 16 Nisan zulme, zalime hesap sorma günüdür. Milletin iradesiyle gelenler yine milletin iradesiyle gider. Ama öyle olmadı. Belediye başkanlarımız tutukladı. Kayyumlar atandı. Kayyuma hayır diyeceğiz" dedi.
ZALİMLERİN SONU DİĞER ZALİMLER İÇİN İBRETTİR
Dünyanın her yerinde zalimlerin sonunun aynı olduğunu ifade eden Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Nemrut da kendi çağının zalimiydi. Silahı vardı. İnsanları diri diri yakarak öldürüyordu. Şırnak ve Cizre'deki bodrumlarda yakılanlar gibi. Sonra kendi zulmünün akibetine uğradı. Saddam hakimlere adil yargılanmak istediğini söylemişti. Hakimler de 'biz senin çıkardığın kanunlarla seni yargılıyoruz' dediler. Şimdi HDP barış, kardeşlik isterken, onlar meydanlara ellerinde iple çıkarak idamı savunuyorlar. Şimdi insanları kandırıyorlar. Bu pakette Kürt düşmanlığı, genç düşmanlığı, kadın düşmanlığı var. Biz hayırla bunlara cevap vereceğiz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Mitingten görüntü ve detaylar
-Osman Baydemir'in açıklamaları
Haber: Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR / VAN,
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FETÖ'CÜ ESKİ KOMUTANIN 2 ÇOCUĞU DA BYLOCK'TAN TUTUKLANDI
MERSİN'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddiasıyla eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın üniversite öğrencisi çocukları T.D. ve N.R.D. tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde kendisini sıkıyönetim Bölge Komutanı olarak tanıtan Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı tutuklu Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın çocukları T.D. ile N.R.D., örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesi ile Ankara'da yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı operasyon sonucu yakalanarak Mersin'e getirilen T.D. ve N.R.D. emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. 2 kardeş, tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çevik Kuvvet polisleri adliye önünde çevre güvenliğini alırken
Eski amiralın çocukları polis minibüsünden inerken
Kızı elleri kelepçeli olarak bayan polisle giderken
Oğul elleri kelepçeli olarak adliyeye götürülürken
Haber - Kamera. Mustafa İNSAN/ MERSİN
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Harran'da tank maketi yapıldı
ŞANLIURFA'nın Harran Belediyesi tarafından yaptırılan ve ilçenin girişine konulan tank maketi vatandaşlardan tam not aldı.
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi tankların önüne kendilerini siper ederek darbenin seyrini değiştiren vatandaşların konu alındığı tank maketi Harran ilçe girişine konuldu. Harran Belediyesi tarafından yaptırılan Tankın önünde darbe gecesinde olduğu gibi ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar bulunuyor. Harran Belediyesi tarafından yaptırılan anıt vatandaşlardan tam not aldı.
15 Temmuz gecesi vatandaşların tarihi destansı bir mücadele ile darbecileri püskürttüğünü ve bu mücadelenin unutulmaması için 15 Temmuz anıtı hazırladıklarını ifade eden Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Biz de diktiğimiz bu anıtla milletimizin yazdığı büyük destanı ölümsüzleştirmek istedik. İlçenin girişine diktiğimiz anıt, Harran'a gelip gidenlere o geceyi unutturmayacaktır. Ülkemize yapılan ihaneti, hainlere karşı bir ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere her daim hatırlatacaktır. Kahraman milletimiz, 15 Temmuz'da üstün cesaretiyle hainlere karşı koymuş, iradesini, geleceğini ve ülkesini ne koşulda olursa olsun teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederek, büyük bir zafer kazanmıştırö diye konuştu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Ömer PINAR / HARRAN (Şanlıurfa), -
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Yağışla birlikte gölette biriken sular, üzerinden yol geçen seti ikiye ayırdı
MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Bayır Köyü Yıldız Mezrası'nda sağanak yağış nedeniyle suni gölette biriken sular, üzerinden yol geçen seti ikiye ayırdı.
Derik İlçesi'ne 24 kilometre mesafede bulunan Bayır Köyü Yıldız Mezrası'nda 1976 yılından bu yana köylülerin arazileri için yaptığı suni gölette biriken sular, göletin etrafını çevreleyen ve üzerinden yol geçen seti ikiye ayrıldı.
25 haneden oluşan mezra sakinleri, sabah saatleri'nde gölet sularının üzerinden yol geçen seti ikiye ayırarak, sel sularının etrafa yayıldığını görünce, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Mardin AFAD ekipleri ile Devlet Su İşleri Diyarbakır 9'uncu Bölge ekipleri, göletten tarlalara yayılan sulak alanlarda inceleme yaptı.
Mezra sakinlerinden Fuat Kabak, 3 bin dönümlük alanı gölette topladıkları su ile suladıklarını belirterek, "Bu gölet yıllardan beridir bölgemizde, bizim mezra başta olmak üzere Adak Köyü'ne bağlı Bahçeli Mezrası'nda bulunan 3 bin dönüm arazimizi suluyordu. Belediyenin yol tahliyesi için yaptıkları çalışmalardan çekilen set aşırı sağanağa dayanamayarak ikiye bölündü. Gölet suyumuz bizden uzakta boşa akmaktadır. Yetkililerden bir an evvel çözüm bulmalarını istiyoruz. Ekinlerimiz çok zarar gördü" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Göletin ikiye böldüğü set
-Göletten akan sular
-Köy sakinlerinin patlayan bölgede toplanması
-Fuat Kabak'ın konuşması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -