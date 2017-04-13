Dha Yurt Bülteni - 16
FETÖ'den 3 komutana 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya 3'üncü Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ve eski Burdur 58'inci Piyade Eğitim Komutanı Piyade Albay...
FETÖ'den 3 komutana 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya 3'üncü Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ve eski Burdur 58'inci Piyade Eğitim Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz hakkında üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu, birer kez ömür boyu ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Sinan Tür'ün, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu sanıklar eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, eski Burdur Garnizon Komutanı, 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ve eski Tuğgeneral Mustafa Kaya hakkında hazırladığı iddianame Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede 3 eski komutan hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üyelik, askeri komutanlıkların gasp edilmesi, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, birer kez müebbet ve 5 yıldan 10 yıl kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Sanıklardan Metin Karagöz'ün darbe girişiminde Antalya'nın 'sözde sıkıyönetim komutanı' olarak atandığının vurgulandığı iddianamede, Karagöz'ün Antalya'da darbe girişiminin başlamasını beklediği, girişimin başlamasından sonra hem 'sıkıyönetim komutanı' olarak göreve başlamak hem de darbeciler tarafından vekaleten atandığı görevini devralmak üzere Antalya 3'üncü Piyade Tugay Komutanlığı'na gittiği kaydedildi.
KOMUTANIN 'BEKLE VE GÖR' TAKTİĞİ
Darbe girişiminin ilk anda belirsizlik göstermesi sebebiyle Karagöz'ün sevk ve idareyi almayı ertelediği, zamana oynadığı, 'bekle gör' taktiği uyguladığının anlatıldığı iddianamede, "Metin Karagöz'ün aramalar sırasında el konulan telefonunda terör örgütü ele başı Fethullah Gülen'in iki fotoğrafı ve 'gizli' dereceli 'Sıkıyönetim Direktifi' konulu, 'Yurtta Sulh Konsey Başkanı' imzalı mesaj formunun bulunduğu, 'Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi' başlıklı listenin 1'inci sayfasının da fotoğrafı telefonunda kayıtlı bulundu" denildi.
İddianamede, eski tuğgeneral Mustafa Kaya'nın da darbe girişimi sırasında Antalya 3'üncü Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı olarak görev yaptığı, darbe girişiminin başarılı olması durumunda Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine atandığının tespit edildiğine yer verildi.
VALİLİK MAKAMINDA TOPLANDILAR
Darbe girişimi gecesi Ahmet Yurdakul, Mustafa Kaya ve Metin Karagöz'ün, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatı doğrultusunda valilik makamında toplandığına da yer verilen iddianamede, Mustafa Kaya ve Tunceli sıkıyönetim komutanlığına atanan Ahmet Yurdagül'ün darbecilere karşı olduklarına dair açıklama yapmayı kabul etmedikleri belirtildi.
DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERDARDILAR
İddianamede ayrıca "Şüphelilerden Metin Karagöz'ün darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, darbe girişiminin planlama aşamasında da yer aldığı, Mustafa Kaya'nın kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandıran ve darbe girişiminde bulunan şüphelilerin Genelkurmay Başkanı adına gönderdikleri yasadışı emir karşısında herhangi bir direniş göstermediği, Ahmet Yurdagül'ün ise darbe girişiminde görev aldığı, hain darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, bu bağlamda kullandığı masa takviminde işaretlemeler yaptığı" ifadelerine yer verildi.
Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Haber: Mustafa KOZAK/ANTALYA, -
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Bu notu bulan polise teslim etsin' yazıp, canına kıydı
ADANA'da üzerinde 'bu notu bulan polise teslim etsin' yazılı zarf bırakan 25 yaşındaki Muhammet Kahraman Şeker, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında gezen vatandaşlar, yağmur altında çalılıkların arasında hareketsiz yatan Muhammet Kahraman Şeker'i canlar içinde görünce polise ihbarda bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Şeker'in tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.
Bir taşın üzerinde, 'Bu notu bulan polise teslim etsin. Muhammet Kahraman Şeker' yazılı zarf da bırakan Şeker'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Olay yerindeki polisler
Yerdeki ceset
Polislerin inceleme yapması
Nottan görüntü
Yerdeki silah
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ ADANA,
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Karın gurultusu genç kızın kabusu oldu
MERSİN'in Silifke İlçesi'nde 3 yıldır sürekli karnı guruldayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurgül Tuna'nın rahatsızlığına çare bulamıyor.
3 yıl önce başlayan karın guruldamasında yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmak için bugüne kadar çok sayıda hastane ve 20'ye yakın doktora giderek çeşitli tetkiklerden geçen Nurgül Tuna tedavi olmak istiyor. Rahatsızlığına bir tanı konulamayan Tuna, "3 yıl önce birden bire karnımda bir guruldamalar başladı. Önce önemsemedim. Daha sonra bu guruldamalar artınca doktora gitmeye karar verdik. Önce Silifke, sonra Mersin, Adana ve Ankara'da devlet hastanelerine, ismini hatırlayamadığım birçok özel hastaneye gittik. Her gittiğimiz hastane çeşitli tetkikler yaptırdı. Ancak hiçbir doktor hastalığıma bir tanı bir teşhis koyamadı. Tanı konulmayınca ilaçta verilmedi. Karın guruldaması yüzünden hayatım mahvoldu. Okulda, derste karnımda inanılmaz ses çıkıyor. Kütüphaneye, misafirliğe gidemiyorum. Çarşıya çıkamıyorum. Evde ailemin yanında oturamıyorum. Dengem bozuldu" dedi.
Hastalığının Türkiye'de 3 kişide bulunduğunu ifade eden Tuna, "En son muayene olduğum doktorlardan birisi araştırma yaptığını, Türkiye'de bu hastalığın benimle birlikte 3 kişide olduğunu söyledi. Ama kimse hiçbir sonuç alamamış. Ağrı ve sızı içerisindeyim. Sanki içimde biri tekme atıyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.
YGS'ye tek kişilik özel sınıfta girdiğini vurgulayan Tuna, şunları söyledi:
"Sınavlara hazırlanamıyorum. Konsantre olamıyorum. Psikolojik tedavi alıyorum. Sosyal hayatım diye bir şey kalmadı. Herkes benden uzaklaşıyor, kaçıyor. Gittiğim doktorların hepsi bana 'sende bir şey yok' diyorlar. Ama karın guruldamam geçmedi. Doktorlarımızdan yardım istiyorum."
Nurgül Tuna'nın annesi Zeynep Tuna (54), kızının bu durumunun çekilmez bir hal aldığını tek isteğinin kızının biran önce sağlığına kavuşmasını dilediğini söyledi. Baba Yaşar Tuna (55) ise kızı için gitmedik doktor bırakmadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Emekli biri olarak kızım için bütün maddi imkanlarımı zorladım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Devletimizden kızımın tedavisini yapılmasını istiyorum. Kızım yeter ki bu hastalıktan kurtulsun."
Görüntü Dökümü
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-Nurgül Tuna'nın Karın guruldama sesi
-Nurgül Tuna'nın ders çalışırken görüntüsü
-Bulaşık yıkarken görüntüsü
-Baba Yaşar Tuna'nın konuşması
-Anne Nurgül Tuna'nın konuşması
Haber-Kamera Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),
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Mardin'de, 82 üniversite öğrencisi yemekten zehirlenerek hastanelik oldu
MARDİN Artuklu Üniversitesi'nde eğitim gören 82 üniversite öğrencisi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Mardin Artuklu Üniversites'ine bağlı farklı fakültelerde eğitim gören 82 öğrenci, üniversiteye bağlı yemekhanelerde yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Yedikleri yemekten rahatsızlık yaşadıklarını fark eden öğrenciler, olayı yakınlarına bildirmelerinin ardından üniversiteye ambulanslar sevk edildi. Bazıları ambulanslarla, bazıları da kendi imkanlarıyla hastaneye giden öğrecilerden 16'sı Mardin Devlet Hastanesi'ndeki servislerde tedavi altına alınırken 66 öğrenci, farklı hastanelere halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.
Hastaneye kaldırılan öğrencilere ilk müdahale yapıldıktan sonra öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Öğle yemeği menüsündeki tavuk kızartma, pirinç pilavı, halka tatlı ve yoğurt yiyen öğrencilerin, yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, olayın duyulması üzerine Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri üniversiteye gelerek, hem yemeklerden, hem de içilen sudan numune aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hastaneden görüntü
-Acilin önünden görüntü
-Ambulanslardan görüntü
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -
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Yılın doktoru gözyaşlarıyla uğurlandı
MANİSA'da 2017 yılında yılın doktoru seçilen ve beyin kanamasından hayatını kaybeden Dr. Bedri Bilge, 112 Acil Komuta Merkezi'ndeki törenin ardından Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Manisa Tabip Odası tarafından geçen mart ayında 'yılın doktoru' seçilen Dr. Bedri Bilge (51), beyin kanaması nedeniyle Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sağlık camiasını yasa boğan vefatın ardından bugün Yunusemere İlçesi'ndeki 112 Acil Komuta Merkezi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, vefat eden Dr. Bedri Bilge'nin eşi Dilara Bilge, annesi Nebahat Bilge, sağlık sendikaları başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Törende konuşan Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, vefat eden Dr. Bilge'nin yardımsever bir kişiliği olduğunu, hem Manisa'da hem de sağlık camiasında sevildiğini ifade etti.
112 Acil Komuta Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Dr. Bedri Bilge'nin cenazesi ambulans sirenleri eşliğinde cenaze aracıyla Hatuniye Camii'ne götürüldü. Öğlende kılınan cenaze namazına Vali Mustafa Hakan Güvençer, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, işadamları, sivil toplum kuruluşları ve Manisa sağlık camiasında çalışanlar katıldı.
Öğle namazının ardından ilk olarak Dr. Bedri Bilge'nin naaşının yanına konulan ve vefat eden emekli jandarma emekli astsubay Hüseyin Moğol'un cenaze namazı kılındı. Ardından Dr. Bedri Bilge'nin cenaze namazı kılındı. Dr. Bilge gözyaşları içerisinde Kırtık Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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-112 Acil Komuta Merkezi'nde düzenlenen törenden görüntü,
-Cenaze namazından görüntüler.
Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,